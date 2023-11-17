Нужно найти число 225 среди 235 за 8 секунд: лишь единицы разгадают загадку

Среди большого количества одинаковых трехзначных чисел трудно будет заметить единственное число, которое отличается от всех остальных.

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Нужно найти число 225 среди 235 за 8 секунд/ коллаж: Главред, фото: Главред, unsplash.com

Разгадывание оптических иллюзий, загадок и ребусов помогает натренировать свою внимательность к деталям. Если часто решать такие задачи, уже скоро можно заметить, что вам становится всё легче и легче это делать.

Следующая оптическая иллюзия заставит вас быть максимально сосредоточенными, ведь нужно будет отыскать на картинке число, отличное от всех остальных. На рисунке мы видим большое количество чисел 235. Где-то среди них спрятано число, отличающееся всего одной цифрой.

Сможете ли вы отыскать число 225, и еще и сделать это очень быстро – всего за 8 секунд. Лишь очень внимательным людям удастся справиться за такой короткий промежуток времени.

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Попробуйте окинуть взглядом сперва всю картинку сразу – вдруг вам повезет и спрятанное число сразу попадет в поле вашего зрения. Но если такой метод не дал результата, переходите ко второму методу – просматривайте каждую строку или каждый столбик в поисках отличного от других числа.

Когда разгадаете загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям – вдруг они тоже захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Нужно найти число 225 среди 235 за 8 секунд/ Главред

Если вам не удается отыскать нужное число, даем подсказку – обратите внимание на участок ближе к левому нижнему углу.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Число 225 спрятано ближе к левому нижнему углу/ Главред

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти утку на картинке за 10 секунд. Заметить пернатого, который очень хорошо спрятался – непростая задача.

Также ранее мы рассказывали о ребусе, в котором нужно угадать слово на рисунке за 15 секунд. Слово замаскировано картинками, символами и буквами. Отгадать его будет непросто.

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