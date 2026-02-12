Забытое благозвучное слово: как на украинском на самом деле называется "стрекоза"

Украинцы могут повторять русскую кальку, называя насекомое словом "стрекоза".

Почти каждый узнает этих ловких насекомых с большими глазами и прозрачными крыльями, которые в полете напоминают крошечный вертолет. Но слово "стрекоза", которое многие используют по привычке, — не украинское.

Правильное украинское название

Лингвист Лариса Чемерис в комментарии УНИАН объясняет , что "стрекоза" — это калька с русского. На украинском языке это насекомое называется бабка, а ее самец — бабич. В разговорной речи встречаются и другие варианты: дзиґа и вертуха, которые некоторые словари подают как диалектизмы.

Откуда взялось "бабка"

Точное происхождение слова не установлено. Этимологические источники предполагают, что название может происходить от слова "баба" в значении "ведьма" или "волшебница". В древних народных представлениях странных или неприятных существ часто связывали с магией.

Существует и другая версия, которую поддерживали Потебня, Преображенский и Фасмер: название могло возникнуть из-за веры в переселение душ — якобы душа умершей бабы переходит в насекомое.

О персоне: Лариса Чемерис Лариса Чемерис - филолог, основательница онлайн-школы "Моя Мова". Активно ведет блог об украинском языке. В своих видео делится полезной информацией и отвечает на различные вопросы.

