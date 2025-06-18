Пенсионные доплаты по-новому: кто получит прибавку со дня рождения в Украине

В Украине обновили порядок начисления дополнительных пенсионных выплат.

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Сколько доплатят пенсионерам в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное из заявления ПФУ:

Доплаты будут начисляться со следующего дня после дня рождения пенсионера

Размер основной пенсии не должен превышать 10 340,3 гривны

Теперь в Украине надбавки к пенсиям начинают выплачивать не с начала месяца, а уже со следующего дня после дня рождения пенсионера. По словам Пенсионного фонда Украины (ПФУ), эти надбавки направлены на поддержку пожилых людей, особенно тех, кто имеет ограниченные финансовые возможности.

Такая инициатива позволит частично компенсировать потери покупательной способности из-за инфляции.

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Сумма надбавки меняется в зависимости от возрастной категории: чем старше человек, тем больше он получит. Однако основная пенсия пенсионера не должна превышать 10 340,3 грн, чтобы иметь право на дополнительные выплаты.

В ПФУ объясняют, что первая выплата будет начислена пропорционально количеству дней со дня рождения до конца месяца. Выплаты будут происходить автоматически - пенсионеру не нужно обращаться в учреждения.

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Размеры доплат в 2025 году:

для лиц в возрасте от 70 до 74 лет - 300 грн;

от 75 до 79 лет - 456 грн;

от 80 лет и старше - 570 грн.

Стоит заметить, что каждый пенсионер может получить только одну из указанных доплат.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Как писал Главред, в Украине будущая пенсия будет состоять из двух частей. Объясняем, кому и когда ждать изменения выплат.

Кроме этого, в июле некоторые пенсионеры получат дополнительные 300 гривен к пенсии. Однако, чтобы оформить выплату, нужно иметь соответствующие документы.

А некоторым пенсионерам в Украине наоборот - могут уменьшить пенсию до 20%. Взыскание может быть добровольным (через личное обращение в ПФУ) или принудительным (по решению суда).

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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