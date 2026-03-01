Аномальное тепло летит в Украину: где и когда потеплеет до +15

Синоптик Игорь Кибальчич обещает украинцам невероятно теплое начало марта.

Погода в Украине на неделю 2-8 марта / Фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине в первую неделю марта

Ожидаются ли осадки

Где будет теплее всего, а где сохранится прохладная погода

Погода в Украине в первую неделю марта будет устойчивой и преимущественно спокойной. В ближайшие дни погодные условия будут определяться полем повышенного атмосферного давления и антициклональной деятельностью. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, осадки будут выпадать изредка, а температурный режим будет теплее климатической нормы, особенно в западных областях. В то же время прохладнее останется на северо-востоке и в Карпатах, где возможны ночные заморозки и сохранится снежный покров.

Погода в Украине 2 марта

В понедельник, 2 марта, под влиянием антициклона на всей территории Украины ожидается погода без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. На дорогах северных и восточных областей местами гололедица. Температура воздуха ночью составит -3...+2 °С (на северо-востоке до -7 °С); днем +2...+7 °С, а на юге и крайнем западе воздух прогреется до +8...+12 °С.

Погода в Украине 2 марта / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Украине 3 марта

Во вторник, 3 марта, под влиянием атмосферных фронтов в большинстве областей, кроме западных, ожидается небольшой снег. В центральных и южных регионах пройдут преимущественно дожди. На Правобережье местами туман. Температура ночью составит -3...+2 °С, а днем — +1...+6 °С. В южной и западной частях страны будет значительно теплее — до +6…+11 °С.

Погода в Украине 3 марта / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Украине 4 марта

В среду, 4 марта, существенных осадков не прогнозируется, только днем и вечером на севере и востоке возможен небольшой мокрый снег с дождем. Ночью и утром местами туман. Температура ночью составит -4...+1 °С (на северо-востоке до -8 °С); днем +1...+6 °С. На Правобережье ожидается настоящее весеннее тепло — до +7...+12 °С.

Погода в Украине 4 марта / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Украине 5 марта

В четверг, 5 марта, в восточной части страны и на Сумщине ожидается небольшой, а местами мокрый снег. В остальных регионах будет сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут -4...+1 °С, днем +2...+7 °С. В юго-западной части воздух прогреется до +12 °С.

Погода в Украине 6 марта

В пятницу, 6 марта, погодные условия будет определять антициклон, поэтому существенных осадков не предвидится. Только ночью на востоке возможен слабый снег. Температура ночью ожидается в пределах -4...+1 °С, днем +2...+7 °С. Традиционно в Закарпатье будет теплее всего — до +12 °С.

Погода в Украине 7 марта

В субботу, 7 марта, на всей территории Украины установится малооблачная и спокойная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура составит -1...-6 °С, однако днем солнце прогреет воздух до +2...+7 °С, а на крайнем западе — до +13 °С.

Погода в Украине 8 марта

В воскресенье, 8 марта, продолжится период сухой и малооблачной погоды. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0...-5 °С, а днем по всей Украине будет царить весна: +5...+10 °С. На крайнем западе ожидаются почти апрельские показатели — до +11...+15 °С.

Погода в Украине —- последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует солнечные выходные: ночью небольшие морозы, днем — плюс. Теплее всего будет на западе и юге — до +10…+13°.

Также 2 марта в Полтаве будет без осадков, но ночью и утром местами гололедица. Ветер усилится до 5–10 м/с, температура — 0…+5 °С.

Кроме этого, погода в Тернопольской области 1 марта будет малооблачной и без осадков, сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии. На дорогах сохранится гололедица, ночью и утром возможен слабый туман. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.

О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

