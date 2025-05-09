'Тотальный сюр': клиенты жалуются, что ПриватБанк 'съедает' и не возвращает деньги

В Украине участились жалобы на случаи, когда банкоматы снимают деньги с карты, но не выдают наличные.

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Украинцы жалуются на банкоматы, которые не выдают наличные, списывая средства / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

В Украине растет количество жалоб на ситуации, когда банкоматы снимают средства с карт, но не выдают наличные

Клиент Monobank пытался снять 20 000 грн в банкомате ПриватБанка - средства списали, но не выдали

Другой похожий случай произошел 21 марта с картой ПриватБанка и банкоматом Укргазбанка

В Украине участились жалобы клиентов банков на случаи, когда банкоматы снимают средства с карты, но не выдают наличные. Один из таких инцидентов произошел 21 апреля в Днепре, где клиент Monobank пытался снять 20 000 гривен в банкомате ПриватБанка. Об этом клиент рассказал на портале Минфин.

По словам пользователя ArtDp, банкомат завис после подтверждения операции - средства со счета были списаны, но наличные не выданы. Устройство не реагировало около 15 минут, а потом выдало ошибку и вернуло карточку.

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Несмотря на обещания поддержки ПриватБанка об автоматическом возврате денег в течение 30 минут, средства так и не поступили. Monobank, в свою очередь, сообщил, что возврат может длиться от двух недель до двух месяцев.

"Тотальный сюр. Спасибо Привату за "оперативность" и "качество" услуг", - возмутился клиент.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот с портала Минфин

В комментариях ему советуют немедленно подавать запрос в банк-эмитент (Monobank), ведь именно он ответственен за инициирование возврата средств через платежную систему.

Комментарии под жалобой / Фото: скриншот с портала Минфин

Второй похожий случай произошел также 21 марта. Клиент снимал 8 000 грн с карты ПриватБанка в банкомате Укргазбанка, однако средства также не были выданы. По официальному ответу Укргазбанка, еще 7 апреля 2025 года деньги были возвращены ПриватБанку, однако по состоянию на 28 апреля средств клиент так и не получил.

Жалоба на возврат средств, которые не выдал банкомат / Фото: скриншот с портала Минфин

Несмотря на наличие подтверждения возврата, ПриватБанк задерживает перевод уже более трех недель. Пользователи в комментариях отмечают, что правила предусматривают сроки возврата от 45 до 120 дней.

Комментарии под отзывом / Фото: скриншот с портала Минфин

Работа банков - новости Украины

Напомним, ранее пользователи ПриватБанка жаловались на проблемы с платежами, блокировкой карт и зависанием переводов. Один клиент утверждал, что банк блокирует любые операции, даже оплату по реквизитам, а поддержка не решает проблему. Другой заявил, что терминал принял 12 300 грн, но операцию отменило с ошибкой - средства вернули только через шесть дней.

Также пользователи ПриватБанка сообщают о сбоях в терминалах самообслуживания при обмене валют. По словам одной из клиенток, банкомат выдал ошибку и не зачислил средства, хотя те были внесены.

Как сообщал Главред, украинцам массово поступают мошеннические сообщения о "долге по кредиту" от имени "Ощадбанка", даже тем, кто не является клиентом банка. Злоумышленники используют фейковые чат-боты, чтобы выманить персональные данные. В ЦПД призывают не переходить по ссылкам, не вводить данные и блокировать номера мошенников.

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