Верховная Рада пустует, деятельность парламента приостановлена - в чем причина

Рада не рассмотрела ни один вопрос, на то есть причина.

Депутаты пожаловались на плохое самочувствие после визита в столовую / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили нардепы:

В ВРУ не состоялось голосование из-за нехватки голосов

До 24 февраля никаких решений депутаты принимать не будут

Некоторые нардепы отравились, поэтому не пришли на заседание

Верховная Рада Украины сегодня, 12 февраля, не рассмотрела ни один вопрос из-за нехватки голосов народных депутатов. Пленарный день закончился и до 24 февраля никаких голосований не будет.

Об этом в Telegram сообщил депутат Ярослав Железняк. По его словам, причин такой ситуации несколько. Первая - отравление части нардепов, а вторая - командировка других чиновников.

"Действительно, ряд коллег сегодня из-за самочувствия не пришли. Им скорейшего выздоровления. Но это не является определяющей причиной. Во-первых, количество таких невелико. Во-вторых, обратите внимание на повестку дня, которая была сформирована еще вчера вечером - там одни ратификации. Это было еще до сообщения об отравлении. Все и так понимали, что будет плохо с голосами", - написал он.

Информацию об отравлении депутатов подтвердил и коллега Железняка Николай Тищенко. Он в своем Telegram показал, что сессионный зал сегодня пустует.

"Отравились народные депутаты и вынужденно приостановлена деятельность парламента Украины во время войны. Мы не можем работать, потому что наши коллеги отравились в столовой", - сказал Тищенко.

Народный депутат Александр Мариковский рассказал в комментарии hromadske, что "у многих" отравление действительно произошло после посещения парламентской столовой 11 февраля.

"Пришел утром в столовую, взял себе кофе. И там коллеги говорят, что некоторые коллеги вчера отравились. Пришел в зал заседания, начинаю говорить с коллегами — один говорит: "У меня вчера там что-то было". Другой говорит: "Утром у меня там что-то было, я бледный". Говорят, что это вчера после столовой произошло у многих. Я лично видел людей, с кем это происходило параллельно", - отметил он.

По оценкам Мариковского, около 10% депутатов могли отравиться.

В Раде прокомментировали ситуацию

Пресс-служба Аппарата Верховной Рады сообщила "Укринформу", что в столовой парламента после сообщений об отравлении нардепов проводят проверки.

"После получения соответствующей информации начата проверка. Сейчас специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос для выяснения обстоятельств и перечня потребленных пищевых продуктов. Отбираются образцы для проведения лабораторных исследований", - говорится в заявлении.

