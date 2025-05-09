В Украине ввели новые правила выплат семьям погибших военных: что изменилось

Кабинет Министров изменил правила выплат для семей погибших военных и лиц с инвалидностью.

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Кабмин внес изменения в порядок выплат / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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В Украине изменили правила выплат для семей погибших военных и лиц с инвалидностью

Статус члена семьи погибшего может быть отменен

Лица с инвалидностью I группы будут получать выплаты вне очереди

Кабинет министров изменил правила выплат для семей погибших военных и лиц с инвалидностью. Введены новые основания для потери статуса члена семьи погибшего и внеочередные выплаты для лиц с инвалидностью I группы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения были внесены во время заседания правительства и касаются нескольких порядков социальной защиты семей погибших защитников. В частности, статус члена семьи погибшего могут отменить, если отменена актовая запись о смерти или судебное решение о признании лица без вести пропавшим.

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Защита прав детей и недееспособных родственников

Запрещено отказываться от помощи от имени детей до 18 лет, недееспособных или ограниченно дееспособных лиц, имеющих право на получение выплат. Если помощь получили ошибочно, ее можно добровольно вернуть в бюджет по заявлению.

Выплаты по решению суда

Также можно получить помощь без свидетельства о смерти, если есть судебное решение о признании лица мертвым или пропавшим без вести. Если лицо признают умершим не сразу, на подачу заявления для выплат есть три года.

Порядок подачи заявлений

Заявления подаются лично совершеннолетними родственниками или через родителей или представителей для детей и недееспособных лиц. Заявления можно подавать по почте или через ЦНАПы.

К заявлению прилагают:

удостоверение члена семьи погибшего,

свидетельство о смерти или судебное решение.

Выплаты осуществляются в порядке очереди в соответствии с датой поступления документов. Исключение составляют лица с инвалидностью I группы, которые получают средства вне очереди.

Добровольный возврат средств

Введен механизм возврата денежных выплат в бюджет в случае ошибки или изменения статуса. Возвращенные средства могут быть использованы повторно в текущем бюджетном году или направлены в госбюджет, в зависимости от времени возврата.

Выплаты в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, ко Дню Независимости Украины 2025 года правительство приняло решение о выплате единовременной денежной помощи ветеранам войны, пострадавшим от нацистских преследований и семьям погибших защитников Украины. Сумма помощи зависит от категории получателя и варьируется от 450 до 3 100 гривен.

Также в Украине пенсионные выплаты могут быть временно приостановлены для внутренне перемещенных лиц и граждан за рубежом из-за невыполнения нескольких условий: не пройденную физическую идентификацию или отсутствие движения средств на счету в течение шести месяцев. Для восстановления выплат необходимо подать заявление в Пенсионный фонд, указать банковский счет и пройти идентификацию.

Кроме этого, в Мукачево на Закарпатье ввели социальную инициативу для пожилых людей: жители, достигшие 85 лет, будут получать единовременную денежную помощь. Размер выплат зависит от возраста.

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Кто такой Тарас Мельничук? Тарас Мельничук - украинский государственный служащий, юрист, доктор философии, постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины, руководитель Секретариата депутатской фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины, пишет Википедия.

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