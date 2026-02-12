Лысая Симоньян появилась на публичном мероприятии

Путинистка Маргарита Симоньян стала выходить на сцену, не надевая парики.

Маргарита Симоньян появилась без волос / коллаж: Главред, фото: t.me/margaritasimonyan

Кратко:

Как выглядит Симоньян сейчас

Зачем она вышла на сцену

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая является разжигателем войны и ненависти по отношению к Украине, появилась на публичном мероприятии без парика, где сверкала своей лысой головой.

Как пишут российские пропагандисты, путинистка долгое время оставалась в стороне от публичных мероприятий, но все же снова появилась на сцене. Она побывала в родном городе, где ей в торжественной обстановке вручили награду "Почетный житель Краснодара".

Симоньян вышла на сцену без парика / Фото скриншот

Путинистка появилась с обритой головой, но была в прекрасном расположении духа, даже несмотря на то, что она якобы ведет борьбу с раком груди и прошла курс химиотерапии.

Симоньян вышла на сцену без парика / Фото скриншот

Симоньян как-то жаловалась, что ей тяжело дойти от кровати до кухни, однако ее террористическая родина нуждается в ней и поэтому украинофобка Симоньян продолжает работать.

Симоньян вышла на сцену без парика / Фото скриншот

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

