Кратко:
- Как выглядит Симоньян сейчас
- Зачем она вышла на сцену
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая является разжигателем войны и ненависти по отношению к Украине, появилась на публичном мероприятии без парика, где сверкала своей лысой головой.
Как пишут российские пропагандисты, путинистка долгое время оставалась в стороне от публичных мероприятий, но все же снова появилась на сцене. Она побывала в родном городе, где ей в торжественной обстановке вручили награду "Почетный житель Краснодара".
Путинистка появилась с обритой головой, но была в прекрасном расположении духа, даже несмотря на то, что она якобы ведет борьбу с раком груди и прошла курс химиотерапии.
Симоньян как-то жаловалась, что ей тяжело дойти от кровати до кухни, однако ее террористическая родина нуждается в ней и поэтому украинофобка Симоньян продолжает работать.
О персоне: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.
С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.
