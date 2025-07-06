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Некоторых украинцев хотят лишить пенсий: в ВРУ сообщили, кто в зоне риска

Анна Косик
6 июля 2025, 05:53
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Отменять один из видов пенсии планируют одномоментно.
Пенсионное удостоверение, выплаты пенсионерам
Кого из пенсионеров могут лишить выплат / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Гетманцев:

  • В Украине хотят отменить спецпенсии
  • Выплата десятков тысяч гривен прокурорам и чиновникам подрывает основы справедливости
  • Правительство не вносит соответствующий законопроект на рассмотрение

В Украине рассматривают возможность отмены спецпенсии. Об этом в эфире Вечер.LIVE рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, речь идет о выплатах, которые получают судьи, прокуроры, государственные служащие и сотрудники силовых структур. Им ежемесячно начисляют в разы большие пенсии, чем рядовым гражданам.

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Гетманцев подчеркнул, что отменить такие выплаты нужно немедленно, ведь они подрывают основы справедливости.

"Без каких-либо переходных периодов, а прямо сейчас. Потому что это лицемерие, которое подрывает моральные устои. Для меня в этом нет никаких компромиссов. Но я не вижу разумных объяснений, почему правительство не вносит законопроект на рассмотрение Верховной Рады", - пояснил он.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить
Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика: Главред

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что если пенсионер живет в специальном учреждении (например, интернате или доме престарелых), ему выплачивают лишь 25% от общей суммы пенсии.

Ранее сообщалось, что в Украине пенсионеры имеют право на ежемесячную надбавку к пенсии в размере 5 тысяч гривен. Она предусмотрена для борцов за независимость Украины в ХХ веке, которые во времена коммунистического тоталитарного режима подверглись репрессиям.

Накануне стало известно, что после потери мужа жена имеет законное право на часть его пенсии. Так же и муж, если он при жизни жены находился на ее иждивении, после ее смерти имеет право на часть ее пенсии.

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О персоне: Даниил Гетманцев

Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

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