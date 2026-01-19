Укр
РФ пытается прорвать оборону возле Покровска: Сырский принял важное решение

Руслана Заклинская
19 января 2026, 12:05
Главнокомандующий лично оценил обстановку в агломерации Покровск-Мирноград.
Александр Сырский прибыл на Покровское направление / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, facebook.com/CinCAFofUkraine

Ключевые тезисы Сырского:

  • РФ подтягивает резервы к Покровску
  • В районе Покровск-Мирноград ежедневно происходит около 50 столкновений
  • Усилена поддержка воинов, в частности беспилотными комплексами

Ситуация на Покровском направлении остается одной из самых горячих точек фронта. Враг наращивает резервы и ищет пути прорыва обороны. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Александр Сырский.

По его словам, в районе агломерации Покровск-Мирноград продолжается изнурительное противостояние. Ежедневно украинские воины сдерживают около 50 боевых столкновений.

"Противник пытается наращивать давление: подтягивает резервы к Покровску, ищет возможности прорыва нашей обороны как путем спорадических массированных штурмов, так и через скрытое продвижение небольшими пехотными группами", - рассказал Сырский.

Главное подчеркнул, что для эффективной обороны нужна полная информированность, гибкие решения и точный расчет. Особое внимание уделяют сохранению жизни личного состава и поддержанию боевых способностей подразделений.

Для выполнения этих задач Сырский определил ключевые приоритеты для командиров в этом направлении: повышение устойчивости обороны, непрерывное логистическое обеспечение, эффективность огневого поражения и слаженное взаимодействие между всеми уровнями управления. Генерал добавил, что дал распоряжение усилить поддержку воинов, в частности за счет беспилотных комплексов.

"Несмотря на сложность обстановки, украинские военнослужащие держат строй. Их профессионализм, выдержка, самоотверженность и боевая закалка не позволяют российским оккупантам реализовать намерения по прорыву к западным рубежам Донецкой области. Спасибо каждому командиру и каждому воину за службу Украине", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Какова ситуация в Покровске - мнение эксперта

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главреду рассказал, что ситуация вокруг Покровска достигла критической черты. Несмотря на то, что город официально не считается захваченным, территория, которую реально контролируют Силы обороны Украины, стремительно сокращается.

По словам эксперта, говорить о контроле над целыми районами уже не приходится. Сейчас Украина удерживает только отдельные окраины и несколько улиц Покровска.

"Поэтому формально мы еще держим Покровск, но технически он уже не наш. Впрочем, Покровск продолжает выполнять свои функции: наши военные тянули оборону города на своих плечах 16 месяцев подряд, тем самым выигрывая время для нас и европейцев", - отметил Ступак.

Ситуация на фронте - новости по теме

Напомним, за сутки украинские войска отбили 126 атак российских оккупантов, самые крупные бои шли на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях. На Покровском направлении враг провел 39 атак, украинские войска уничтожили 106 оккупантов и многочисленную технику.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина готовится к новым наступательным операциям в 2026 году, чтобы сохранить инициативу и сорвать планы РФ. По его словам, Россия не отказалась от намерения захватить всю Украину, поэтому ВСУ будут сочетать оборону с активными наступательными и асимметричными действиями

Как сообщал Главред, на Южно-Слобожанском направлении РФ активизировала атаки, пытаясь использовать численное преимущество. Основные попытки прорыва фиксировались возле Волчанска и в направлениях Графского, Волчанских Хуторов и Зибино.

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск Александр Сырский война России и Украины
