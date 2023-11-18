Как кофе влияет на кожу: почему не стоит верить 3-м популярным мифам

В зависимости от количества выпитого кофе он может принести как пользу, так и вред. Злоупотреблять кофе не стоит, но в небольших количествах он полезен.

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Как кофе влияет на кожу/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

На здоровье кожи человека влияет очень много факторов – от состояния здоровья организма в целом до еды, напитков, правильности подобранного ухода и средств, погоды и тому подобного. Даже изменение погодных условий не остается в стороне и накладывает свой отпечаток на то, как выглядит наша кожа, особенно на лице. Так, летом основное влияние оказывают солнце и высокие температуры воздуха, зимой – низкие температуры и сухой воздух в помещениях с отоплением, а в межсезонье – резкие перепады температурных условий.

Но не все догадываются, какое серьезное влияние на состояние нашей кожи оказывает один из самых популярных напитков – кофе. Давайте разберемся, как кофе влияет на кожу, и какие есть плюсы и минусы у такого воздействия.

Существует три популярных мифа о влиянии кофе на кожу человека:

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Миф 1. Кофеин вызывает обвисание кожи

Кофе обладает мочегонным свойством. Такой распространенный "побочный эффект" заставляет нас чуть не сразу бежать в туалет после выпитой чашки этого напитка. И именно из-за такой характерной особенности появился миф, что кофе может приводить к обезвоживанию организма и, как результат, обвисанию кожи.

Но на самом деле нет научного обоснования того, что от употребления кофе кожа может начать обвисать. А чтобы в организме было достаточно воды, всегда надо следить за тем, достаточное ли количество жидкости вы употребляете каждый день.

Миф 2. Кофеин приводит к появлению морщин

На самом деле кофеин содержит в своем составе антиоксиданты, которые наоборот помогают бороться с морщинами. Кроме этого, такой напиток может помочь защитить кожу от повреждений вследствие воздействия ультрафиолета и свободных радикалов.

Миф 3. Кофеин вызывает появление акне

Такой тезис на самом деле имеет смысл, ведь кофеин может стимулировать выработку в организме краткосрочного стресс-гормона – аденозина. А высокий уровень стресса может повлиять также на кожу и привести к появлению акне. Но на самом деле такой эффект можно наблюдать не у всех, а лишь у некоторых людей, ведь это следствие является очень индивидуальным.

Но главное, что нужно помнить всем любителям кофе – всё полезное в меру. Если злоупотреблять таким напитком, то есть риск нанести серьезный вред своему организму.

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