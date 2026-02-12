Когда восстановят ТЭЦ в Киеве - Шмыгаль назвал обнадеживающие сроки

Потепление в Киеве позволяет быстро возобновить работу ТЭЦ и минимизировать отключения тепла и электроэнергии для жителей, указал Шмыгаль.

Шмыгаль рассказал, когда восстановят ТЭЦ в Киеве / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В результате последних атак в Киеве повреждены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

Восстановление займет считанные дни

В Киеве в результате массированных атак со стороны РФ наибольшие повреждения получили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, однако их работу планируют восстановить уже в ближайшие 2 дня. На объекты теплоснабжения упали обломки беспилотников, что привело к локальным повреждениям. Об этом министр сообщил 12 февраля во время заседания парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ.

По его словам, на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 зафиксировано попадание обломков. На одной станции повреждено газораспределительное и газокомпрессорное оборудование, на другой — циркуляционные насосы, трубопроводы и система водоподготовки.

"По ТЭЦ-5 надеемся, что за сутки все будет восстановлено, по ТЭЦ-6 — там где-то двое суток может быть на восстановление", — сообщил министр энергетики.

Он также отметил, что нынешняя ситуация лучше, чем во время предыдущих обстрелов, поскольку плюсовые температуры в столице позволили не сливать теплоноситель из системы отопления, что поможет избежать длительных работ по ликвидации порывов и повторного подключения домов.

"Система наполнена водой. Сутки-двое суток — поремонтируем оборудование на "ТЭЦках" и тепло в дома будет возвращено", — указал он.

Кроме того, из-за дефицита тепла энергетики вместе с правительством пытаются ограничить отключения электроэнергии в Киеве на период, не превышающий трех очередей.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Когда отменят графики отключений света — прогноз эксперта

Как писал Главред, графики почасовых отключений электроэнергии для населения могут стать менее жесткими после улучшения погодных условий и ожидаемого потепления. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. "Конечно, существует идеальный сценарий, при котором в течение определенного времени графиков может вообще не быть", — указал он.

Он пояснил, что полная отмена ограничений возможна, в частности, в апреле-мае, когда уровень потребления электроэнергии традиционно снижается, а производство электроэнергии за счет солнечной генерации растет.

В то же время эксперт подчеркнул, что даже в случае временного ослабления ограничений, во время пиковой нагрузки в июле-августе, а также с началом следующего отопительного сезона графики отключений, скорее всего, придется вводить снова, и полностью избежать этого будет сложно.

Напомним, как ранее сообщал Главред, власти в Киеве должны срочно пересмотреть подход к организации теплоснабжения, особенно на Левобережье, где значительная зависимость от крупных теплоэлектроцентралей делает районы уязвимыми к возможным повторным российским ударам. Об этом заявил бывший руководитель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

В ночь на 12 февраля российские войска снова нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК. Это уже 31-я крупная подстанция компании в Одесской области, которая пострадала в результате атак.

В целом ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной из-за поврежденной инфраструктуры и ограничений в передаче электроэнергии между регионами. Наиболее сложная ситуация наблюдается в четырех городах, среди которых и Киев, сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

О персоне: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль — украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

