Зачистка под Покровском: ВСУ продвинулись на километр и оттеснили россиян

Главное:
- ВСУ вернули под контроль почти километр территории
- ДШВ укрепили позиции и ограничили активности противника
Только за одни сутки на Покровском участке фронта украинские подразделения вернули под контроль почти километр территории.
Об этом идет речь в сообщении в Facebook 132-го отдельного разведывательного батальона 7-го корпуса КБР ДШВ.
В подразделении пояснили, что действия проводились в рамках запланированных мер по укреплению позиций и ограничению активности противника в зоне ответственности.
С воздуха операцию поддерживали экипажи беспилотников, которые вели постоянное наблюдение, выявляли вражеские цели и отслеживали перемещения. Непосредственно на местности работали мобильные группы на квадроциклах — они быстро продвигались и зачищали участок.
По итогам операции район полностью взят под контроль, а противник утратил возможность использовать его для укрытий и маневров.
Аналитик о боях за Покровск
На данный момент украинская армия не имеет достаточных возможностей для восстановления контроля над Покровском. Причина — нехватка оперативных резервов и сосредоточение на этом направлении крупной группировки российских войск численностью порядка 150 тысяч военнослужащих. Об этом заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирёв. Он отметил, что дальнейшее развитие событий вокруг города во многом будет определяться ходом переговоров, поскольку военная обстановка сейчас напрямую зависит от политических договорённостей.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ отошли с части позиций под Покровском. Украинские силы проводит заблаговременно подготовленный маневр, реагируя на фланговые и тыловые мероприятия российских подразделений.
Напомним, ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.
Как сообщал Главред, российская оккупационная армия привлекла оперативный резерв, чтобы захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.
Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
