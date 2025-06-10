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Пенсионерам в 9 областях Украины назначат дополнительные выплаты - детали

Анна Косик
10 июня 2025, 15:05
843
Несколько категорий граждан могут рассчитывать на помощь, которую продлили еще на месяц.
пенсионеры
В каких областях Украины пенсионеры получат доплату / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщили в ПФУ:

  • Некоторым украинцам продолжат выплаты в рамках одной из программ ООН
  • Выплаты назначают автоматически для жителей 9 областей Украины

В Украине продлена Всемирная продовольственная программа ООН для пенсионеров, лиц без права на пенсию и лиц с инвалидностью до конца июля. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В ведомстве отметили, что благодаря этой программе, более 315 тысяч человек уже получают около 216 миллионов гривен ежемесячно.

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"Тем, кто подпадает под условия программы, Всемирная продовольственная программа перечисляет разницу между социальной выплатой, которую они уже получают, и 3250 гривен", - говорится в сообщении.

Дополнительные выплаты получат те граждане, которые проживают в 9 регионах активных или возможных военных действий, а именно: Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

В ПФУ предупредили, что подавать заявки или регистрироваться не нужно, ведь помощь будет выплачена автоматически тем же способом, которым граждане уже получают пенсию или социальные выплаты.

Назначение выплат украинцам - последние новости

Напомним, Главред писал, что Кабинет министров изменил правила выплат для семей погибших военных и лиц с инвалидностью. Введены новые основания для потери статуса члена семьи погибшего и внеочередные выплаты для лиц с инвалидностью I группы.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2025 года в Украине стартует экспериментальный проект по предоставлению базовой социальной помощи для уязвимых категорий населения.

Накануне стало известно, что Кабинет министров намерен повысить размер базовой социальной помощи, сделав его значительно выше текущего прожиточного минимума.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с

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