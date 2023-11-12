Почему нельзя говорить "знімати квартиру": какой распространенной ошибки стоит избегать

Вместо неправильной суржиковой фразы нужно использовать другой правильный вариант.

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Почему нельзя говорить "знімати квартиру"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Часто ли вам приходилось слышать в разговоре с другими людьми подобные фразы: "Я знімаю квартиру у Києві (Львові, Дніпрі тощо)", "Я планую зняти квартиру у тихішому районі", "Мій знайомий зняв дешевшу квартиру, бо за попередню доводилося дуже багато платити"? Вы замечаете ошибку в таких предложениях?

На самом деле в украинском языке неправильно употреблять фразу "знімати квартиру", стоит заменить такое выражение другим словосочетанием. Такая ошибка довольно распространена. Это суржиковое выражение прочно закрепилось в речи многих людей, и его употребление могло стать привычкой.

Согласно словарю "украинского" суржика "Антисуржик", вместо выражения "знімати квартиру" нужно использовать фразу "винаймати квартиру".

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Итак, правильно будет говорить "Я винаймаю квартиру в такому-то місті", или "Я планую винаймати квартиру у цьому місті одразу після переїзду".

В Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) отмечается, что "винаймАти" (или "вИнаймити") означает "наймати що-небудь, орендувати". "Винаймати" або "орендувати" можно не только жилье, но и транспортное средство, земельный участок и тому подобное.

В СУМ подаются следующие примеры использования слова "винаймати" из произведений украинской литературы:

"Винаймали [зарібники] собі поле й ходили на роботу" (Ольга Кобылянская, II, 1956, 29);

"У двох товаришів, що винаймали окрему хату, сходився… таємний кружок" (Осип Маковей, выбр., 1954, 57);

"З початком літа винаймив Василь для "своїх" човен на ставі" (Ирина Вильде, на пороге, 1955, 59);

"Винайняв [Степан] двадцять два морги поля й обробляє його" (Антин Крушельницкий, обыденный хлеб.., 1960, 47).

Ранее мы рассказывали, почему слово "рубашка " говорить неправильно. Есть только одно слово, которое стоит использовать для обозначения этого вида одежды.

Также раньше мы рассказывали, почему нельзя говорить "шкаф". Некоторые суржиковые слова еще не хотят "сдавать позиции" в украинском языке. Поэтому нам всем вместе нужно приложить усилия, чтобы искоренить такой языковой мусор.

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