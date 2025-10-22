США готовят 'существенный' удар по РФ: Бессент заинтриговал заявлением

Министр финансов США сообщил, что Вашингтон объявит о существенном усилении санкций против России.

Ключевые тезисы Бессента:

США существенно усилят санкции против РФ

США существенно усилят санкции против России. О новых ограничениях объявят в ближайшие дни. Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент во время общения с журналистами, передает Clash Report.

"Мы собираемся объявить или сегодня днем, или завтра утром о существенном усилении санкций в отношении России", - сказал Бессент.

Эти меры являются частью стратегии администрации президента Дональда Трампа, направленной на усиление экономического давления на Россию из-за ее агрессии в Украине. В то же время Бессент не уточнил, о каких именно санкциях пойдет речь.

Анонс новых санкций совпадает с поддержкой Комитетом по международным отношениям Сената США трех законодательных инициатив, направленных на усиление давления на Москву. Одной из этих инициатив является предложение о признании России государством-спонсором терроризма.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

ЕС согласовал новый пакет санкций против России

Брюссельский репортер "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в социальной сети Х сообщил, что европейские послы согласовали 19-й по счету пакет санкций против РФ.

"Санкции ЕС против России, наконец, были согласованы сегодня вечером! 19-й пакет с момента полномасштабного вторжения в Украину", - написал он.

Что должно войти в 19-й пакет

Как сообщает Bloomberg, основной акцент пакета - лишение Москвы энергетических доходов и усиление давления на лидера РФ Владимира Путина для начала мирных переговоров. В пакет должны войти:

запрет на импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года - на год раньше, чем планировалось ранее;

санкции против российских банков, финансовых структур в Центральной Азии и нескольких криптобирж, помогающих обходить санкции;

торговые ограничения против китайских и индийских компаний;

запрет на экспорт товаров на сумму более 40 млрд евро (минералы, керамика и резина);

запрет деятельности более 100 танкеров теневого нефтяного флота.

Законопроект США о 500% пошлинах - мнение эксперта

Политический аналитик Тарас Загородний в интервью Главреду заявил, что американский законопроект о введении 500-процентных пошлин на торговлю с партнерами России может стать мощным геополитическим инструментом давления. В то же время его реализация может обострить отношения не только с Китаем и Индией, но и с Европейским союзом.

По словам эксперта, сенатор Линдси Грэм фактически ориентирован на Пекин как основную цель, на втором месте Индия, а на третьем - Бразилия. При этом, как отметил Загородний, Европа практически не упоминается в обсуждении, что вызывает вопросы относительно потенциальных последствий.

"Грэм молчит о ЕС. А как в таком случае Орбан купит российскую нефть? Тоже будет говорить, что ветром надуло? Или сжиженный газ из Мурманска? Подводных камней много", - добавил политический эксперт.

Как сообщал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

После этого Трамп заявил, что сейчас не лучшее время для введения новых санкций против России. Он пояснил, что жесткие ограничения могут усложнить или даже сорвать запланированную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Документ предусматривает тарифы до 500% для стран, покупающих российскую нефть. Сенаторы пока не продвигают законопроект, чтобы не навредить дипломатии, и ждут сигналов от президента США.

