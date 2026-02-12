Верховная Рада пустует, деятельность парламента приостановлена - в чем причина

Что сообщили нардепы:
- В ВРУ не состоялось голосование из-за нехватки голосов
- До 24 февраля никаких решений депутаты принимать не будут
- Некоторые нардепы отравились, поэтому не пришли на заседание
Верховная Рада Украины сегодня, 12 февраля, не рассмотрела ни один вопрос из-за нехватки голосов народных депутатов. Пленарный день закончился и до 24 февраля никаких голосований не будет.
Об этом в Telegram сообщил депутат Ярослав Железняк. По его словам, причин такой ситуации несколько. Первая - отравление части нардепов, а вторая - командировка других чиновников.
"Действительно, ряд коллег сегодня из-за самочувствия не пришли. Им скорейшего выздоровления. Но это не является определяющей причиной. Во-первых, количество таких невелико. Во-вторых, обратите внимание на повестку дня, которая была сформирована еще вчера вечером - там одни ратификации. Это было еще до сообщения об отравлении. Все и так понимали, что будет плохо с голосами", - написал он.
Информацию об отравлении депутатов подтвердил и коллега Железняка Николай Тищенко. Он в своем Telegram показал, что сессионный зал сегодня пустует.
"Отравились народные депутаты и вынужденно приостановлена деятельность парламента Украины во время войны. Мы не можем работать, потому что наши коллеги отравились в столовой", - сказал Тищенко.
Народный депутат Александр Мариковский рассказал в комментарии hromadske, что "у многих" отравление действительно произошло после посещения парламентской столовой 11 февраля.
"Пришел утром в столовую, взял себе кофе. И там коллеги говорят, что некоторые коллеги вчера отравились. Пришел в зал заседания, начинаю говорить с коллегами — один говорит: "У меня вчера там что-то было". Другой говорит: "Утром у меня там что-то было, я бледный". Говорят, что это вчера после столовой произошло у многих. Я лично видел людей, с кем это происходило параллельно", - отметил он.
По оценкам Мариковского, около 10% депутатов могли отравиться.
В Раде прокомментировали ситуацию
Пресс-служба Аппарата Верховной Рады сообщила "Укринформу", что в столовой парламента после сообщений об отравлении нардепов проводят проверки.
"После получения соответствующей информации начата проверка. Сейчас специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос для выяснения обстоятельств и перечня потребленных пищевых продуктов. Отбираются образцы для проведения лабораторных исследований", - говорится в заявлении.
Верховная Рада Украины - последние новости
Напомним, Главред писал, что Верховная Рада приняла во втором чтении закон о предоставлении отсрочки на год от призыва на военную службу лицам, отслужившим в рамках "Контракта 18-24".
Недавно парламент одобрил продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в условиях полномасштабной войны. Это уже был 18-й раз, когда Рада голосовала по этим вопросам.
Ранее также стало известно, что в Верховной Раде во время пленарного заседания поддержали назначение Михаила Федорова на должность Министра обороны Украины.
О персоне: Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
