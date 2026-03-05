Эпоха натяжных потолков в прошлом: 4 решения, которые делают интерьер элитным

Как современные дизайнеры заменяют натяжные потолки на фактурные и световые решения для стильного интерьера

Как современные материалы и текстуры превращают потолок в арт-объект / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Еще несколько лет назад натяжной потолок считался универсальным решением для любого интерьера. Но в 2026 году дизайнеры все чаще выбирают более стильные и функциональные альтернативы.

Главред решил рассказать, как современные альтернативы натяжным потолкам меняют интерьер в 2026 году.

Современный потолок уже не просто покрытие – это полноценный элемент пространства, который формирует атмосферу, свет и комфорт. Об этом сообщает "Радио Трек".

Легкие гипсокартонные конструкции

Вместо больших коробов в тренде легкие минималистичные конструкции со скрытой подсветкой, эффектом "парения" и встроенными линейными светильниками. Такие решения помогают зонировать пространство, создают равномерное освещение и придают помещению современный вид.

Фото: pixabay

Дерево и живые текстуры

Современные интерьеры активно используют деревянные панели и реечные системы с подсветкой. Дерево не только добавляет тепла, но и улучшает акустику и со временем приобретает более благородный вид.

Трендом 2026 года становится "живая" текстура: микроцемент и декоративная штукатурка создают эффект бетонной или рельефной поверхности без перегрузки комнаты.

Фото: pexels

Шумопоглощение и комфорт

В квартирах с открытой планировкой важно уменьшить шум и эхо. Перфорированные панели, текстильные модули и звукопоглощающие плиты помогают сделать пространство более комфортным и уютным.

Фото: pexels

Натяжные потолки: когда они актуальны

Натяжные потолки остаются актуальными для быстрого монтажа, защиты от протечек или бюджетного ремонта. Однако для создания выразительного и стильного интерьера современные альтернативы открывают гораздо больше возможностей.

Эксперты советуют учитывать высоту помещения: в низких комнатах стоит избегать громоздких конструкций, чтобы не уменьшать пространство.

Потолок как "пятая плоскость"

Дизайнер Тинека Триггс отмечает, что потолок часто недооценивается, хотя именно он может кардинально изменить атмосферу комнаты. Это так называемая "пятая плоскость" пространства, формирующая настроение, свет и интимность. Уникальные решения, такие как обои с завитками или мраморным эффектом, делают небольшое помещение живым и динамичным.

Не обязательно выбирать яркие цвета. Гармоничное сочетание цвета стен и потолка создает уют, а темные оттенки добавляют легкую драматичность. Потолок может стать настоящим арт-объектом — например, глубокий синий с золотыми деталями или зеленые мотивы с листовым позолочением добавляют элегантности без перегрузки комнаты.

