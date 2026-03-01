РФ готовит окружение и обходит с флангов: в ДШВ назвали "горячую" точку фронта

ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: 38 ОБрМП имени гетмана Петра Сагайдачного, УНИАН

РФ предпринимает попытки окружить Мирноград

На Покровском направлении сохраняется напряжённая ситуация

Российские войска предпринимают попытки окружить Мирноград Донецкой области, стараясь зайти к городу с разных направлений, вместо лобовых атак.

Как сообщает в Facebook 79-я отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада, на Покровском направлении сохраняется напряжённая ситуация.

По информации военных, противник не добился успеха при прямом штурме позиций ВСУ, поэтому перешёл к манёвренной тактике. Сейчас он пытается обойти украинские подразделения с северо-востока и юго-запада, чтобы создать угрозу оперативного окружения Мирнограда.

Бои продолжаются как на этом участке фронта, так и на северных подступах к городу, где оборону держат десантники 79-й бригады.

Военные отмечают резкий рост использования квадроциклов со стороны противника. Этот транспорт применяют для быстрой доставки штурмовых групп и переброски пехоты благодаря его проходимости. Нередко оккупанты перемещаются по четыре человека на одной машине, пытаясь быстро менять позиции и усложнять работу украинской обороне.

"Несмотря на очевидные преимущества, квадроциклы имеют и существенные недостатки - в частности ограниченную маневренность, что облегчает работу пилотам ударных дронов", - отмечают в бригаде.

Бои за Покровск: мнение аналитика

Военный аналитик Александр Коваленко отметил, что активность российских диверсионно-штурмовых групп в Покровске снизилась из-за неблагоприятной погоды.

По его словам, на Покровско-Мирноградском направлении российские войска сосредоточили свыше 170 тысяч военнослужащих. Сейчас этот участок остаётся самым насыщенным по численности сил по сравнению с другими отрезками фронта.

