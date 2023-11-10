Зачем при варке яиц обязательно добавлять соль: секрет опытных хозяек

Бытует мнение, что если варить яйца в соленой воде, то в итоге яйца будут чиститься намного лучше, но это не так. Мы расскажем, почему на самом деле хозяйки варят яйца в соленой воде.
Почему яйца плохо чистятся после варки?
- Старость яиц: Старые яйца часто имеют более низкое pH и более высокий уровень альбумина (белка). Это может привести к тому, что белок прилипает к желтку и к внутренней стенке скорлупы, что делает его более сложным для чистки.
- Высокая температура варки: Если яйца варят при слишком высокой температуре, белок может стать более плотным и прилипчивым, что также затрудняет чистку.
- Недостаточное охлаждение: Неохлажденные яйца могут быть сложнее чистить. После варки рекомендуется быстро охладить яйца в холодной воде или под холодным течением воды.
- Очень свежие яйца: Свежие яйца иногда бывают сложнее чистить из-за более низкого pH, что влияет на структуру белка.
- Неправильное время варки: Переваривание яиц может привести к более твердому белку, что усложнит процесс чистки.
Как сделать чтобы яйца легко чистились?
На самом деле, чтобы яйца легче чистились, их нужно сразу после варки поместить в ледяную воду, в которую можно бросить куски льда.
Кстати существует множество советов о том, как легко почистить яйцо, но ни один из них не является таким удивительным, как этот: настоящий гений: мужчина придумал, как очистить вареное яйцо за 3 секунды.
Зачем при варке яиц добавлять соль?
Оказываться, в соленой воде белок свертывается намного быстрее и в этом весь смысл - солят же воду для варки яиц для того, чтобы они при варке не лопнули, а, если вдруг попалось яйцо с невидимой трещиной, белок не вытекал наружу.
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