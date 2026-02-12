Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Когда восстановят ТЭЦ в Киеве - Шмыгаль назвал обнадеживающие сроки

Юрий Берендий
12 февраля 2026, 19:27
35
Потепление в Киеве позволяет быстро возобновить работу ТЭЦ и минимизировать отключения тепла и электроэнергии для жителей, указал Шмыгаль.
Когда восстановят ТЭЦ в Киеве - Шмыгаль назвал обнадеживающие сроки
Шмыгаль рассказал, когда восстановят ТЭЦ в Киеве / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • В результате последних атак в Киеве повреждены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6
  • Восстановление займет считанные дни

В Киеве в результате массированных атак со стороны РФ наибольшие повреждения получили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, однако их работу планируют восстановить уже в ближайшие 2 дня. На объекты теплоснабжения упали обломки беспилотников, что привело к локальным повреждениям. Об этом министр сообщил 12 февраля во время заседания парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ.

По его словам, на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 зафиксировано попадание обломков. На одной станции повреждено газораспределительное и газокомпрессорное оборудование, на другой — циркуляционные насосы, трубопроводы и система водоподготовки.

видео дня

"По ТЭЦ-5 надеемся, что за сутки все будет восстановлено, по ТЭЦ-6 — там где-то двое суток может быть на восстановление", — сообщил министр энергетики.

Он также отметил, что нынешняя ситуация лучше, чем во время предыдущих обстрелов, поскольку плюсовые температуры в столице позволили не сливать теплоноситель из системы отопления, что поможет избежать длительных работ по ликвидации порывов и повторного подключения домов.

"Система наполнена водой. Сутки-двое суток — поремонтируем оборудование на "ТЭЦках" и тепло в дома будет возвращено", — указал он.

Кроме того, из-за дефицита тепла энергетики вместе с правительством пытаются ограничить отключения электроэнергии в Киеве на период, не превышающий трех очередей.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Когда отменят графики отключений света — прогноз эксперта

Как писал Главред, графики почасовых отключений электроэнергии для населения могут стать менее жесткими после улучшения погодных условий и ожидаемого потепления. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. "Конечно, существует идеальный сценарий, при котором в течение определенного времени графиков может вообще не быть", — указал он.

Он пояснил, что полная отмена ограничений возможна, в частности, в апреле-мае, когда уровень потребления электроэнергии традиционно снижается, а производство электроэнергии за счет солнечной генерации растет.

В то же время эксперт подчеркнул, что даже в случае временного ослабления ограничений, во время пиковой нагрузки в июле-августе, а также с началом следующего отопительного сезона графики отключений, скорее всего, придется вводить снова, и полностью избежать этого будет сложно.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, власти в Киеве должны срочно пересмотреть подход к организации теплоснабжения, особенно на Левобережье, где значительная зависимость от крупных теплоэлектроцентралей делает районы уязвимыми к возможным повторным российским ударам. Об этом заявил бывший руководитель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

В ночь на 12 февраля российские войска снова нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК. Это уже 31-я крупная подстанция компании в Одесской области, которая пострадала в результате атак.

В целом ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной из-за поврежденной инфраструктуры и ограничений в передаче электроэнергии между регионами. Наиболее сложная ситуация наблюдается в четырех городах, среди которых и Киев, сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Другие новости:

О персоне: Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль — украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет).

В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отключения веерные отключения Денис Шмыгаль отключения света Отключение отопления в Киеве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда восстановят ТЭЦ в Киеве - Шмыгаль назвал обнадеживающие сроки

Когда восстановят ТЭЦ в Киеве - Шмыгаль назвал обнадеживающие сроки

19:27Энергетика
Скандал на мировой арене: чем Гераскевич разозлил МОК и кто его поддержал

Скандал на мировой арене: чем Гераскевич разозлил МОК и кто его поддержал

19:11Спорт
Рада готовит масштабную реформу мобилизации: к чему следует готовиться украинцам

Рада готовит масштабную реформу мобилизации: к чему следует готовиться украинцам

18:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Будут рядом до самого конца: самые преданные знаки зодиака

Будут рядом до самого конца: самые преданные знаки зодиака

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

Последние новости

19:55

Масленица 2026: что означает каждый день Сыропостной недели и какие блюда готовить

19:53

В Днепр придет потепление, но с характером: что приготовила погода на выходные

19:34

Редкие "одноногие" существа напугали местных: что выбросил шторм на побережье Британии (фото)

19:27

Когда восстановят ТЭЦ в Киеве - Шмыгаль назвал обнадеживающие сроки

19:11

Скандал на мировой арене: чем Гераскевич разозлил МОК и кто его поддержалВидео

Конец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянкуКонец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянку
19:10

Что пытается сделать Путин украинцаммнение

18:45

В Украине разгорелся громкий скандал из-за корма для кошек: что говорят ветеринарыВидео

18:27

Рада готовит масштабную реформу мобилизации: к чему следует готовиться украинцам

17:51

"Шанс очень велик": в Раде назвали сценарий завершения войны

Реклама
17:44

Появился всего 40 лет назад - какой город Украины является самым молодым

17:32

Скандал вокруг Интернационального легиона: в ВСУ прокомментировали слухи о "ликвидации"

17:12

Украинские звезды мощно поддержали дисквалифицированного украинского спортсмена

17:04

Проклятая "чертова дюжина": почему мир боится пятницу 13-го до сих порВидео

16:32

Почему левый берег Киева замерзает без отопления, а на правом оно есть: объяснение эксперта

16:28

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

16:21

Сколько могут стоить доллар и евро в ближайшие дни: неожиданный прогноз

16:08

Скандал на Олимпийских играх получил продолжение - какую награду получил Гераскевич

16:02

Жена Виталия Козловского рассказала о болезни с осложнением

15:58

Зачем стучать по дереву и как это делать правильно: в чем смысл приметы

15:51

МОК вляпался в новый скандал на фоне дисквалификации Гераскевича

Реклама
15:31

Королева показала проукраинскую маму Люду и "убила" ее комплиментом

15:31

Можно ли праздновать День святого Валентина: священник расставил точки над "і"Видео

15:22

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

14:49

"Момент стыда": Зеленский и МИД - о дисквалификации Гераскевича

14:31

Верховная Рада пустует, деятельность парламента приостановлена - в чем причина

14:13

Почему педаль тормоза "бьет" зимой - главные ошибки водителей

14:08

Красивые поздравления с Днем Святого Валентина - картинки, проза и стихи

14:07

Не нужно тереть часами: найдено дешевое средство, которое быстро очистит духовку

14:05

Салат из капусты, который будут есть все: простой рецепт вкусного блюда

13:57

Божественный рецепт: блины по-особенному на Масленицу 2026Видео

13:01

Что нужно сделать с кустами смородины ранней весной: уход для большого урожаяВидео

12:41

"Идем вместе по жизни": путинист Киркоров признался в любви мужчине

12:36

В Украине масштабная воздушная тревога: россияне, вероятно, запустили Орешник

12:32

Собака вернулась с прогулки и тронула всех своим поступком - что она сделала

12:32

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

12:08

"Мы не дуэт": Джанабаева сделала признание о браке с Меладзе

11:57

Дешево только на бумаге: сколько на самом деле стоила жизнь в СССР

11:52

"Фламинго" накрыли арсенал ГРАУ: Генштаб подтвердил удары по военным объектам в РФ

11:38

Белый налет на листьях: чем опасна мучнистая роса и как спасти растения

11:38

Путинистка Снежана Егорова показалась без макияжа и высмеяла женщин

Реклама
11:30

Украина усиливает свою ПВО: Сырский рассказал о плане действий и эффективности

11:18

Новый MacBook 2026: Apple готовит бюджетный ноутбук дешевле MacBook Air

10:58

"Американцы дожмут": эксперт спрогнозировал отказ большой страны от нефти РФ

10:37

Алина Гросу рассекретила пол будущего ребенка

10:37

Скандал набрал обороты: украинского спортсмена выгнали с Олимпиады из-за шлема

10:29

Китайский гороскоп на завтра 13 февраля: Кроликам - испытания, Собакам - лень

10:21

Ситуация катастрофическая: что происходит в Киеве после обстрела

09:54

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

09:53

В разгар боевых действий Путин изменил систему управления силовым блоком - ISW

09:52

Можно ли убирать в праздник 13 февраля: приметы, которые уберегут от беды

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять