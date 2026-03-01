Российская пропаганда обостряет тон: для чего Кремль запускает новые "страшилки"

Марк Галеотти объясняет, почему российская пропаганда прибегает к жестким и безосновательным заявлениям.

https://glavred.info/world/rossiyskaya-propaganda-obostryaet-ton-dlya-chego-kreml-zapuskaet-novye-strashilki-10745156.html Ссылка скопирована

Российские пропагандисты распространяют нереалистичные заявления о якобы передаче Украине ядерного оружия / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

Кратко:

Российские СМИ распространяют фейк о передаче Украине ядерного оружия

Отчет СВР РФ якобы подтверждает планы Великобритании и Франции

Французское и британское посольства назвали эти заявления ложью

Российские пропагандисты в последнее время активно распространяют информацию о якобы планах Великобритании и Франции предоставить Украине ядерное оружие. Эти заявления являются безосновательными и свидетельствуют о попытках Кремля влиять на общественное мнение внутри РФ.

Галеотти объясняет причины новых заявлений пропаганды

Как пишет УНИАН, британский политолог и эксперт по современной России Марк Галеотти в колонке для The Times отмечает, что стандартные нарративы о "специальной военной операции" больше не находят поддержки среди россиян. По его словам, именно поэтому пропагандисты делают все более жесткие заявления, чтобы склонить население к одобрению войны против Украины.

видео дня

Галеотти напоминает, что информация о "передаче ядерного оружия" Киеву появилась в отчете СВР РФ в четвертую годовщину вторжения. В документе утверждается, что Великобритания и Франция якобы "активно работают" над передачей Украине французской ракеты TN75 с боеголовкой мощностью 150 килотонн. Британские инженеры, по утверждению СВР, якобы адаптируют ее для украинского арсенала.

"Эти утверждения не имеют источников, маловероятны и, даже по меркам войны, в которой все стороны используют возмутительную пропаганду, беспрецедентны. Французское посольство в Москве назвало их "полной ложью", а британское осудило как "еще одну дезинформацию". Но этот инцидент дает представление о настроениях российской общественности в отношении Украины", – пишет Галеотти.

Нереалистичность заявлений

Даже "эксперты", приглашенные для комментариев российскими СМИ, признают нереалистичность этих заявлений. В частности, глава Центра по решению социальных конфликтов Олег Иванов отметил, что просто прикрепить ядерную боеголовку к другой системе доставки вряд ли возможно.

Галеотти также подчеркнул, что в условиях авторитарного режима трудно оценить реальные настроения граждан РФ. Однако, по данным государственного агентства ВЦИОМ, большинство россиян выступает за переговоры для завершения войны.

"Раньше поддержка переговоров действительно означала предоставление украинцам возможности сдаться. Сейчас мнения тех, кто согласен, что Россия тоже должна пойти на некоторые уступки, и тех, кто не согласен, разделились примерно поровну", — сообщил сотрудник ВЦИОМ.

Путин и реалии войны

По словам Галеотти, россияне не требовали от Кремля вторжения в Украину до 2022 года.

"В душе большинство из них патриоты, и раз их страна вступила в войну, они хотят, чтобы она выиграла, а не проиграла. Но они начинают возмущаться тем, что от них требуют быть патриотами", – отмечает он.

Эксперт добавляет, что многое зависит от того, что означают понятия "победа" и "поражение". По его мнению, Путин, вероятно, отказался от планов захватить всю Украину и теперь может согласиться только на контроль над оккупированными территориями и Донбассом в обмен на прекращение войны, а также на запрет вступления Украины в НАТО и размещение иностранных войск.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Какова цель войны РФ против Украины — мнение эксперта

Российские войска пытаются закрепиться на правом берегу Днепра, рассматривая это как возможный шаг для дальнейшего прорыва сухопутного коридора к непризнанному Приднестровью.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отметил, что такая цель, по его оценке, и в дальнейшем остается среди ключевых задач так называемой "специальной военной операции". Он обратил внимание, что заявления представителей российской власти, в частности Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова и Николая Патрушева, свидетельствуют о сохранении идеи проекта "Новороссия".

"Выход на Приднестровье остается одной из задач "СВО". К тому же там ждут Россию два европейских предателя – Фицо и Орбан: они откроют границу и пустят российские танки", – заявил эксперт.

Жданов также подчеркнул, что любые компромиссные решения Украины по Донбассу могут быть использованы Кремлем как политическая победа. По его мнению, даже варианты создания демилитаризованной зоны, специального экономического режима или других форматов договоренностей будут работать в пользу Москвы и усиливать позиции российского руководства.

Война России против Украины - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российские войска впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину столкнулись с ситуацией, когда в течение трех месяцев подряд их потери превышают темпы пополнения личного состава. Об этом западные чиновники заявили в четвертую годовщину вторжения, сообщает The Times.

Кроме того, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин неожиданно назвал цель войны против Украины, заявив, что боевые действия происходят для того, чтобы якобы защитить будущее страны-агрессора России. Об этом он заявил сегодня, 24 февраля, передают российские пропагандистские СМИ.

Напомним, что несмотря на двенадцать лет изнурительной войны и четыре года с момента начала полномасштабного вторжения, страна-террорист Россия так и не смогла достичь своих ключевых стратегических целей.

Читайте также:

Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. С момента основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на более молодую аудиторию, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред