Настоящий гений: мужчина придумал, как очистить вареное яйцо за 3 секунды

Существует множество советов о том, как легко почистить яйцо, но ни один из них не является таким удивительным.

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Как быстро почистить яйцо / Скриншот с видео

Все мы любим есть вареные яйца, но если нужно очистить их большое количество, то на это уходит много времени и нервов. Иногда скорлупа снимается очень легко, но чаще всего нам не так везет.

Существует множество советов о том, как легко почистить яйцо, но ни один из них не является таким удивительным, как тот, который показал мужчина в сети.

С этим трюком это навсегда останется в прошлом.

Очистить сваренное вкрутую яйцо еще никогда не было так просто! Для этого наберите в стакан или кружку холодной воды, бросьте туда яйцо и хорошенько встряхнете, прикрывая стакан рукой.

Вы будете удивлены, когда увидите, что скорлупа сама отделится от яйца.

Также Главред рассказывал, что в ноябре прошлого года 57-летний инструктор по тхэквондо Филл Здибель во время баскетбольного матча упал на пол и перенес остановку сердца. Мужчина был мертвым в течение 28 минут. Филл говорит, что, лежа на земле, он чувствовал, что наблюдает за происходящим вне своего тела. Он сказал, что его сильная воля к жизни сработала, и он был уверен, что сможет выжить.

Смотрите видео о том, как быстро почистить яйцо:

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