Путин готовится развернуть в Украине еще 2 млн оккупантов: СМИ раскрыли планы

Россия готовит законодательство для призыва резервистов

Путин намерен развернуть в Украине еще 2 млн оккупантов

Новых оккупантов могут направить на Харьковщину и Сумщину

Руководитель страны-агрессора России Владимир Путин намерен развернуть около 2 миллионов военных резервистов в Украине в рамках нового законодательства. Такой шаг может предоставить ему возможность обновить и расширить 700-тысячную группировку оккупантов, которая уже находится на поле боя.

Резервистов в РФ смогут призывать в "мирное" время

В материале The Telegraph говорится, что поправки к закону, которые, по всей вероятности, получат поддержку так называемого парламента, позволят призывать резервистов в "мирное" время, а не только после официального объявления войны. Таким образом, Россия сможет набрать новых оккупантов для войны против Украины без военного положения – сама Москва до сих пор называет свою агрессию "специальной военной операцией".

Что получит Путин

Путину будет предоставлена возможность избежать новой мобилизации. Он воздерживался от такого шага с сентября 2022 года, когда "частичная" мобилизация привела к тому, что десятки тысяч мужчин покинули страну.

Куда могут отправить новых оккупантов

Армия захватчиков из двух миллионов резервистов – "профессионалы в своей области", сказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Еще одна поправка позволит использовать резервистов за пределами РФ.

По мнению руководителя этого комитета Думы Андрея Картаполова, Путин может направить новых оккупантов на северо-восток Украины – в Сумскую и Харьковскую области – где вражеские силы осуществляют попытки продвижения.

Что говорит эксперт

У Кремля есть еще два варианта, кроме мобилизации, сказал в интервью Главреду руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

По его мнению, Путин мог бы применить подготовленных в Беларуси военных и забрать армию у Лукашенко.

"Первый - отобрать армию у Лукашенко. Учения в Беларуси завершились и россияне получили примерно 40 тысяч подготовленных бойцов. Пока на территории республики присутствует российский контингент, остается возможность перехватить власть у Лукашенко для решения своих вопросов. Вероятность такого сценария невысока, однако Москва давно к этому стремится", - говорит эксперт.

Кроме того, существует вариант и с подключением северокорейских оккупантов.

"Второй - задействовать ресурсы от главы КНДР Ким Чен Ына. Правда, говорят, что Путин "обул" его на деньги, поэтому неизвестно, получит ли Кремль от Ына новую партию северокорейских солдат", - добавил Лакийчук.

Проблемы РФ с войсками – что об этом известно:

Как сообщал Главред, ранее в американском Институте изучения войны пришли к выводу, что у России начались проблемы с набором в войска, а у Путина осталось два варианта: либо мобилизовать резерв, либо пойти на реальные мирные переговоры. Сейчас даже за деньги "добровольцев" становится все меньше, все они – "больные или хромые".

Аналитики агентства издание Defense Express ранее написали, что Кремль нашел возможность обойти мобилизацию призывом резервистов.

Российские "власти" согласовали законопроект, который позволяет подключать лиц из мобилизационного резерва для выполнения боевых задач за пределами РФ в мирное время. Резервистов смогут призывать без мобилизации. Речь может идти о 2 млн военных резерва.

Путин в тупике и может начать новую войну, чтобы скрыть крах РФ, писали в The Telegraph. Как полагают журналисты, Кремль ищет варианты для военной агрессии против НАТО. Под ударом могут оказаться эстонская Нарва или Сувалкский коридор.

