Китаю невыгодно поражение РФ: тревожный прогноз по затягиванию войны в Украине

Любые российские ядерные угрозы, особенно в сторону Европы, для Китая выгодны, считает Тарас Жовтенко.

https://glavred.info/ukraine/kitayu-nevygodno-porazhenie-rf-trevozhnyy-prognoz-po-zatyagivaniyu-voyny-v-ukraine-10747577.html Ссылка скопирована

Раскрыта позиция Китая по войне в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Жовтенко:

Китаю невыгодно, чтобы Россия проиграла в войне в Украине

Продолжение войны истощает европейские экономики и выгодно КНР

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко заявил о том, что стратегически для Китая война России против Украины — это инструмент давления на Европу.

"А в более широком геополитическом масштабе — инструмент давления на Соединенные Штаты через Европейский Союз", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт напомнил о том, что ранее министр иностранных дел Китая Ван И прямолинейно заявил, что Китаю невыгодно, чтобы Россия проиграла в войне в Украине.

"Потому что эта война позволяет, во-первых, удерживать США в значительной степени сосредоточенными на Европе и не дает им полностью переключиться на защиту Тайваня и других союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во-вторых, война подрывает экономическую стабильность европейских стран", - сказал аналитик.

Он убежден в том, что Китаю это выгодно, ведь Пекин давно пытается договориться с Европейским Союзом о восстановлении и переформатировании торговых отношений на более выгодных для себя условиях.

"ЕС, естественно, не готов полностью принимать китайские условия. Поэтому в логике Пекина продолжение войны истощает европейские экономики и может сделать их более уступчивыми в переговорах", - указал собеседник.

По его убеждению, любые российские ядерные угрозы, особенно в сторону Европы, для Китая выгодны.

"Пекин может позиционировать себя как "адекватную" силу в международных отношениях: на фоне Путина, мол, мы не угрожаем, мы ведем себя сдержанно, с нами можно договариваться. И в то же время намекать, что имеет влияние на Москву", - отметил он.

/ Инфографика: Главред

Жовтенко добавил, что фактически Китай может говорить европейцам, что о прекращении войны следует договариваться с Пекином.

"А чтобы Китай на это согласился, то единственное, что их интересует, — условия торговли. Поэтому для Китая это — собственная игра на высоком стратегическом уровне. Пекин всегда пытается использовать такие эпизоды ядерной риторики Кремля в своих интересах. И, учитывая зависимость Москвы от китайской поддержки, каждый подобный шаг России, скорее всего, по крайней мере политически синхронизирован с Пекином", - резюмировал он.

Эксперт о соперничестве США и Китая

Журналист Вадим Денисенко считает, что Пекин не заинтересован ни в полном поражении, ни в победе России. По его мнению, Китаю выгоднее видеть Москву ослабленной и экономически зависимой, с усилением её ориентации на Восток.

Эксперт предполагает, что наиболее удобным для Китая может стать сценарий, при котором и Россия, и Украина смогут представить исход конфликта как собственный успех.

Денисенко также отмечает, что международная политика всё больше переходит к модели прагматичных договорённостей и временных союзов. В долгосрочной перспективе, по его мнению, Китай и США будут вынуждены искать компромиссы, рассматривая украинский вопрос в более широком европейском контексте.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином и обсудил Украину. Они договорились вместе работать над урегулированием ситуации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти. Китай, несмотря на свою внешнюю стабильность, способен действовать неожиданно.

Как ранее сообщал Главред, США готовят новый этап ужесточения санкций против России, отметил министр финансов Скотт Бессент во время разговора с журналистами.

Другие новости:

О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред