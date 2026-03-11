Совсем не ругательство: что означает необычное украинское слово "блят"

Вы узнаете:
- Что означает слово "блят" на самом деле
- Где до сих пор используют слово "блят"
Украинский язык продолжает удивлять даже тех, кто считает себя хорошо осведомленным в его нюансах. Очередным открытием для многих стало слово "блят", которое часто воспринимают как ругательное - хотя оно имеет совсем другое, вполне бытовое значение.
Об этом в своем ролике в Instagram рассказал музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шайер, фронтмен группы "Бульвар ЛУ". Он объяснил, что "блят" — это название металлической плитки, которую устанавливали на печах и использовали как поверхность для приготовления пищи. Фактически речь идет о старинном аналоге современной конфорки.
В ролике музыкант подчеркивает:
"Разочарую вас, это не ругательство. Если объяснить простыми словами, то "блят" — это конфорка".
По словам Аль Шайера, слово не стоит считать архаизмом — оно до сих пор имеет практическое применение. Он даже проверил это самостоятельно и с удивлением выяснил, что такие плитки все еще изготавливают для традиционных печей.
Лингвистические источники подтверждают его слова. В словарях указано, что "блят" — это плита или большая металлическая поверхность печи или стола, что совпадает с историческим употреблением термина.
Таким образом, еще одно якобы "сомнительное" слово оказалось частью украинской бытовой культуры, а не ругательством, как некоторые могли сразу подумать.
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Айманович Аль Шайер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.
Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
