Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Пенсионные доплаты по-новому: кто получит прибавку со дня рождения в Украине

Даяна Швец
18 июня 2025, 11:25
40
В Украине обновили порядок начисления дополнительных пенсионных выплат.
Пенсионные доплаты по-новому: кто получит прибавку со дня рождения в Украине
Сколько доплатят пенсионерам в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное из заявления ПФУ:

  • Доплаты будут начисляться со следующего дня после дня рождения пенсионера
  • Размер основной пенсии не должен превышать 10 340,3 гривны

Теперь в Украине надбавки к пенсиям начинают выплачивать не с начала месяца, а уже со следующего дня после дня рождения пенсионера. По словам Пенсионного фонда Украины (ПФУ), эти надбавки направлены на поддержку пожилых людей, особенно тех, кто имеет ограниченные финансовые возможности.

Такая инициатива позволит частично компенсировать потери покупательной способности из-за инфляции.

видео дня

Сумма надбавки меняется в зависимости от возрастной категории: чем старше человек, тем больше он получит. Однако основная пенсия пенсионера не должна превышать 10 340,3 грн, чтобы иметь право на дополнительные выплаты.

В ПФУ объясняют, что первая выплата будет начислена пропорционально количеству дней со дня рождения до конца месяца. Выплаты будут происходить автоматически - пенсионеру не нужно обращаться в учреждения.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить
Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика - Главред

Размеры доплат в 2025 году:

  • для лиц в возрасте от 70 до 74 лет - 300 грн;
  • от 75 до 79 лет - 456 грн;
  • от 80 лет и старше - 570 грн.

Стоит заметить, что каждый пенсионер может получить только одну из указанных доплат.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Как писал Главред, в Украине будущая пенсия будет состоять из двух частей. Объясняем, кому и когда ждать изменения выплат.

Кроме этого, в июле некоторые пенсионеры получат дополнительные 300 гривен к пенсии. Однако, чтобы оформить выплату, нужно иметь соответствующие документы.

А некоторым пенсионерам в Украине наоборот - могут уменьшить пенсию до 20%. Взыскание может быть добровольным (через личное обращение в ПФУ) или принудительным (по решению суда).

Больше экономических новостей:

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсии пенсия день рождения пенсионеры Пенсионный фонд выплаты пенсии новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Объявить войну и бомбить Киев каждый день: СМИ узнали, чего требуют от Путина в РФ

Объявить войну и бомбить Киев каждый день: СМИ узнали, чего требуют от Путина в РФ

10:30Война
За жизнь молилась вся Украина: появилось фото погибшего в Киеве 31-летнего Дмитрия

За жизнь молилась вся Украина: появилось фото погибшего в Киеве 31-летнего Дмитрия

10:20Украина
Атака РФ по Киеву 17 июня: число жертв выросло, спасатели достали тела из-под руин

Атака РФ по Киеву 17 июня: число жертв выросло, спасатели достали тела из-под руин

08:18Война
Реклама

Популярное

Ещё
Сердце разбито: София Ротару вышла на связь и показала разрушенный дом в Киеве

Сердце разбито: София Ротару вышла на связь и показала разрушенный дом в Киеве

Карта Deep State онлайн за 18 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 июня: что происходит на фронте (обновляется)

"Поэтому последствия ужасны": Игнат назвал особенность массированного удара РФ

"Поэтому последствия ужасны": Игнат назвал особенность массированного удара РФ

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 июня (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 18 июня: Козлам - бунт, Петухам - риск

Китайский гороскоп на завтра 18 июня: Козлам - бунт, Петухам - риск

Последние новости

11:54

Угроза для Балтии и Финляндии: в РФ формируют новую 71-ю мотострелковую дивизию

11:49

Укрзализныця повышает цены: за что пассажирам придется платить больше

11:33

Всего 2 страны: в Германии сказали, кто может заставить РФ закончить войну

11:25

Пенсионные доплаты по-новому: кто получит прибавку со дня рождения в Украине

10:45

Резкий скачок на рынке: в Украине переписали цены на крупы

Россия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – НовакРоссия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – Новак
10:30

Объявить войну и бомбить Киев каждый день: СМИ узнали, чего требуют от Путина в РФ

10:20

За жизнь молилась вся Украина: появилось фото погибшего в Киеве 31-летнего Дмитрия

10:06

"Взять на понт" американцев: может ли РФ захватить Украину до Днепра

09:39

Каким будет тариф на газ с 1 сентября: украинцам назвали цену за кубометр

Реклама
09:31

Точно дороже, чем в прошлом году: цены на любимый фрукт существенно выросли

09:03

Дети Киркорова срочно покинули Россию и поселились в другой стране

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 июня (обновляется)

08:33

Карта Deep State онлайн за 18 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:18

Атака РФ по Киеву 17 июня: число жертв выросло, спасатели достали тела из-под руин

08:16

РФ ударила по Запорожью 13 "Шахедами": появились фото последствийФото

07:36

США ищут новый путь к миру: Келлог планирует визит к Лукашенко - Reuters

07:04

G7 не опубликовали совместное заявление по Украине: СМИ назвали причину

06:24

Болевой порог российского общества: когда россияне могут восстатьмнение

06:12

Гороскоп на завтра 19 июня: Овнам - финансовые потери, Водолеям - отдых

05:32

Что думала Леся Украинка о России и россиянах - правду замалчивали в СССРВидео

Реклама
05:05

Почему говорить "втратити свідомість" неправильно: учитель объяснила ошибкуВидео

04:30

Как во время разговора понять, что вы не нравитесь человеку: 9 главных жестов

04:02

Как сварить два вида макарон одновременно: маленькая хитрость сэкономит время

03:24

Как Украине избежать поражения и оккупации: Горбач назвал вариантВидео

03:01

Пошел на "преступление", чтобы спасти людей: как медик освобождал людей во время атаки на КиевФотоВидео

02:33

Мощная баллистика взорвала укрепления РФ: генерал о деталях удара ракеты Сапсан

02:00

Папина девочка с маминым вайбом: дочь Хелены Бонем Картер и Тима Бертона совершила редкий выход в светВидео

01:56

Первая реакция США на массированный удар по Киеву: что заявили в Вашингтоне

01:31

"Удаляю из своей жизни": Елена Мозговая призналась, с кем готова расстаться навсегда

01:23

Седокова пробила дно: подала документы на наследство покойного мужа

01:20

От Fiat до Volkswagen: эксперты назвали ТОП-20 б/у авто, которые лучше избегать

01:06

Не может забыть первую жену после развода со второй: у Бена Аффлека проблемы

00:51

Количество погибших растет: спасатели нашли еще тела под завалами в Киеве

17 июня, вторник
23:56

"У Путина один зритель": политик раскрыл неожиданную цель обстрелов Украины

23:53

Можно ли делать маникюр и красить волосы христианкам: священник ответилВидео

23:30

Влупила затяжная магнитная буря: через сколько дней можно будет выдохнуть

23:24

У младшего сына певицы Шер случилась передозировка - детали

23:16

"Нация рабов": Ефросинина обратилась к россиянам и показала испуганного сына

23:13

Почему Трамп срочно уехал с саммита G-7?мнение

22:52

В Украине вводят штрафы за "запаску": кого коснутся новые проверки полиции

Реклама
22:49

"Это вопрос жизни и смерти": Зеленский сделал громкое заявление на саммите G7Фото

22:27

Alekseev публично отверг предложение Лаймы Вайкуле - что произошло

22:15

Подвязка невесты - романтическая традиция с глубокими корнями

22:08

Если бы Путин был умнее...мнение

21:58

Звездный час настал - 4 знака зодиака поднимутся на новый уровень в жизни летом

21:56

Дипломат объяснил, зачем Трамп покинул саммит G7 раньше: и это не случайность

21:46

Только 1 из 5 видит правильный ответ: есть всего 5 секунд, чтобы найти число

21:45

Андрей Бедняков воссоединился с бывшей женой в Украине - детали

21:17

Почему лук заставляет нас плакать: 4 эффективных способа как нарезать овощ без слез

20:57

Как избавиться от тли без вреда для сада: очень простой рецепт

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять