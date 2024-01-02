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В эти часы дня кофе пить категорически нельзя: врач назвала неожиданную причину

Юрий Берендий
2 января 2024, 14:44
Врач рассказала о том, почему не стоит употреблять кофе и напитки, содержащие в своем составе кофеин после 12 часов дня.
В эти часы дня кофе пить категорически нельзя: врач назвала неожиданную причину
Когда категорически нельзя пить кофе - врач дала окончательный ответ / коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Кофе - один из самых популярных напитков в Украине. Говорят, что кофе имеет много преимуществ для здоровья, например, предотвращает диабет 2 типа и может помочь похудеть, но он также может представлять определенные риски для организма человека.

Вопрос о том, можно ли пить кофе после 12 часов дня, обычно не имеет жестких правил и зависит от индивидуальных предпочтений, режима дня и здоровья. однако некоторые люди избегают пить кофе в конце дня по следующим причинам:

  • Сонливость: кофе содержит кофеин, который может влиять на биологический ритм и приводить к проблемам со сном, особенно, если он пьется поздно днем.
  • Здоровье желудка: некоторые люди могут испытывать дискомфорт или проблемы с желудком из-за употребления кофе ближе к вечеру из-за высокой кислотности и стимулирующего воздействия кофеина.
  • Сохранение ритма дня: для многих людей важно установить распорядок дня, включая время для сна, и они избегают кофеина ближе к вечеру, чтобы не нарушать этот распорядок дня.
  • Влияние на сердечно-сосудистую систему: у некоторых людей кофе может повышать кровяное давление или вызывать пульсацию, поэтому они избегают его позже.

Доктор Десаи в своем видео в Tik Tok объясняет, почему она никогда не пьет кофе и не употребляет кофеин после обеда.

видео дня

"Кофеин имеет период полураспада от пяти до шести часов, и он может оставаться в вашем теле по мере приближения времени сна, что делает невозможным заснуть или выспаться. Поэтому я стараюсь избегать любых напитков с кофеином во второй половине дня", - утверждает она.

Смотрите видео о том, когда нельзя пить кофе и почему:

По словам врача, недостаток сна связан с рядом хронических проблем со здоровьем, включая болезни сердца, почек, высокое кровяное давление, диабет, инсульт, ожирение и депрессию.

Предупреждение доктора Десаи является частью более длинного списка привычек, которых следует избегать или менять ради здоровья.

"Первое - это употребление алкоголя. Никакое количество алкоголя не является безопасным для нашего здоровья", - пишет Mirror.

Врач Десаи также призвала не использовать пластиковые контейнеры для продуктов питания.

"Пластиковая посуда, особенно при нагревании, может вымывать эндокринные разрушители, поэтому я больше не покупаю ее", - сказала она.

Учитывая опасения доктора Десаи по поводу нарушения сна, вызванного кофеином, она рекомендовала отказаться от регулярных ночных перелетов, то есть рейсов, которые вылетают поздно ночью и прибывают рано утром.

Она сказала: "ночные перелеты могут существенно нарушить ваш ночной сон, поэтому я избегаю таких перелетов, если это возможно".

Доктор Десаи также призвала людей никогда не обходиться без пяти различных растительных продуктов.

Она добавила:"Это могут быть фрукты, овощи, травы и специи".

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