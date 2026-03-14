Что означает выражение "ни пуха ни пера": скрытый смысл, о котором мало кто знает

Инна Ковенько
14 марта 2026, 04:17
То, что сегодня воспринимается как шутливый совет, когда-то было серьёзной защитой от нечистой силы.
Что означает выражение 'ни пуха ни пера': скрытый смысл, о котором мало кто знает
  • Что означает выражение "ни пуха, ни пера"
  • Откуда происходит это выражение
  • Что ответить на "ни пуха, ни пера"

Фраза "ни пуха ни пера" давно стала частью нашего повседневного языка. Ее можно услышать перед экзаменом, спортивным соревнованием или важным выступлением. На первый взгляд она звучит странно, ведь как будто желает человеку неудачи. Но на самом деле это древнее пожелание, имеющее глубокие корни в народных верованиях и охотничьих традициях.

Главред расскажет, откуда происходит это выражение и какой скрытый смысл в нем заложен.

Откуда происходит это выражение

Как объясняет УНИАН, в древности охота была жизненно необходимым занятием. От добычи зависело благосостояние семьи или даже целого села. Люди верили, что успех охотника определяют не только его умение, но и благосклонность высших сил. Лес представлялся местом, где обитают духи, способные помочь или навредить. Особую роль отводили лешнику – хозяину леса, который мог сбить охотника с пути или оставить его без добычи.

Поэтому открыто желать удачи считалось опасным. Считалось, что если сказать что-то хорошее вслух, нечистые силы услышат и сделают наоборот. Чтобы избежать такого "сглаза", охотники использовали хитрый прием — желали противоположное. Так появилась формула "ни пуха ни пера", которая буквально означала отсутствие пушных зверей и птиц в добыче. Духи леса должны были поверить, что охотник не рассчитывает на успех, и не мешать ему.

На что отвечают "к черту"

Не менее важной частью ритуала был ответ. На пожелание "ни пуха ни пера" охотник отвечал "до черта". Это был способ отправить слова нечистой силе, чтобы окончательно сбить ее с толку. Смысл был прост: пусть эти слова достанутся черту, а не мне. По народным представлениям, духи могли поступить наоборот — и тогда охота становилась удачной.

Со временем охота утратила свое ключевое значение, но выражение осталось. Оно перешло в повседневную жизнь и стало универсальным напутствием перед любым важным делом. Формула сохранила свой ритуальный характер: пожелание звучит как будто негативно, но на самом деле означает искреннее желание успеха.

Большинство людей не задумывается над происхождением этого выражения. Однако некоторые очень религиозные люди избегают его, ведь оно связано со старыми языческими верованиями.

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

