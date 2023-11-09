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Почему нельзя говорить "шкаф": какое единственное правильное слово стоит использовать

Алёна Воронина
9 ноября 2023, 06:25
Некоторые суржиковые слова не хотят "сдавать позиции" в украинском языке. Поэтому нам всем вместе нужно приложить усилия, чтобы искоренить такой языковой мусор.
Украинский язык, девушка
Почему нельзя говорить "шкаф"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Этот предмет мебели есть в каждом доме и он практически незаменим. Ведь без него куда бы мы складывали свои вещи? Благодаря этому предмету каждая вещь – будь то одежда или обувь или что-то еще – всегда имеет свое место. Но часто мы можем услышать, как на обозначение этого объекта используется неправильное слово – "шкаф".

На самом деле слово "шкаф" – это суржик, который образовался во время прямого перевода с русского языка. Вместо этого слова нужно использовать другое, которое является единственно правильным в этой ситуации.

Как отмечается в словаре "украинского" суржика "Антисуржик", вместо слова "шкаф" нужно использовать слово "шафа", и только этот вариант является правильным.

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В Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) подается три объяснения слова "шафа":

  • "род большой мебели, имеющей форму высокого ящика с дверцами и служащей для хранения одежды, белья, книг, посуды и т.д.";
  • "род мебели меньшего размера, предназначенной для хранения определенных предметов (сейф, мысник и т. д.);
  • "устройство в виде ящика с дверцей, имеющее определенное назначение (для сушки, выпекания чего-либо и т. д.)".

Ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "картошка". Нередко суржик так прочно закрепляется в языке, что его употребление даже не вызывает подозрений.

Также мы ранее рассказывали, почему слово "співпадіння" неверно. Нередко мы можем даже не догадываться, что использованные нами слова на самом деле суржик.

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