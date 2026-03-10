Укр
Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Алексей Тесля
10 марта 2026, 23:21
На ситуацию одновременно влияют как международные факторы, так и внутренние экономические процессы.
Украинцев предупредили о новых ценах на АЗС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

  • Рынок топлива находится в нестабильном состоянии уже около десяти дней
  • В ближайшее время рынок топлива вряд ли вернётся к прежним уровням

Стоимость топлива на украинских заправках заметно выросла и продолжает расти. В частности, цена дизеля за короткое время увеличилась примерно на 5 гривен за литр.

Аналитик консалтинговой группы Нафторинок Александр Сиренко отметил, что рынок топлива находится в нестабильном состоянии уже около десяти дней, сообщает ТСН.

По его словам, на ситуацию одновременно влияют как международные факторы, так и внутренние экономические процессы.

Одним из ключевых факторов остаётся курс гривны по отношению к доллару и евро, поскольку значительная часть нефтепродуктов закупается за рубежом. Любые колебания валюты напрямую отражаются на стоимости топлива внутри страны.

На фоне резкого роста цен представители власти провели встречу с участниками рынка, пытаясь обсудить возможные меры реагирования. Однако предложенные механизмы регулирования вызывают дискуссии среди специалистов.

Эксперт также предупреждает, что давление на цены может сохраниться, и в ближайшее время рынок топлива вряд ли вернётся к прежним уровням стоимости.

"Пока люди покупают топливо — это и есть предел. Могу добавить, что после встречи операторов рынка с правительственными чиновниками добавили еще две гривны к стоимости горючего, и это еще не последнее повышение цены. Я не хочу быть в цепочке комментаторов, которые пугают людей стоимостью по 100-150 гривен за литр. Но замечу: пока у нас на границе высокая входная стоимость топлива, ценники на заправках будут двигаться как минимум до этого уровня. Никто не будет работать себе в убыток. Все это без прибыли для АЗС. Дешевые остатки горючего мы уже почти "подъели", и рассчитывать на чудо здесь не стоит", — заключает Александр Сиренко.

Прогноз эксперта: когда цены на топливо достигнут пика

Как сообщал Главред, аналитик нефтяного рынка Леонид Косянчук отметил, что с 3 марта оптовая стоимость топлива в Украине подскочила примерно на 4 гривны за литр. По его словам, дальнейшее удорожание на АЗС будет зависеть от ситуации в Ормузском проливе. Реальное влияние на розничные цены проявится примерно через две недели, так как на заправках пока продаётся топливо, закупленное ранее по более низкой цене.

Цены на бензин в Украине инфографика
/ Инфографика: Главред

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, топливный эксперт говорил, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривну после того, как температура воздуха поднимется выше 0°C.

Руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что рост котировок нефти на мировых рынках и ослабление гривны по отношению к основным валютам могут спровоцировать подорожание топлива на АЗС.

Политолог Вадим Трюхан подчеркнул, что в ближайшие дни в Украине может подорожать бензин и автомобильный газ. По его мнению, из-за ситуации на Ближнем Востоке бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5–10 гривен за литр.

Кто такой Александр Сиренко?

Александр Сиренко - украинский журналист и аналитик, занимающий должность главного редактора отраслевого издания "НефтеРынок". Специализируется на темах, связанных с рынком нефтепродуктов, автозаправочного ритейла, энергетической политики и топливной аналитики.

Судьба будет поддерживать людей, рожденных в конкретные четыре месяца - кто они

15:16

Доллар пересек отметку 44 грн: сколько стоит валюта в банках

15:10

Служили Риму и воевали в Британии: что ДНК рассказала о сарматах из Украины

