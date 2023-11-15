Почему неправильно говорить "стульчик" и "стуло": какой единственный правильный вариант

На самом деле эти слова являются суржиком. Вместо них в украинском языке нужно использовать правильный вариант.

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Почему неправильно говорить "стульчик" и "стуло"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Такой предмет незаменим в каждом доме, и мы пользуемся им практически ежедневно. Когда мы приходим к кому-то в гости, нам могут предложить "присісти на стульчик". Но на самом деле использовать слово "стульчик" в украинском языке неправильно, ведь это суржик.

Такое суржиковое слово образовалось из-за прямого перевода названия этого предмета с русского языка, ведь в русском слово "стульчик" является уменьшительно-ласкательным к слову "стул". Но на украинском неправильно будет говорить "стульчик", "стул" или "стуло" – есть только один правильный вариант этого слова.

Как отмечается в словаре "украинского" суржика, вместо "стульчик" и "стуло" правильно говорить "стілець".

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Поэтому, если мы хотим предложить своему гостю присесть, нужно говорить: "Сідай, будь ласка, на стілець". Если же выбираем такой предмет в магазине, то правильно говорить: "Мені подобається ось той стілець зі зручною спинкою".

В Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) подается следующее определение слова "стілець" – это "вид мебели в виде короткой скамьи, преимущественно со спинкой, для сидения одного человека".

Также в словаре приводятся следующие примеры использования этого слова в украинской литературе:

"Попід стінами стояли рядками дубові стільці з високими спинками" (Нечуй-Левицкий, VII, 1966, 70);

"Пасажир з валізкою присів на стілець біля канапи і машинально дістав портсигар" (Петр Панч, сынов.., 1959, 5);

"Мічурін сидів на складаному стільці біля деревця" (Александр Довженко, I, 1958, 474).

Ранее мы рассказывали о том, почему неправильно говорить "кладбище". Некоторые суржиковые слова так прочно закрепляются в речи, что часто даже не возникает подозрения, что так говорить неправильно.

Также ранее мы объясняли, почему нельзя говорить "знімати квартиру". Вместо неправильной суржиковой фразы нужно использовать другой правильный вариант.

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