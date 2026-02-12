Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Что нельзя делать на Масленицу: народные приметы и запреты

Сергей Кущ
12 февраля 2026, 21:00
41
Но несмотря на веселье, в этот период существуют определённые народные приметы.
Что нельзя делать на Масленицу
Что нельзя делать на Масленицу / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Традиции и смысл праздника
  • Что нельзя делать на Масленицу

Масленичная неделя — один из самых ярких и любимых праздников в народной традиции. Это время блинов, гуляний, встреч с родными и подготовки к Великому посту.

Однако кроме весёлых обрядов существуют и строгие запреты на Масленицу, о которых знали наши предки.

видео дня

Главред узнал, что нельзя делать на Масленицу, какие существуют приметы и как правильно провести праздничную неделю.

Масленичная неделя: традиции и смысл праздника

Масленица длится семь дней и символизирует проводы зимы и встречу весны. Каждый день недели имеет своё название и традиции:

  • Понедельник — Встреча
  • Вторник — Заигрыши
  • Среда — Лакомка
  • Четверг — Разгуляй
  • Пятница — Тёщины вечерки
  • Суббота — Золовкины посиделки
  • Воскресенье — Прощённое воскресенье

Главным угощением считаются блины — символ солнца и тепла.

Но несмотря на веселье, в этот период существуют определённые народные приметы на Масленицу и запреты, которых старались придерживаться.

Что нельзя делать на Масленицу

Нельзя ссориться и ругаться

По поверьям, конфликты в Масленичную неделю могут "перейти" в Великий пост и затянуться надолго. Считается, что ссоры в этот период притягивают неудачи и проблемы в семье.

Нельзя отказывать в угощении

Одна из главных традиций — щедро накрытый стол. Отказывать гостям в блинах или не приглашать родных считалось плохой приметой.Если хозяйка скупилась на угощения — год мог оказаться бедным.

Нельзя грустить и сидеть дома всю неделю

Согласно народным поверьям, веселье на Масленицу привлекает удачу и достаток. Тот, кто игнорировал гуляния, рисковал "просидеть" удачу весь год.

Нельзя работать тяжёлым трудом

В масленичную неделю традиции предполагали минимум тяжёлой работы. Разрешались бытовые дела, но серьёзный физический труд старались отложить.

Нельзя есть мясо

Масленица — это уже подготовка к посту, поэтому мясо исключали из рациона. Разрешены молочные продукты, сыр, масло, яйца и рыба.

Нельзя выбрасывать остатки блинов

По приметам на Масленицу, выбрасывать блины — к финансовым потерям. Остатки старались раздать птицам или скоту.

Нельзя уходить в пост без примирения

Особенно важен последний день — Прощённое воскресенье. В этот день нужно попросить прощения у родных и знакомых.Считалось, что входить в пост с обидами — к болезням и неприятностям.

Народные приметы на Масленицу

С Масленицей связано множество поверий:

  1. Чем больше блинов испечёте — тем богаче будет год.
  2. Если первый блин получился ровным и красивым — к удаче.
  3. Морозная погода на Масленицу — к тёплой весне.
  4. Дождливая неделя — к хорошему урожаю грибов.

Наши предки верили, что эта неделя — переходный период между зимой и весной, старым и новым циклом жизни.Соблюдение традиций символизировало уважение к природе, семье и духовной подготовке к посту.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости Масленица 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Какой будет мирная сделка с РФ - Зеленский выдвинул условия и объяснил позицию Украины

Какой будет мирная сделка с РФ - Зеленский выдвинул условия и объяснил позицию Украины

21:56Война
Последствия атак заставляют экономить: как будут отключать свет 13 февраля

Последствия атак заставляют экономить: как будут отключать свет 13 февраля

20:45Энергетика
Когда восстановят ТЭЦ в Киеве - Шмыгаль назвал обнадеживающие сроки

Когда восстановят ТЭЦ в Киеве - Шмыгаль назвал обнадеживающие сроки

19:27Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

Последние новости

22:17

"Одна девушка": Андрей Фединчик рассказал о личной жизни

21:56

Какой будет мирная сделка с РФ - Зеленский выдвинул условия и объяснил позицию Украины

21:47

Осень будет непростой: Украина узнала соперников в Лиге наций 2026/2027

21:44

Почему нельзя облизывать губы: эксперты раскрыли правду

21:29

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Конец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянкуКонец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянку
21:25

Многодетная мать Рианна решилась на еще один важный шаг

21:24

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

21:02

Лысая Симоньян появилась на публичном мероприятии

21:00

Что нельзя делать на Масленицу: народные приметы и запреты

Реклама
20:45

Последствия атак заставляют экономить: как будут отключать свет 13 февраля

20:41

Никита Добрынин об увлечениях 4-летнего сына Льва: "У него много артистизма"

20:35

Забытое благозвучное слово: как на украинском на самом деле называется "стрекоза"

19:55

Масленица 2026: что на самом деле означает каждый день Сыропустной неделиВидео

19:53

В Днепр придет потепление, но с характером: что приготовила погода на выходные

19:34

Редкие "одноногие" существа напугали местных: что выбросил шторм на побережье Британии (фото)

19:27

Когда восстановят ТЭЦ в Киеве - Шмыгаль назвал обнадеживающие сроки

19:11

Скандал на мировой арене: чем Гераскевич разозлил МОК и кто его поддержалВидео

19:10

Что пытается сделать Путин украинцаммнение

18:45

В Украине разгорелся громкий скандал из-за корма для кошек: что говорят ветеринарыВидео

18:27

Рада готовит масштабную реформу мобилизации: к чему следует готовиться украинцам

Реклама
17:51

"Шанс очень велик": в Раде назвали сценарий завершения войны

17:44

Появился всего 40 лет назад - какой город Украины является самым молодым

17:32

Скандал вокруг Интернационального легиона: в ВСУ прокомментировали слухи о "ликвидации"

17:12

Украинские звезды мощно поддержали дисквалифицированного украинского спортсмена

17:04

Проклятая "чертова дюжина": почему мир боится пятницу 13-го до сих порВидео

16:32

Почему левый берег Киева замерзает без отопления, а на правом оно есть: объяснение эксперта

16:28

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

16:21

Сколько могут стоить доллар и евро в ближайшие дни: неожиданный прогноз

16:08

Скандал на Олимпийских играх получил продолжение - какую награду получил Гераскевич

16:02

Жена Виталия Козловского рассказала о болезни с осложнением

15:58

Зачем стучать по дереву и как это делать правильно: в чем смысл приметы

15:51

МОК вляпался в новый скандал на фоне дисквалификации Гераскевича

15:31

Королева показала проукраинскую маму Люду и "убила" ее комплиментом

15:31

Можно ли праздновать День святого Валентина: священник расставил точки над "і"Видео

15:22

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

14:49

"Момент стыда": Зеленский и МИД - о дисквалификации Гераскевича

14:31

Верховная Рада пустует, деятельность парламента приостановлена - в чем причина

14:13

Почему педаль тормоза "бьет" зимой - главные ошибки водителей

14:08

Красивые поздравления с Днем Святого Валентина - картинки, проза и стихи

14:07

Не нужно тереть часами: найдено дешевое средство, которое быстро очистит духовку

Реклама
14:05

Салат из капусты, который будут есть все: простой рецепт вкусного блюда

13:57

Божественный рецепт: блины по-особенному на Масленицу 2026Видео

13:01

Что нужно сделать с кустами смородины ранней весной: уход для большого урожаяВидео

12:41

"Идем вместе по жизни": путинист Киркоров признался в любви мужчине

12:36

В Украине масштабная воздушная тревога: россияне, вероятно, запустили Орешник

12:32

Собака вернулась с прогулки и тронула всех своим поступком - что она сделала

12:32

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

12:08

"Мы не дуэт": Джанабаева сделала признание о браке с Меладзе

11:57

Дешево только на бумаге: сколько на самом деле стоила жизнь в СССР

11:52

"Фламинго" накрыли арсенал ГРАУ: Генштаб подтвердил удары по военным объектам в РФ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
София РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять