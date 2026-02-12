Что нельзя делать на Масленицу: народные приметы и запреты

Но несмотря на веселье, в этот период существуют определённые народные приметы.

Традиции и смысл праздника

Что нельзя делать на Масленицу

Масленичная неделя — один из самых ярких и любимых праздников в народной традиции. Это время блинов, гуляний, встреч с родными и подготовки к Великому посту.

Однако кроме весёлых обрядов существуют и строгие запреты на Масленицу, о которых знали наши предки.

Главред узнал, что нельзя делать на Масленицу, какие существуют приметы и как правильно провести праздничную неделю.

Масленичная неделя: традиции и смысл праздника

Масленица длится семь дней и символизирует проводы зимы и встречу весны. Каждый день недели имеет своё название и традиции:

Понедельник — Встреча

Вторник — Заигрыши

Среда — Лакомка

Четверг — Разгуляй

Пятница — Тёщины вечерки

Суббота — Золовкины посиделки

Воскресенье — Прощённое воскресенье

Главным угощением считаются блины — символ солнца и тепла.

Но несмотря на веселье, в этот период существуют определённые народные приметы на Масленицу и запреты, которых старались придерживаться.

Что нельзя делать на Масленицу

Нельзя ссориться и ругаться

По поверьям, конфликты в Масленичную неделю могут "перейти" в Великий пост и затянуться надолго. Считается, что ссоры в этот период притягивают неудачи и проблемы в семье.

Нельзя отказывать в угощении

Одна из главных традиций — щедро накрытый стол. Отказывать гостям в блинах или не приглашать родных считалось плохой приметой.Если хозяйка скупилась на угощения — год мог оказаться бедным.

Нельзя грустить и сидеть дома всю неделю

Согласно народным поверьям, веселье на Масленицу привлекает удачу и достаток. Тот, кто игнорировал гуляния, рисковал "просидеть" удачу весь год.

Нельзя работать тяжёлым трудом

В масленичную неделю традиции предполагали минимум тяжёлой работы. Разрешались бытовые дела, но серьёзный физический труд старались отложить.

Нельзя есть мясо

Масленица — это уже подготовка к посту, поэтому мясо исключали из рациона. Разрешены молочные продукты, сыр, масло, яйца и рыба.

Нельзя выбрасывать остатки блинов

По приметам на Масленицу, выбрасывать блины — к финансовым потерям. Остатки старались раздать птицам или скоту.

Нельзя уходить в пост без примирения

Особенно важен последний день — Прощённое воскресенье. В этот день нужно попросить прощения у родных и знакомых.Считалось, что входить в пост с обидами — к болезням и неприятностям.

Народные приметы на Масленицу

С Масленицей связано множество поверий:

Чем больше блинов испечёте — тем богаче будет год. Если первый блин получился ровным и красивым — к удаче. Морозная погода на Масленицу — к тёплой весне. Дождливая неделя — к хорошему урожаю грибов.

Наши предки верили, что эта неделя — переходный период между зимой и весной, старым и новым циклом жизни.Соблюдение традиций символизировало уважение к природе, семье и духовной подготовке к посту.

