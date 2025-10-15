Укр
Трамп заговорил о новом украинском наступлении и жестко обратился к Путину

Руслана Заклинская
15 октября 2025, 23:51обновлено 16 октября, 01:12
Президент США заявил, что ему придется принять решение относительно Украины.
Украина хочет перейти в наступление / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Трампа:

  • Украина собирается пойти в наступление
  • США придется принять решение
  • Путин должен прекратить убийства

Украина стремится перейти в наступление, поэтому США придется принимать решение. Лидер РФ Владимир Путин должен прекратить убийства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.

"Мы будем говорить с ним (президентом Зеленским, - ред.) о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление, и нам придется принять решение", - сказал американский лидер.

Трамп также оценил потери России в войне. По его словам, Москва потеряла около 1,5 миллиона человек.

"Россия планировала победить в первую неделю, а теперь идет уже четвертый год", - заявил президент США.

Трамп также обратился непосредственно к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом прекратить агрессию против Украины.

"Прекратите убивать украинцев и прекратите убивать россиян", - призвал Трамп.

Смотрите видео с громким заявлением Трампа:

Трамп заявил, что Украина хочет перейти в наступление / Фото: скриншот

Может ли РФ пойти на компромисс в войне - мнение эксперта

Политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что российский лидер Путин может рассмотреть компромисс только в случае, если его планы потерпят неудачу и военным путем достичь цели не удастся.

"Путин надеется на силу оружия. А в условиях, когда Путин хочет добиться результата военным путем, он не особо стремится идти на компромисс и садиться за стол переговоров", - отметил Золотарев в комментарии Главреду.

Завершение войны в Украине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября заявил, что прекращение огня на Ближнем Востоке дает надежду на мир в Украине. По его словам, Дональд Трамп может применить те же методы давления на Путина, чтобы заставить Россию завершить войну.

Зеленский также планирует встречу с Трампом для обсуждения поставок оружия и возможных путей завершения конфликта. Советник ОП Михаил Подоляк назвал три условия для достижения мира.

Как сообщал Главред, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что война в Украине может завершиться в течение нескольких месяцев или максимум за год, а ключевую роль в этом может сыграть позиция Китая.

Об источнике: Белый дом

Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

