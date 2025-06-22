Какую пенсию платят после 35 лет стажа со средней зарплатой: цифра впечатляет

Украинец со средней зарплатой и полным стажем может рассчитывать на пенсию более 5 тысяч гривен.

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Какую пенсию платят после 35 лет стажа со средней зарплатой / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Какую пенсию получит украинец со средней зарплатой

Как рассчитать пенсию - формула

В Украине пенсионер со средней зарплатой и полным трудовым стажем может рассчитывать на пенсию в размере 5269,9 грн. Такой размер выплаты возможен, если человек в течение 35 лет получал среднюю заработную плату. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Если же трудовой стаж составляет 40 лет и зарплата также была на уровне средней в течение всего периода, размер пенсии в 2025 году составит 6022,8 грн. При этом с повышением дохода размер пенсии тоже растет.

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"Например, если вы получали не среднюю зарплату, а такую, которая на 50% выше средней (сейчас это 27 883 грн), то размер пенсии составит 7904,9 грн при условии, если у вас есть 35 лет стажа. С такой зарплатой и 40 годами стажа можно получать пенсию в размере 9034,2 грн", - говорится в материале.

Сколько пенсионеров в Украине и какие выплаты они получают

Пенсия по возрасту - 7 490 320 человек, средняя выплата: 6085,74 грн

По инвалидности - 1 574 456 человек, средняя выплата: 5364,98 грн

В случае потери кормильца - 682 890 человек, средняя выплата: 6493,20 грн

За выслугу лет - 525 134 человек, средняя выплата: 12 315,12 грн

Социальные пенсии - 54 646 человек, средняя выплата: 2826,49 грн

Пожизненное содержание судей - 3929 человек, средний размер: 108 321,63 грн

Как посчитать пенсию

Пенсия определяется по формуле:Средняя зарплата за 3 года × Количество лет стажа × (Ваш доход / Средний доход) × 1%

По состоянию на сейчас средняя зарплата за три последних года - 15 057,09 грн, которая является базовым показателем для расчета. За каждый год трудового стажа начисляется 1% от расчетного заработка.

Какие документы надо подать для выхода на пенсию / Инфографика: Главред

Пенсии в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, средний размер пенсии в Украине сейчас составляет 6 341 гривну, что эквивалентно примерно 132,5 евро по текущему курсу. Впрочем, в странах Европейского Союза пенсионные выплаты значительно выше. По последним доступным данным Евростата за 2022 год, средняя пенсия в ЕС достигала около 1 345 евро в месяц (около 64 тысяч гривен). Об этом сообщает Euronews.

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок начисления и доставки пенсий по месту фактического проживания пенсионера. Соответствующие изменения внесены постановлением №726 от 18 июня 2025 года.

Кроме того, с этой же даты изменился и принцип выплаты надбавок к пенсии. Теперь их начинают начислять не с начала месяца, а со следующего дня после дня рождения пенсионера. Как объяснили в Пенсионном фонде Украины, такое изменение призвано повысить адресность помощи и частично компенсировать потери покупательной способности, вызванные инфляцией.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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