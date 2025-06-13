Пенсионерам в Украине могут уменьшить пенсию до 20% - объяснение ПФУ

Главное:
- Почему пенсионерам приходится возвращать часть пенсии
- О каких изменениях нужно сообщать ПФУ, чтобы не потерять деньги
В Украине пенсионеры могут потерять до 20% своей ежемесячной пенсии в случае чрезмерных выплат. Пенсионный фонд объясняет, что такая ситуация возникает, когда лицу начислено больше, чем ему положено по закону.
Специалисты Главного управления Пенсионного фонда Украины в Волынской области советуют пенсионерам внимательно отслеживать все изменения в своей личной ситуации.
В некоторых случаях эти изменения могут повлиять на размер пенсионных выплат, что приведет к образованию переплаты. В таких случаях Пенсионный фонд имеет право требовать возврата излишне начисленных средств.
Какие события нужно сообщать в Пенсионный фонд:
- Официальное трудоустройство или открытие предпринимательской деятельности;
- Увольнение с работы или прекращение предпринимательства;
- Возвращение на должность, если пенсия была назначена за выслугу лет;
- Изменение адреса проживания;
- Потеря специального статуса (например, ветерана);
- Изменения, влияющие на право на надбавки (например, если ребенку уже исполнилось 18 лет).
Как и в каком размере взимаются лишние средства:
Возврат средств может осуществляться в двух форматах:
- Добровольно - через личное обращение пенсионера в сервисный центр ПФУ;
- Принудительно - согласно решению суда. В этом случае ежемесячно с пенсии будут удерживать до 20% суммы, пока долг не будет полностью погашен.
"Суммы пенсий, выплаченные излишне вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или же представления работодателем недостоверных данных о работнике, в соответствии с законом могут быть возвращены добровольно или же взыскиваются на основании решений органов Пенсионного фонда или в судебном порядке", - говорится в сообщении ПФУ.
Выплаты пенсий в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, пенсионерам в 9 областях Украины назначат дополнительные выплаты. Несколько категорий граждан могут рассчитывать на помощь, которую продлили еще на месяц.
Также рассказывалось, что украинцам выплатят пенсии сразу за 6 месяцев. Этот механизм предусмотрен действующим законодательством и является легальной процедурой, которую координирует Пенсионный фонд Украины.
В то же время некоторые пенсионеры могут остаться вообще без пенсии и соцпомощи. В ПФУ объяснили, по каким 5 причинам украинцам могут отказать в получении выплат.
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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины
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