Почему слово "рубашка" говорить неправильно: как на украинском назвать эту одежду

Есть только одно слово, которое стоит использовать для обозначения этого вида одежды.

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Почему слово "рубашка" говорить неправильно/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Этот предмет гардероба есть практически у каждого. Это универсальная вещь, которая незаменима как для мужчин, так и для женщин, и помогает одеваться удобно и в то же время элегантно и изысканно. Но за этим видом одежды тянется одна проблема: нередко в украинском языке для его обозначения употребляют слово, которое на самом деле является россиянизмом – "рубашка".

Как отмечается в словаре украинского суржика "Антисуржик", вместо слова "рубашка" нужно использовать "сорочка".

На сайте "Мова - ДНК нации" отмечается, что от слова "рубашка" стоит отказаться, потому что это россиянизм.

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Поэтому, к примеру, если вы решили разбавить свой гардероб яркими цветами, правильно будет говорить в магазине "Чи є у вас така сорочка у рожевому кольорі?" вместо неправильного варианта этого вопроса "Чи є у вас така рубашка у рожевому кольорі?".

В Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) содержатся следующие объяснения слова "сорочка":

женское или детское нательное белье, женская одежда, которую надевают поверх белья;

мужское нательное белье или одежда, надеваемая поверх белья, для верхней части тела;

старинное защитное военное снаряжение, изготовленное из проволоки, стали и т.д. наподобие этой одежды.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "шкаф". Некоторые суржиковые слова еще не хотят "сдавать позиции" в украинском языке. Поэтому нам всем вместе нужно приложить усилия, чтобы искоренить такой языковой мусор.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "кольцо". Есть три правильных варианта названия этого предмета, которые стоит использовать вместо суржикового слова, которое образовалось от неправильного перевода.

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