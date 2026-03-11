Совсем не ругательство: что означает необычное украинское слово "блят"

По словам популяризатора украинского языка, это слово не является устаревшим, и его используют и сейчас.

https://glavred.info/culture/zovsim-ne-layka-shcho-oznachaye-nezvichne-ukrajinske-slovo-blyat-10747955.html Ссылка скопирована

Что такое "блят" / Коллаж: Главред, фото: freepik, скриншот

Вы узнаете:

Что означает слово "блят" на самом деле

Где до сих пор используют слово "блят"

видео дня

Украинский язык продолжает удивлять даже тех, кто считает себя хорошо осведомленным в его нюансах. Очередным открытием для многих стало слово "блят", которое часто воспринимают как ругательное - хотя оно имеет совсем другое, вполне бытовое значение.

Об этом в своем ролике в Instagram рассказал музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шайер, фронтмен группы "Бульвар ЛУ". Он объяснил, что "блят" — это название металлической плитки, которую устанавливали на печах и использовали как поверхность для приготовления пищи. Фактически речь идет о старинном аналоге современной конфорки.

В ролике музыкант подчеркивает:

"Разочарую вас, это не ругательство. Если объяснить простыми словами, то "блят" — это конфорка".

По словам Аль Шайера, слово не стоит считать архаизмом — оно до сих пор имеет практическое применение. Он даже проверил это самостоятельно и с удивлением выяснил, что такие плитки все еще изготавливают для традиционных печей.

Лингвистические источники подтверждают его слова. В словарях указано, что "блят" — это плита или большая металлическая поверхность печи или стола, что совпадает с историческим употреблением термина.

Что означает слово "блят" / Фото: скриншот с сайта "Словопедия"

Таким образом, еще одно якобы "сомнительное" слово оказалось частью украинской бытовой культуры, а не ругательством, как некоторые могли сразу подумать.

Смотрите видео о пяти украинских словах, которые вас шокируют:

Вас может заинтересовать:

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Айманович Аль Шайер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред