Трамп заговорил о новом украинском наступлении и жестко обратился к Путину

Ключевые тезисы Трампа:
- Украина собирается пойти в наступление
- США придется принять решение
- Путин должен прекратить убийства
Украина стремится перейти в наступление, поэтому США придется принимать решение. Лидер РФ Владимир Путин должен прекратить убийства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.
"Мы будем говорить с ним (президентом Зеленским, - ред.) о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление, и нам придется принять решение", - сказал американский лидер.видео дня
Трамп также оценил потери России в войне. По его словам, Москва потеряла около 1,5 миллиона человек.
"Россия планировала победить в первую неделю, а теперь идет уже четвертый год", - заявил президент США.
Трамп также обратился непосредственно к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом прекратить агрессию против Украины.
"Прекратите убивать украинцев и прекратите убивать россиян", - призвал Трамп.
Смотрите видео с громким заявлением Трампа:
Может ли РФ пойти на компромисс в войне - мнение эксперта
Политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что российский лидер Путин может рассмотреть компромисс только в случае, если его планы потерпят неудачу и военным путем достичь цели не удастся.
"Путин надеется на силу оружия. А в условиях, когда Путин хочет добиться результата военным путем, он не особо стремится идти на компромисс и садиться за стол переговоров", - отметил Золотарев в комментарии Главреду.
Завершение войны в Украине - последние новости
Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября заявил, что прекращение огня на Ближнем Востоке дает надежду на мир в Украине. По его словам, Дональд Трамп может применить те же методы давления на Путина, чтобы заставить Россию завершить войну.
Зеленский также планирует встречу с Трампом для обсуждения поставок оружия и возможных путей завершения конфликта. Советник ОП Михаил Подоляк назвал три условия для достижения мира.
Как сообщал Главред, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что война в Украине может завершиться в течение нескольких месяцев или максимум за год, а ключевую роль в этом может сыграть позиция Китая.
