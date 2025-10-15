Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин готовится развернуть в Украине еще 2 млн оккупантов: СМИ раскрыли планы

Андрей Ганчук
15 октября 2025, 08:30
194
Кремль может направить резервистов в две области Украины, сказал глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.
Путин, войска РФ
Путин попытается избежать мобилизации и может отправить в Украину военных резервистов - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Главное:

  • Россия готовит законодательство для призыва резервистов
  • Путин намерен развернуть в Украине еще 2 млн оккупантов
  • Новых оккупантов могут направить на Харьковщину и Сумщину

Руководитель страны-агрессора России Владимир Путин намерен развернуть около 2 миллионов военных резервистов в Украине в рамках нового законодательства. Такой шаг может предоставить ему возможность обновить и расширить 700-тысячную группировку оккупантов, которая уже находится на поле боя.

Резервистов в РФ смогут призывать в "мирное" время

В материале The Telegraph говорится, что поправки к закону, которые, по всей вероятности, получат поддержку так называемого парламента, позволят призывать резервистов в "мирное" время, а не только после официального объявления войны. Таким образом, Россия сможет набрать новых оккупантов для войны против Украины без военного положения – сама Москва до сих пор называет свою агрессию "специальной военной операцией".

видео дня

Что получит Путин

Путину будет предоставлена возможность избежать новой мобилизации. Он воздерживался от такого шага с сентября 2022 года, когда "частичная" мобилизация привела к тому, что десятки тысяч мужчин покинули страну.

Куда могут отправить новых оккупантов

Армия захватчиков из двух миллионов резервистов – "профессионалы в своей области", сказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Еще одна поправка позволит использовать резервистов за пределами РФ.

По мнению руководителя этого комитета Думы Андрея Картаполова, Путин может направить новых оккупантов на северо-восток Украины – в Сумскую и Харьковскую области – где вражеские силы осуществляют попытки продвижения.

Что говорит эксперт

У Кремля есть еще два варианта, кроме мобилизации, сказал в интервью Главреду руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

По его мнению, Путин мог бы применить подготовленных в Беларуси военных и забрать армию у Лукашенко.

"Первый - отобрать армию у Лукашенко. Учения в Беларуси завершились и россияне получили примерно 40 тысяч подготовленных бойцов. Пока на территории республики присутствует российский контингент, остается возможность перехватить власть у Лукашенко для решения своих вопросов. Вероятность такого сценария невысока, однако Москва давно к этому стремится", - говорит эксперт.

Кроме того, существует вариант и с подключением северокорейских оккупантов.

"Второй - задействовать ресурсы от главы КНДР Ким Чен Ына. Правда, говорят, что Путин "обул" его на деньги, поэтому неизвестно, получит ли Кремль от Ына новую партию северокорейских солдат", - добавил Лакийчук.

Проблемы РФ с войсками – что об этом известно:

Как сообщал Главред, ранее в американском Институте изучения войны пришли к выводу, что у России начались проблемы с набором в войска, а у Путина осталось два варианта: либо мобилизовать резерв, либо пойти на реальные мирные переговоры. Сейчас даже за деньги "добровольцев" становится все меньше, все они – "больные или хромые".

Аналитики агентства издание Defense Express ранее написали, что Кремль нашел возможность обойти мобилизацию призывом резервистов.

Российские "власти" согласовали законопроект, который позволяет подключать лиц из мобилизационного резерва для выполнения боевых задач за пределами РФ в мирное время. Резервистов смогут призывать без мобилизации. Речь может идти о 2 млн военных резерва.

Путин в тупике и может начать новую войну, чтобы скрыть крах РФ, писали в The Telegraph. Как полагают журналисты, Кремль ищет варианты для военной агрессии против НАТО. Под ударом могут оказаться эстонская Нарва или Сувалкский коридор.

Другие новости:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин российские войска война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Война в Украине на три года и удары РФ вглубь Европы: Сикорский сделал заявление

Война в Украине на три года и удары РФ вглубь Европы: Сикорский сделал заявление

09:25Война
Два сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от Путина

Два сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от Путина

09:00Интервью
Путин готовится развернуть в Украине еще 2 млн оккупантов: СМИ раскрыли планы

Путин готовится развернуть в Украине еще 2 млн оккупантов: СМИ раскрыли планы

08:30Война
Реклама

Популярное

Ещё
Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

Китайский гороскоп на сегодня 15 октября: Тиграм - потери, Свиньям - вызовы

Китайский гороскоп на сегодня 15 октября: Тиграм - потери, Свиньям - вызовы

РФ выбрала 3 города и готова нанести массированный удар: названа дата

РФ выбрала 3 города и готова нанести массированный удар: названа дата

Дворец больше не может скрывать болезнь: король готовится передать корону сыну

Дворец больше не может скрывать болезнь: король готовится передать корону сыну

"Все бойцы были ранены": РФ оккупировала три населенных пункта на Донбассе – DeepState

"Все бойцы были ранены": РФ оккупировала три населенных пункта на Донбассе – DeepState

Последние новости

09:32

Скончался популярный соул-исполнитель D’Angelo

09:25

Война в Украине на три года и удары РФ вглубь Европы: Сикорский сделал заявление

09:22

Импичмент Трампа и Украина: Фесенко назвал главные риски для Киева

09:21

Гороскоп на завтра 16 октября: Ракам - трудности, Козерогам - большие перемены

09:19

"Не от котлет": предательница Наташа Королева пожаловалась на лишний вес

Два сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от ПутинаДва сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от Путина
09:00

Не переслушаешь: пять самых разговорчивых знаков зодиака

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 октября (обновляется)

08:30

Путин готовится развернуть в Украине еще 2 млн оккупантов: СМИ раскрыли планы

08:11

Запад поддерживает миф: в чем главное оружие Путина и как его победить - The Atlantic

Реклама
08:10

Карта Deep State онлайн за 15 октября: что происходит на фронте (обновляется)

06:50

"Все бойцы были ранены": РФ оккупировала три населенных пункта на Донбассе – DeepState

06:10

Коротко о Томагавках: как в РФ началась паникамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с вафлями за 29 секунд

05:00

Время признаний: для четырех знаков зодиака скоро откроется острая правда

04:10

Почему появляются "мурашки по коже" и каково их значение - что говорит наука

03:30

Пусть цветут до снега: лучший способ помочь хризантемам перезимоватьВидео

02:30

Угроза крупнейшего землетрясения: ученые назвали место вероятной катастрофы

02:07

Харьковские власти расширили зону обязательной эвакуации: список громад

01:10

Бронетехника сокращается: НАТО раскрыл масштабы уничтоженной бронетехники РФ

00:13

В Киеве установят 500 мобильных укрытий: где они будут расположены

Реклама
00:05

"Достаточно одного звонка": Сикорский объяснил, как можно завершить войну в Украине

14 октября, вторник
23:43

Что будет, если заняться уборкой в этот церковный праздник: приметы 15 октября

23:10

Сюрприз после мойки: механик назвал привычку, которая убивает двигатель быстрее пробега

23:02

Трамп анонсировал коллапс в России и намекнул на новое оружие для Украины

22:28

Меня разрывает: Джамала в ужасе из-за песен-претендентов на Нацотбор Евровидения

21:57

Осенняя кампания РФ: полковник запаса раскрыл сценарии второй волны наступления

21:56

"Некогда заниматься": предательница Лолита отреклась от дочери

21:53

"Я выбрала спокойствие": предательница Яна Соломко оправдалась за свой выбор

21:51

Украинская Атлантида: что лежит на дне Днепра

21:50

Часть Киева погрузилась в темноту: в ДТЭК сказали, когда появится свет

21:38

Настя Каменских располнела в США - как она сейчас выглядит

21:34

Почему Трамп начал говорить о Tomahawk для Украины - раскрыт план Белого дома

21:20

Почему нельзя выключать кондиционер зимой: одну ошибку совершают многие водители

21:05

В узорах украинской вышиванки зашифрован тайный код: что он означает

21:05

Трамп не сможет завершить войну в Украине, с Путиным надо говорить иначе - CNN

21:03

Ольга Сумская сделала важное признание - причина

20:52

Ломаченко може знову вийти на ринг: суперником може стати легенда боксу

20:42

Влупят сильные заморозки: синоптики объявили штормовое предупреждение

20:32

"Мне жаль": актер Алек Болдуин попал в аварию — подробности

20:20

Есть три важных условия: в ОП высказались о завершении войны в Украине

Реклама
20:13

Почему волосы быстро пачкаются: большинство людей делает одну ошибку в душе

20:02

Две недели украинской истории просто исчезли - историк объяснил, что произошлоВидео

19:55

"Ловушка, которую не ожидали" — военный раскрыл роковой просчет врага

19:33

Школьник поймал рыбу гигантского размера и удивил Сеть: кадры рекордного улова

19:25

"Мне уже тяжело": Киркоров признался, почему отказывается от длительных гастролей

19:24

Вместо Труханова: Зеленский анонсировал новые кадровые назначения в ОдессеВидео

19:10

Потери оккупантов на фронте резко взлетели: причинамнение

19:07

Лишение гражданства мэра Одессы Труханова: в СБУ раскрыли новые детали

18:49

"Природный порошок" для грядок: как сделать землю рыхлой без перекопки

18:37

Похожий на букет кружев: украинка нашла редкий гриб из Красной книги, фото

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять