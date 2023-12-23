Как варить кофе без турки: хитрому трюку позавидуют опытные баристы

Кофеманы по всему миру знают проверенные рецепты приготовления любимого напитка. При этом выбор зависит от вкуса и предпочтений каждого гурмана.
Значительная часть людей отдает предпочтение растворимому кофе, однако миллионы людей предпочитают этот ароматный напиток заваривать. Вместе с тем существует целый ритуал заваривания кофе в турке.
Однако зачастую этой необходимой кухонной утвари не оказывается под рукой. При этом многие кофеманы делятся своими рецептами, как заваривать молотый кофе без турки.
Кофе в чашке
Наверное, самый простой "ленивый" рецепт приготовления молотого кофе без турки не потребует особых усилий и подойдет многим.
Порядок действий:
- молотый кофе засыпьте в чашку;
- в чашку с кофе залейте горячую воду буквально до краев;
- после трехминутной выдержки размешайте образовавшуюся кофейную "шапку";
- дайте напитку настояться и спустя минуту процедите через ситечко;
- после остывания кофе готов к употреблению.
Как правильно варить кофе без турки на плите
Если под рукой не оказалось турки, а вам необходимо сварить молотый кофе, есть простой и эффективный способ. Для этого используйте подходящую и удобную вам металлическую посуду. В нее добавьте необходимое количество воды и поставьте посуду на плиту. После этого добавьте молотый кофе по вкусу и включите быстрый огонь. После закипания оставьте напиток "провариться" буквально две минуты, после чего можно смело снимать с огня и разливать по чашкам.
Чем можно заменить турку
Нередко бывает, что в самый ответственный момент при приготовлении молотого кофе главный инструмент – турка, может пропасть из вида. Но это не беда, ведь опытные кофеманы знают о том, что ее с легкостью можно заменить другой подходящей посудой.
В чем еще можно заваривать кофе:
- широкая металлическая кружка;
- подходящая по размеру кастрюлька;
- металлическая миска.
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