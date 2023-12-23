Как варить кофе без турки: хитрому трюку позавидуют опытные баристы

Как правильно варить кофе на плите - важные советы опытных кофеманов.

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Чем можно заменить турку / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/u_84hhs3yw6i, Pixabay/cocoparisienne

Кофеманы по всему миру знают проверенные рецепты приготовления любимого напитка. При этом выбор зависит от вкуса и предпочтений каждого гурмана.

Значительная часть людей отдает предпочтение растворимому кофе, однако миллионы людей предпочитают этот ароматный напиток заваривать. Вместе с тем существует целый ритуал заваривания кофе в турке.

Однако зачастую этой необходимой кухонной утвари не оказывается под рукой. При этом многие кофеманы делятся своими рецептами, как заваривать молотый кофе без турки.

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Кофе в чашке

Наверное, самый простой "ленивый" рецепт приготовления молотого кофе без турки не потребует особых усилий и подойдет многим.

Порядок действий:

молотый кофе засыпьте в чашку;

в чашку с кофе залейте горячую воду буквально до краев;

после трехминутной выдержки размешайте образовавшуюся кофейную "шапку";

дайте напитку настояться и спустя минуту процедите через ситечко;

после остывания кофе готов к употреблению.

Как правильно варить кофе без турки на плите

Если под рукой не оказалось турки, а вам необходимо сварить молотый кофе, есть простой и эффективный способ. Для этого используйте подходящую и удобную вам металлическую посуду. В нее добавьте необходимое количество воды и поставьте посуду на плиту. После этого добавьте молотый кофе по вкусу и включите быстрый огонь. После закипания оставьте напиток "провариться" буквально две минуты, после чего можно смело снимать с огня и разливать по чашкам.

Чем можно заменить турку

Нередко бывает, что в самый ответственный момент при приготовлении молотого кофе главный инструмент – турка, может пропасть из вида. Но это не беда, ведь опытные кофеманы знают о том, что ее с легкостью можно заменить другой подходящей посудой.

В чем еще можно заваривать кофе:

широкая металлическая кружка;

подходящая по размеру кастрюлька;

металлическая миска.

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