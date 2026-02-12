Что нельзя делать на Масленицу: народные приметы и запреты

Вы узнаете:
- Традиции и смысл праздника
- Что нельзя делать на Масленицу
Масленичная неделя — один из самых ярких и любимых праздников в народной традиции. Это время блинов, гуляний, встреч с родными и подготовки к Великому посту.
Однако кроме весёлых обрядов существуют и строгие запреты на Масленицу, о которых знали наши предки.
Главред узнал, что нельзя делать на Масленицу, какие существуют приметы и как правильно провести праздничную неделю.
Масленичная неделя: традиции и смысл праздника
Масленица длится семь дней и символизирует проводы зимы и встречу весны. Каждый день недели имеет своё название и традиции:
- Понедельник — Встреча
- Вторник — Заигрыши
- Среда — Лакомка
- Четверг — Разгуляй
- Пятница — Тёщины вечерки
- Суббота — Золовкины посиделки
- Воскресенье — Прощённое воскресенье
Главным угощением считаются блины — символ солнца и тепла.
Но несмотря на веселье, в этот период существуют определённые народные приметы на Масленицу и запреты, которых старались придерживаться.
Что нельзя делать на Масленицу
Нельзя ссориться и ругаться
По поверьям, конфликты в Масленичную неделю могут "перейти" в Великий пост и затянуться надолго. Считается, что ссоры в этот период притягивают неудачи и проблемы в семье.
Нельзя отказывать в угощении
Одна из главных традиций — щедро накрытый стол. Отказывать гостям в блинах или не приглашать родных считалось плохой приметой.Если хозяйка скупилась на угощения — год мог оказаться бедным.
Нельзя грустить и сидеть дома всю неделю
Согласно народным поверьям, веселье на Масленицу привлекает удачу и достаток. Тот, кто игнорировал гуляния, рисковал "просидеть" удачу весь год.
Нельзя работать тяжёлым трудом
В масленичную неделю традиции предполагали минимум тяжёлой работы. Разрешались бытовые дела, но серьёзный физический труд старались отложить.
Нельзя есть мясо
Масленица — это уже подготовка к посту, поэтому мясо исключали из рациона. Разрешены молочные продукты, сыр, масло, яйца и рыба.
Нельзя выбрасывать остатки блинов
По приметам на Масленицу, выбрасывать блины — к финансовым потерям. Остатки старались раздать птицам или скоту.
Нельзя уходить в пост без примирения
Особенно важен последний день — Прощённое воскресенье. В этот день нужно попросить прощения у родных и знакомых.Считалось, что входить в пост с обидами — к болезням и неприятностям.
Народные приметы на Масленицу
С Масленицей связано множество поверий:
- Чем больше блинов испечёте — тем богаче будет год.
- Если первый блин получился ровным и красивым — к удаче.
- Морозная погода на Масленицу — к тёплой весне.
- Дождливая неделя — к хорошему урожаю грибов.
Наши предки верили, что эта неделя — переходный период между зимой и весной, старым и новым циклом жизни.Соблюдение традиций символизировало уважение к природе, семье и духовной подготовке к посту.
