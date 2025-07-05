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Учителя в Украине будут получать большую зарплату: когда ждать надбавки

Мария Николишин
5 июля 2025, 15:58
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Ожидается, что выплаты будут расти до 2028 года.
Учителя в Украине будут получать большую зарплату: когда ждать надбавки
Повышение зарплат учителям / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Украине вырастут зарплаты учителей
  • Сумма выплат поднимется до 20 тысяч гривен
  • Эта сумма будет без учета единого социального взноса

К 2028 году зарплаты украинских учителей должны вырасти до 20 тысяч гривен. Но повышаться они будут поэтапно. Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, которую утвердил Кабинет министров Украины.

Так, в своем прогнозе правительство очертило показатели средней зарплаты учителей. Ожидается, что выплаты будут расти до 2028 года, однако одновременно ожидается сокращение количества школ и учеников.

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В разные годы зарплаты учителей будут составлять:

  • в 2025 году - 15 тыс. гривен;
  • в 2026 году - 17 тыс. гривен;
  • в 2027 году - 18,3 тыс. гривен;
  • в 2028 году - 20 тыс. гривен.

Стоит добавить, что эти суммы указаны без учета единого социального взноса.

Кроме того, работодатели должны проиндексировать зарплаты своим работникам. Перерасчет коснется:

  • оплаты труда за выполненную работу в соответствии с тарифными ставками (окладами) и сдельными расценками;
  • надбавок, доплат, премий;
  • компенсационных выплат, что гарантирует законодательство.

Зарплаты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, средняя зарплата в Украине в первом квартале 2025 года выросла аж на 24,1%. Теперь средний заработок украинцев составляет 23460 гривен, а к 2028 году он вырастет почти вдвое - до 39758 гривен в месяц.

В Украине планируют существенно повысить минимальные и максимальные пенсии и заработные платы. В частности, минимальная оплата труда в 2026 году составит 8688 гривен, а в последующие два года 9374 (в 2026 году) и 10059 (в 2027 году) гривен.

Кроме того, в Министерстве образования работают над возможностью пересмотра зарплат для учителей, несмотря на нехватку средств. В частности, предусмотрены доплаты в виде 1000 гривен в первом полугодии и 2000 гривен с 1 сентября для каждого украинского учителя.

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Об источнике: Кабинет Министров Украины

Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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