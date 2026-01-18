Укр
Зачистка под Покровском: ВСУ продвинулись на километр и оттеснили россиян

Алексей Тесля
18 января 2026, 17:27
Действия проводились в рамках запланированных мер по укреплению позиций и ограничению активности противника.
ВСУ
ВСУ зачищают позиции на востоке / Коллаж: Главред, фото 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко

Главное:

  • ВСУ вернули под контроль почти километр территории
  • ДШВ укрепили позиции и ограничили активности противника

Только за одни сутки на Покровском участке фронта украинские подразделения вернули под контроль почти километр территории.

Об этом идет речь в сообщении в Facebook 132-го отдельного разведывательного батальона 7-го корпуса КБР ДШВ.

В подразделении пояснили, что действия проводились в рамках запланированных мер по укреплению позиций и ограничению активности противника в зоне ответственности.

С воздуха операцию поддерживали экипажи беспилотников, которые вели постоянное наблюдение, выявляли вражеские цели и отслеживали перемещения. Непосредственно на местности работали мобильные группы на квадроциклах — они быстро продвигались и зачищали участок.

По итогам операции район полностью взят под контроль, а противник утратил возможность использовать его для укрытий и маневров.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Аналитик о боях за Покровск

На данный момент украинская армия не имеет достаточных возможностей для восстановления контроля над Покровском. Причина — нехватка оперативных резервов и сосредоточение на этом направлении крупной группировки российских войск численностью порядка 150 тысяч военнослужащих. Об этом заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирёв. Он отметил, что дальнейшее развитие событий вокруг города во многом будет определяться ходом переговоров, поскольку военная обстановка сейчас напрямую зависит от политических договорённостей.

Бои за Покровск - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ отошли с части позиций под Покровском. Украинские силы проводит заблаговременно подготовленный маневр, реагируя на фланговые и тыловые мероприятия российских подразделений.

Напомним, ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.

Как сообщал Главред, российская оккупационная армия привлекла оперативный резерв, чтобы захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Читайте также:

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Покровск ДШВ война России и Украины
