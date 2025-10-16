Трамп провел переговоры с Путиным - о чем договорились и что говорили об Украине

После двухчасового разговора с Путиным стороны договорились о проведении встречи высокого уровня между США и Россией для завершения войны против Украины.

Переговоры Трампа и Путина - о чем договорились и что говорили об Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Трамп и Путин договорились встретиться в Венгрии, чтобы урегулировать войну РФ против Украины

Завтра Трамп проведет переговоры с Зеленским

В Белом доме не исключают трехсторонней встречи лидеров

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште. Об этом он заявил в заметке в социальной сети Truth Social.

"Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным. Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с большим достижением мира на Ближнем Востоке, о чем, по его словам, мечтали веками. Я действительно верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной", - сообщил президент США.

Трамп отметил, что Путин выразил благодарность первой леди Мелании за ее участие в программах, связанных с детьми, и пообещал продолжение этой работы.

Он также сообщил, что значительную часть разговора стороны посвятили вопросам торговли между Россией и США после завершения войны с Украиной. В итоге была достигнута договоренность о проведении на следующей неделе встречи советников высокого уровня, которую с американской стороны возглавит государственный секретарь Марко Рубио вместе с назначенными позже представителями. Место проведения встречи пока не определено.

"Президент Путин и я встретимся в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между Россией и Украиной. Президент Зеленский и я встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор дал значительный прогресс", - резюмировал он

По информации Fox News, разговор длился примерно два часа. Как сообщает Clash Report со ссылкой на Белый дом, на следующей неделе Россия и Соединенные Штаты планируют провести встречу высокого уровня.

Позиция Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал решение Трампа и российского военного преступника Путина провести переговоры в Будаперште

"Запланированная встреча между президентами США и России - это отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы!", - написал он в заметке в X.

Детали переговоров между Трампом и Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, который транслировал Forbes отметила, что Трамп и Путин также договорились провести встречу высокопоставленных чиновников уже на следующей неделе, после чего, скорее всего, состоится встреча между президентом Трампом и президентом Путиным. Они говорили о Будапеште как о месте для этой встречи. Как вы все знаете, президент Зеленский завтра приедет в Белый дом.

"Итак, эти дискуссии будут продолжаться... Завтра (Трамп, - ред.) снова примет президента Зеленского в Белом доме, чтобы попытаться продвинуть дело вперед в направлении мира и закончить этот конфликт в России", - указывает она.

Отвечая на вопрос о возможности трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского, Левитт отметила, что такой формат переговоров является возможным.

"И, конечно, он (Трамп, - ред.) бы очень хотел, чтобы это произошло. Но сейчас ведутся переговоры и разрабатываются планы по встрече российской стороны и наших представителей во главе с госсекретарем Марко Рубио, а затем, возможно, по новой встрече президента Путина и президента Трампа. Но я не думаю, что президент вообще закрыл двери для этого.

Заявления Трампа о войне России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина готовится к наступлению, и это заставляет США принимать важные решения. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин должен прекратить убийства.

Американский президент также выразил разочарование действиями российского диктатора и сообщил, что 17 октября планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что убежден в своей способности урегулировать войну между Россией и Украиной и достичь мира.

О персоне: Кэролайн Левитт Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

