Совсем не ругательство: что означает необычное украинское слово "блят"

Дарья Пшеничник
11 марта 2026, 13:41
По словам популяризатора украинского языка, это слово не является устаревшим, и его используют и сейчас.
Что такое "блят" / Коллаж: Главред, фото: freepik, скриншот

Вы узнаете:

  • Что означает слово "блят" на самом деле
  • Где до сих пор используют слово "блят"

Украинский язык продолжает удивлять даже тех, кто считает себя хорошо осведомленным в его нюансах. Очередным открытием для многих стало слово "блят", которое часто воспринимают как ругательное - хотя оно имеет совсем другое, вполне бытовое значение.

Об этом в своем ролике в Instagram рассказал музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шайер, фронтмен группы "Бульвар ЛУ". Он объяснил, что "блят" — это название металлической плитки, которую устанавливали на печах и использовали как поверхность для приготовления пищи. Фактически речь идет о старинном аналоге современной конфорки.

В ролике музыкант подчеркивает:

"Разочарую вас, это не ругательство. Если объяснить простыми словами, то "блят" — это конфорка".

По словам Аль Шайера, слово не стоит считать архаизмом — оно до сих пор имеет практическое применение. Он даже проверил это самостоятельно и с удивлением выяснил, что такие плитки все еще изготавливают для традиционных печей.

Лингвистические источники подтверждают его слова. В словарях указано, что "блят" — это плита или большая металлическая поверхность печи или стола, что совпадает с историческим употреблением термина.

Что означает слово "блят" / Фото: скриншот с сайта "Словопедия"

Таким образом, еще одно якобы "сомнительное" слово оказалось частью украинской бытовой культуры, а не ругательством, как некоторые могли сразу подумать.

О персоне: Рами Аль Шаер

Рами Айманович Аль Шайер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.

Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

