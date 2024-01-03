Кому категорически нельзя есть яйца: врачи дали окончательный ответ

Главред выяснил, кому категорически нельзя есть куриные яйца и к каким последствиям для здоровья это может привести.

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Кому нельзя есть яйца - врачи дали окончательный ответ / Коллаж Главред, фото: pexels

Куриные яйца считаются одними из самых питательных продуктов, поскольку они содержат большое количество питательных веществ, необходимых для здоровья. однако, некоторым людям врачи не рекомендуют потреблять яйца по разным причинам. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина

Кому нельзя есть куриные яйца - 5 причин

Аллергия на яйца: для людей с аллергией на яйца употребление яиц может привести к аллергическим реакциям, таким как зуд, отек, кожная сыпь, проблемы с дыханием или даже анафилактический шок.

Холестерин: людям с повышенным уровнем холестерина в крови может быть рекомендовано ограничить потребление яиц или желтков, поскольку они содержат холестерин. Однако в настоящее время считается, что холестерин в пище оказывает меньшее влияние на уровень холестерина в крови, чем считалось ранее.

Проблемы со здоровьем сердца: людям с определенными сердечными заболеваниями или риском их развития может быть рекомендовано ограничить потребление яиц или желтков из-за содержания в них холестерина.

Проблемы с желудком или кишечником: у некоторых людей могут быть проблемы со здоровьем желудочно-кишечного тракта, такие как болезнь Крона или колит, которые могут ухудшиться из-за употребления яиц.

Риск заражения: некоторые люди могут быть более подвержены заражению бактериями, такими как сальмонелла, которые могут присутствовать в недоваренных или сырых яйцах. Чтобы избежать заражения, важно готовить яйца до достаточной температуры.

Диетолог Елена Соломатина также подчеркнула, что яичные желтки обладают желчегонным действием, поэтому не стоит сильно переживать о желчнокаменной болезни.

"При кислотном рефлюксе яйца категорически не противопоказаны, главное не есть их перед сном (самое позднее за 3 часа до сна). Это связано с тем, что в горизонтальном положении повышается риск выброса кислоты в пищевод. Детям нельзя давать яйца до года, а после года не более четверти желтка", – объясняет врач. видео дня

Если не превращать поедание яиц в образ жизни, вы получите из них всю необходимую пользу, а вреда - нет. Для большинства людей куриные яйца являются хорошо сбалансированным источником белка и других полезных питательных веществ, но если у вас есть аллергия или проблемы со здоровьем, которые ограничивают потребление яиц, вам, возможно, следует избегать их или ограничить количество потребляемых.

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