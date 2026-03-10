Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Китаю невыгодно поражение РФ: тревожный прогноз по затягиванию войны в Украине

Алексей Тесля
10 марта 2026, 17:33
Любые российские ядерные угрозы, особенно в сторону Европы, для Китая выгодны, считает Тарас Жовтенко.
Китаю невыгодно поражение РФ: тревожный прогноз по затягиванию войны в Украине
Раскрыта позиция Китая по войне в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Жовтенко:

  • Китаю невыгодно, чтобы Россия проиграла в войне в Украине
  • Продолжение войны истощает европейские экономики и выгодно КНР

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко заявил о том, что стратегически для Китая война России против Украины — это инструмент давления на Европу.

"А в более широком геополитическом масштабе — инструмент давления на Соединенные Штаты через Европейский Союз", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт напомнил о том, что ранее министр иностранных дел Китая Ван И прямолинейно заявил, что Китаю невыгодно, чтобы Россия проиграла в войне в Украине.

"Потому что эта война позволяет, во-первых, удерживать США в значительной степени сосредоточенными на Европе и не дает им полностью переключиться на защиту Тайваня и других союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во-вторых, война подрывает экономическую стабильность европейских стран", - сказал аналитик.

Он убежден в том, что Китаю это выгодно, ведь Пекин давно пытается договориться с Европейским Союзом о восстановлении и переформатировании торговых отношений на более выгодных для себя условиях.

"ЕС, естественно, не готов полностью принимать китайские условия. Поэтому в логике Пекина продолжение войны истощает европейские экономики и может сделать их более уступчивыми в переговорах", - указал собеседник.

По его убеждению, любые российские ядерные угрозы, особенно в сторону Европы, для Китая выгодны.

"Пекин может позиционировать себя как "адекватную" силу в международных отношениях: на фоне Путина, мол, мы не угрожаем, мы ведем себя сдержанно, с нами можно договариваться. И в то же время намекать, что имеет влияние на Москву", - отметил он.

Китай инфографика
/ Инфографика: Главред

Жовтенко добавил, что фактически Китай может говорить европейцам, что о прекращении войны следует договариваться с Пекином.

"А чтобы Китай на это согласился, то единственное, что их интересует, — условия торговли. Поэтому для Китая это — собственная игра на высоком стратегическом уровне. Пекин всегда пытается использовать такие эпизоды ядерной риторики Кремля в своих интересах. И, учитывая зависимость Москвы от китайской поддержки, каждый подобный шаг России, скорее всего, по крайней мере политически синхронизирован с Пекином", - резюмировал он.

Эксперт о соперничестве США и Китая

Журналист Вадим Денисенко считает, что Пекин не заинтересован ни в полном поражении, ни в победе России. По его мнению, Китаю выгоднее видеть Москву ослабленной и экономически зависимой, с усилением её ориентации на Восток.

Эксперт предполагает, что наиболее удобным для Китая может стать сценарий, при котором и Россия, и Украина смогут представить исход конфликта как собственный успех.

Денисенко также отмечает, что международная политика всё больше переходит к модели прагматичных договорённостей и временных союзов. В долгосрочной перспективе, по его мнению, Китай и США будут вынуждены искать компромиссы, рассматривая украинский вопрос в более широком европейском контексте.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином и обсудил Украину. Они договорились вместе работать над урегулированием ситуации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти. Китай, несмотря на свою внешнюю стабильность, способен действовать неожиданно.

Как ранее сообщал Главред, США готовят новый этап ужесточения санкций против России, отметил министр финансов Скотт Бессент во время разговора с журналистами.

Другие новости:

О персоне: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.

Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.

Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Китая Тарас Жовтенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп поставил Путину ультиматум: Хегсет раскрыл детали "решительного" разговора

Трамп поставил Путину ультиматум: Хегсет раскрыл детали "решительного" разговора

18:33Мир
Брянск считает "прилеты": под ударом важный стратегический объект РФ, что известно

Брянск считает "прилеты": под ударом важный стратегический объект РФ, что известно

18:21Мир
Тайна раскрыта: у ГУР есть секретные военные документы РФ

Тайна раскрыта: у ГУР есть секретные военные документы РФ

16:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

Такое уже почти никто не ест: какие откровенно странные блюда любили в СССР

Такое уже почти никто не ест: какие откровенно странные блюда любили в СССР

Последние новости

18:33

Трамп поставил Путину ультиматум: Хегсет раскрыл детали "решительного" разговора

18:21

Брянск считает "прилеты": под ударом важный стратегический объект РФ, что известноВидео

18:15

Старая терка еще послужит: вот как легко ее заточить дома за несколько минут

18:11

"Люди, возможно, прибыли с Марса": новый тест дал неожиданный результат

17:55

Неприхотливые розы для сада — сорта, которые цветут при минимальном уходе

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
17:36

Точно не "маменькин сынок": как по-украински назвать такого мужчинуВидео

17:33

Китаю невыгодно поражение РФ: тревожный прогноз по затягиванию войны в Украине

17:19

"Будто смерть идет": Алла Костромичева напугала своим видом на подиумеВидео

17:11

Что это за "чичери", о которых поют в песне о Маричке: ответ удивит

Реклама
16:53

Тайна раскрыта: у ГУР есть секретные военные документы РФ

16:30

Опасный сигнал в доме: необычные мелкие насекомые размножаются прямо на глазах

16:20

Девушка купила дом в Италии за "смешную" цену: внутри оказалось 17 комнатВидео

16:10

Евро бешено подскочил вверх: новый курс валют на 11 марта

16:09

Известный певец-воин впервые вышел на связь после инфаркта — что он сказал

16:06

В Раде проголосовали за "налог на OLX": что решили нардепы

16:02

Как навсегда избавиться от мышей: метод, уничтожающий всю колонию

16:01

В Украине перестал работать "Резерв+": что известно о масштабном сбое

15:39

Почему в квартирах в Германии часто отсутствует кухня: ответ удивит многих

15:32

Температура взлетит почти до +20°: когда Львовскую область накроет потепление

15:32

Судьба будет поддерживать людей, рожденных в конкретные четыре месяца - кто они

Реклама
15:16

Доллар пересек отметку 44 грн: сколько стоит валюта в банках

15:10

Служили Риму и воевали в Британии: что ДНК рассказала о сарматах из Украины

14:56

Очень строгие запреты: что нельзя делать в праздник 11 марта

14:40

Когда поминать родных в 2026 году: даты, традиции и церковные разъяснения

14:33

"Сын похож на Дзидзьо": Цибульская сделала признание про отношения с певцом

14:15

Почему офицеры Вермахта имели шрамы: тайна немецкой элиты

14:12

Иран атаковал ракетами немецкий полевой лагерь в Иордании - Der Spiegel

13:55

Пара приютила таксу и заметила странность: собака стала "превращаться"Видео

13:52

Много погибших и раненых: РФ сбросила бомбы на центр СлавянскаФото

13:51

"Мы сделали это не случайно": Венгрия шантажирует Украину похищенными деньгами

13:36

"Хочется поговорить": Мозговая рассказала о своей потере

13:34

Каким должно было быть контрнаступление ВСУ в 2023 году: генерал раскрыл детали операции

13:31

ВСУ освободили почти всю область: Генштаб раскрыл детали операции

13:28

Как поразить всех гостей: рецепт божественного творожного кулича

13:11

Оккупанты пытаются захватить приграничные села в двух областях - что задумал враг

12:44

Как выглядят губы за 29 млн гривен: модель перестали узнавать родные

12:43

Взлетят ли цены на бензин до 100-150 грн за литр: нардеп сделал заявление

12:32

Антициклон принес настоящую весну на Житомирщину: когда ожидается самый теплый день

12:22

Что нельзя выбрасывать из дома 11 марта: какой церковный праздник

12:16

Ольга Сумская застала мужа с молодой актрисой - скандал попал на видео

Реклама
12:16

"Наплакалась в больнице": дочь Юлии Вербы серьезно пострадала

12:16

Как правильно обрезать розы после зимы: секрет пышного цветенияВидео

12:11

Об оверсайзе можно забыть: что изменит моду в 2026 году

11:44

Германия собрала для Украины партию ракет для систем Patriot – Spiegel

11:32

"Поднял полмира": MamaRika вырвалась из Дубая и воссоединилась с мужемВидео

11:30

"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

11:30

Монета лежала в бабушкином сейфе годами: ее стоимость поразила семью

11:28

Какие цвета делают спальню безвкусной: антирейтинг дизайнеров

11:25

Путин сорвал джекпот на войне в Иране: дипломат назвал фактор, который все испортитВидео

10:44

Мужчина проверил камеру видеонаблюдения и не поверил своим глазам – что он увидел

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять