Как выбрать качественный диван: пять главных признаков надежной мебели

Анна Ярославская
27 января 2026, 03:30
Эксперт по интерьеру рассказала, какой диван лучше купить и как оценить качество каркаса, пружины и обивки.
Мелисса Уэлш
Мелисса Уэлш объяснила, как выбрать качественный диван / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Каким должен быть каркас у качественного дивана
  • Какой диван не стоит покупать, если у вас есть дети
  • Что свидетельствует о качестве подушек

Диван часто является одной из самых дорогих покупок мебели для дома. Поэтому вполне естественно желание провести исследование и купить диван самого лучшего качества из тех, которые вы можете себе позволить. Главред разобрался, на что следует обратить внимание при покупке дивана?

Как определить, качественный ли диван

Дизайнер интерьеров из США Мелисса Уэлш на своем Youtube-канале назвала пять ключевых характеристик высококачественного дивана.

Первая характеристика хорошего дивана — это каркас. Каркасы диванов лучшего качества изготавливаются из плотной древесины твердых пород, высушенной в печи, такой как орех, клен, дуб или ясень. Это также, как правило, самый дорогой тип каркаса. Но такие диваны прослужат дольше всего, поэтому затраты оправданы.

Металлические каркасы диванов очень прочные и отлично подходят для диванов, которые будут интенсивно использоваться. Но они часто могут быть дороже, чем каркасы из твердых пород дерева.

Стоит учитывать, что не все металлические каркасы одинаковы. Некоторые металлические каркасы могут деформироваться или гнуться.

Диваны, у которых каркасы изготавливаются из более мягких пород дерева, таких как сосна, стоит избегать. Они, как правило, более доступны по цене, но сосна не такая прочная и обычно недолговечная.

Второй важный момент — система подвески. Система подвески состоит из пружин, которые поддерживают подушки сиденья, и они имеют решающее значение для общего комфорта дивана. Золотым стандартом для высококачественных диванов являются восьмисторонние пружины ручной работы. Это самая удобная и долговечная система подвески, которую вы можете купить, но она также является самой дорогой.

Другой распространенный тип подвески — это синусоидальные пружины. Их иногда называют змеевидными пружинами или S-образными пружинами, и они изготавливаются из толстой проволоки, которая извивается и скручивается в S-образные витки. Возможно, они и дешевле, но плохо распределяют вес, и сидеть на них может быть довольно неудобно.

Третий важный аспект — качество соединения деталей. Соединение деталей — это способ крепления различных деревянных элементов мебели. Способ соединения каркаса является очень важным фактором качества дивана. Шиповое соединение, когда деревянные бруски вставляются в отверстия, считается лучшим методом соединения для обеспечения долговечности каркаса.

Мелисса советует, рассматривая диван, обратить внимание на углы, где соединены деревянные детали. Если вы видите небольшие деревянные бруски или треугольники, прикрученные для усиления угла, вы можете быть уверены в качестве конструкции каркаса.

Если каркас дивана скреплен только гвоздями, скобами и клеем, то это каркас очень низкого качества.

Как проверить прочность каркаса дивана

Хороший способ проверить прочность конструкции каркаса — немного приподнять его и слегка пошевелить. Если вы чувствуете, что каркас дивана смещается, то лучше отказаться от покупки. Это верный признак низкого качества сборки, и диван долго не прослужит.

Четвертый пункт – обтянутые подушки. Подушки для сидений диванов самого высокого качества обычно изготавливаются из пенополиуретана высокой плотности, обтянутого слоем полиэфирного наполнителя или пуха. Плотность и жесткость подушек – дело личного вкуса. Некоторые любят ощущение погружения в диван, а другие предпочитают удобное, упругое и поддерживающее сиденье. Поэтому обязательно протестируйте разные варианты подушек, чтобы выбрать те, которые вам больше всего нравятся.

Что касается подушек для спины, они обычно изготавливаются из полиэфирного волокна, микрофибры или пуха. В качественных подушках для спины вшиты каналы, чтобы наполнитель не смещался.

Стоит избегать подушек для сидений полностью из пенополиуретана или только из пуха. Подушки, полностью состоящие из пенополиуретана, стоят дешевле, но обычно они не очень толстые и не очень удобные. А подушки, полностью состоящие из пуха, иногда встречаются в дорогих диванах, но они, как правило, недостаточно плотные и со временем сплющиваются.

Из какого материала лучше брать диван

Пятый пункт – это обивка. Выбор ткани часто сводится к тому, чтобы выбрать то, что лучше всего подойдет вашему образу жизни. Хороший бренд качественных диванов предложит вам широкий выбор тканей, материалов, цветов и текстур, включая износостойкие ткани.

Кожа – еще один отличный вариант обивки для диванов. Она не только выглядит фантастически, но и очень легко чистится и хорошо сохраняется. Если вы решили купить кожаный диван, то не стоит экономить на коже, поэтому, если вы покупаете кожаный диван, обязательно выбирайте кожу высшего качества.

Искусственной кожи стоит избегать из-за ее недолговечности.

Если у вас есть дети, то не стоит покупать диван из шелка или бархата в качестве обивки.

Смотрите видео - Как выбрать качественный диван:

Кто такая Мелисса Уэлш

Мелисса Уэлш (Melissa Welsh) — дизайнер интерьеров из США, которая ведет свой канал на Youtube.

На канал Welsh Design Studio подписаны почти 36 тысяч человек.

Также она называет себя "энтузиасткой рукоделия". Мелисса Уэлш делится советами по декорированию дома и секретами дизайна интерьера.

Ведет онлайн-курсы. Ее электронные книги предлагают простые пошаговые инструкции по созданию красивого дома. Ее советы помогут новичкам чувствовать себя увереннее в навыках декорирования.

"Я делюсь советами и хитростями по дизайну интерьера, идеями по декорированию дома и мастер-классами по рукоделию. Красивый дом может улучшить вашу жизнь, и я искренне верю, что каждый может стать своим собственным дизайнером, если освоит несколько советов и секретов", - считает Мелисса.

