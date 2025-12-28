Нефтяные гиганты и базы в огне: Силы обороны поразили сразу шесть объектов РФ

Украинские дроны поразили нефтеперерабатывающие заводы в Самарской и Волгоградской областях.

Атака по Сызранскому НПЗ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

ВСУ атаковали Сызранский НПЗ

Поражен завод " Лукойл-Волгограднефтепереработка"

В Черноморском поражена база хранения и обслуживания дронов

В ночь на 28 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области РФ. Также поражен завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Главной целью стал нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области, что в тысяче километров от украинской границы. В результате атаки ударных БпЛА на территории Сызранского НПЗ зафиксировано попадание и мощный пожар.

По данным военных, ежегодный объем переработки этого предприятия составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти. Завод является частью энергетического тыла России и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Смотрите видео атаки по Сызранскому НПЗ:

Атака по Сызранскому НПЗ / Фото: скриншот

Кроме Сызранского НПЗ, Силы обороны Украины успешно поразили место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в Черноморском в Крыму, ремонтное подразделение 1435 мотострелкового полка вблизи Антрацита на оккупированной Луганской области, понтонную переправу неподалеку Никоноровки и склад хранения БпЛА типа "Шахед" в Макеевке Донецкой области. Сейчас потери россиян уточняются.

Кроме этого, Генштаб подтвердил удар по заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ. На вражеском объекте поврежден трубопровод нефтепродуктов и технологическая установка по производству масел.

"Силы обороны продолжат принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Какое влияние имеют атаки на НПЗ России - мнение аналитиков

Институт изучения войны (ISW) утверждает, что до атак Россия уже имела проблемы с поставками топлива и ограничения на экспорт бензина. Удары усилили дефицит и привели к резкому подорожанию топлива в РФ и на оккупированных территориях Украины.

Аналитики отметили, что дефицит повысит расходы бизнеса и населения и ускорит инфляцию в России. Также удары по тыловым объектам остаются болезненной темой для российского общества и подрывают доверие к власти.

Напомним, в ночь на 28 декабря беспилотники Сил обороны Украины нанесли удары по территории России. В Сызрани дроны попали по нефтеперерабатывающему заводу и местным подстанциям. После взрывов частично исчез свет, произошли перебои с теплоснабжением, а к месту ударов прибыли пожарные и скорые.

Также в ночь на 19 декабря Силы обороны Украины поразили российский военный корабль проекта 22460 "Охотник" в Каспийском море с помощью украинских дронов. Также была поражена буровая платформа компании "Лукойл" на месторождении Филановского и радиолокационная система РСП-6М2 в Крыму.

Как сообщал Главред, в ночь на 25 декабря Силы обороны Украины атаковали порт "Темрюк", аэродром вблизи Майкопа и ремонтное подразделение в Труженке. Кроме того, удары Storm Shadow по нефтезаводу в Ростовской области вызвали взрывы на предприятии, поставляющем топливо для российских войск.

