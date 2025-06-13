Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Пенсионерам в Украине могут уменьшить пенсию до 20% - объяснение ПФУ

Даяна Швец
13 июня 2025, 10:27
341
Взыскание может быть добровольным (через личное обращение в ПФУ) или принудительным (по решению суда).
Пенсионерам в Украине могут уменьшить пенсию до 20% - объяснение ПФУ
Пенсионный фонд объяснил, как избежать переплат и долгов / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • Почему пенсионерам приходится возвращать часть пенсии
  • О каких изменениях нужно сообщать ПФУ, чтобы не потерять деньги

В Украине пенсионеры могут потерять до 20% своей ежемесячной пенсии в случае чрезмерных выплат. Пенсионный фонд объясняет, что такая ситуация возникает, когда лицу начислено больше, чем ему положено по закону.

Специалисты Главного управления Пенсионного фонда Украины в Волынской области советуют пенсионерам внимательно отслеживать все изменения в своей личной ситуации.

видео дня

В некоторых случаях эти изменения могут повлиять на размер пенсионных выплат, что приведет к образованию переплаты. В таких случаях Пенсионный фонд имеет право требовать возврата излишне начисленных средств.

Какие события нужно сообщать в Пенсионный фонд:

  1. Официальное трудоустройство или открытие предпринимательской деятельности;
  2. Увольнение с работы или прекращение предпринимательства;
  3. Возвращение на должность, если пенсия была назначена за выслугу лет;
  4. Изменение адреса проживания;
  5. Потеря специального статуса (например, ветерана);
  6. Изменения, влияющие на право на надбавки (например, если ребенку уже исполнилось 18 лет).

Как и в каком размере взимаются лишние средства:

Возврат средств может осуществляться в двух форматах:

  • Добровольно - через личное обращение пенсионера в сервисный центр ПФУ;
  • Принудительно - согласно решению суда. В этом случае ежемесячно с пенсии будут удерживать до 20% суммы, пока долг не будет полностью погашен.

"Суммы пенсий, выплаченные излишне вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или же представления работодателем недостоверных данных о работнике, в соответствии с законом могут быть возвращены добровольно или же взыскиваются на основании решений органов Пенсионного фонда или в судебном порядке", - говорится в сообщении ПФУ.

Выплаты пенсий в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, пенсионерам в 9 областях Украины назначат дополнительные выплаты. Несколько категорий граждан могут рассчитывать на помощь, которую продлили еще на месяц.

Также рассказывалось, что украинцам выплатят пенсии сразу за 6 месяцев. Этот механизм предусмотрен действующим законодательством и является легальной процедурой, которую координирует Пенсионный фонд Украины.

В то же время некоторые пенсионеры могут остаться вообще без пенсии и соцпомощи. В ПФУ объяснили, по каким 5 причинам украинцам могут отказать в получении выплат.

Больше экономических новостей:

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсии пенсия пенсионеры Пенсионный фонд выплаты пенсии пенсионный возраст новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Война во всех частях мира: в ЦПД сделали тревожное заявление

Война во всех частях мира: в ЦПД сделали тревожное заявление

10:51Война
"Будет нанесен сильный удар": в Иране пообещали, что Израиль и США "дорого заплатят"

"Будет нанесен сильный удар": в Иране пообещали, что Израиль и США "дорого заплатят"

09:26Мир
Трамп отреагировал на авиаудары Израиля по Ирану и пригрозил Тегерану

Трамп отреагировал на авиаудары Израиля по Ирану и пригрозил Тегерану

09:08Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В Германии поставили окончательную точку в вопросе передачи ракет Taurus Украине

В Германии поставили окончательную точку в вопросе передачи ракет Taurus Украине

Температура упадет до +8 градусов: стала известна дата сильного похолодания

Температура упадет до +8 градусов: стала известна дата сильного похолодания

Жена Александра Сырского: кто она, где родилась и кем работает

Жена Александра Сырского: кто она, где родилась и кем работает

Влупит +1 градус и будут лить грозовые дожди: Украину атакует холодный шторм

Влупит +1 градус и будут лить грозовые дожди: Украину атакует холодный шторм

Потеряете благополучие: что нельзя делать 13 июня, приметы

Потеряете благополучие: что нельзя делать 13 июня, приметы

Последние новости

10:51

Война во всех частях мира: в ЦПД сделали тревожное заявление

10:40

Все голубоглазые люди имеют общего предка: как появились голубые глаза и какая причинаВидео

10:36

Торговая война США: эксперт о возможности провоцирования Трампом Третьей мировойВидео

10:34

Китайский гороскоп на завтра 14 июня: Крысам - срыв, Собакам - стресс

10:28

В Будапеште рассказали свою версию шпионского скандала с Украиной – СМИ

Россия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – НовакРоссия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – Новак
10:27

Пенсионерам в Украине могут уменьшить пенсию до 20% - объяснение ПФУ

10:25

РФ прорвалась на Днепропетровщину: в ISW сообщили о захвате территорий

09:34

Стоит ли переводить доллары в евро: банкир о "бешеном" росте курса валют

09:26

"Будет нанесен сильный удар": в Иране пообещали, что Израиль и США "дорого заплатят"

Реклама
09:08

Трамп отреагировал на авиаудары Израиля по Ирану и пригрозил Тегерану

09:06

Стоит ли бояться черных котов: священник удивил ответомВидео

08:25

США сокращает помощь Украине: в ISW и ОПУ назвали последствия для Киева

08:10

Что стоит знать о реактивных "Шахедах"мнение

07:59

Израиль начал войну с Ираном: что известно об операции "Львиный народ"

07:10

Чем отличаются 2 котят: только "гений головоломок" найдет 3 детали за 14 секунд

07:00

В Крыму прогремела серия взрывов, дроны долетели до аэродромов - соцсетиВидео

06:10

Как Рубио опозорился с поздравлением россиянмнение

06:00

Гороскоп на завтра 14 июня: Тельцам - хорошие новости, Стрельцам - путешествие

05:45

Какой образ вы увидели первым: тест по картинке расскажет о вашем характере

05:35

"Ждати" или "чекати" - как правильно: учитель дала однозначный ответВидео

Реклама
05:02

Как быстро разжечь гриль: простой способ с салфетками и маслом

04:30

Отпугнет всех вредителей: эксперт призвал расставить кожуру одного овоща в саду

04:05

РФ нацелилась на город-миллионник: Жданов назвал условие для нового наступления

03:32

РФ прорвала оборону: экс-сотрудник СБУ назвал три города, которым грозит окружение

02:23

Россия подошла к Сумам критически близко: есть ли риск блокады города

01:56

Температура начнет расти, но не везде: какие регионы останутся в прохладе

01:30

Умер звезда фильма "Лицо со шрамом" Харрис Юлин

00:43

Новые правила прохождения техосмотра: что изменится с 1 июля

12 июня, четверг
23:45

Микроволновка будет сиять: один ингредиент из кухни уберет самый стойкий жирВидео

23:10

Жена Александра Сырского: кто она, где родилась и кем работает

23:06

Какие слова слышат люди перед смертью - ученые сделали неожиданное открытиеВидео

22:45

РФ стянула "ударный кулак" и продвигается на Сумщине – экс-сотрудник СБУ

22:31

Очередное преступление оккупантов: четыре авиаудара по Запорожской области, есть погибшие

22:09

"Нервы уже не выдерживали": Ирина Федишин в Польше с ноги снесла дверь

21:49

"Все в руках Трампа": Зеленский назвал главный механизм для прекращения войны

21:40

Влияют на других даже молчанием: у кого самая сильная энергетика по дате рожденияВидео

21:25

Новая площадка для запуска "Шахедов": СМИ раскрыли подробности места расположения

21:15

Малоизвестный факт: кто был самым богатым украинцем в истории УкраиныВидео

20:49

"Разочарован Россией и Украиной": Трамп сделал резкое заявление

20:26

Украина может остановить наступление РФ на фронте: экс-сотрудник СБУ назвал условие

Реклама
20:19

G7 готовит мощный удар по нефтяным доходам РФ: СМИ раскрыли, что задумали лидеры

20:19

Победительница шоу "Холостяк-13" сделала пластическую операцию - детали

19:59

"Война продолжится": экс-глава МИД назвал способ заставить Путина прекратить огоньВидео

19:59

ВСУ отбрасывают оккупантов на Сумщине: Зеленский рассказал об успехах

19:35

Феномен украинской музыки: как одна песня изменила правила игры в СССРВидео

19:27

Влупит +1 градус и будут лить грозовые дожди: Украину атакует холодный шторм

19:21

Зеленский заявил о начале нового этапа войны РФ против Украины - что изменилось

19:04

"Греха нет": священник объяснил, действительна ли исповедь без причастияВидео

19:01

"Мне стыдно, что я боялся": Melovin перенес операцию

19:00

Захват левобережья Украины в 2026 году: дойдут ли российские войска до Днепрамнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять