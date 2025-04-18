"Как так можно?": клиенты ПриватБанка остаются без денег при обмене валют

Женщина рассказала, что положила последние средства.

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Клиенты ПриватБанка остаются без денег при обмене валют / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Терминал самообслуживания "выдает ошибку" при обмене валют

Клиенты отметили, что это не редкость

Пользователи ПриватБанка столкнулись с проблемами при обмене валют в терминалах самообслуживания.

На портале Минфин недовольная клиентка банка рассказала, что во время транзакции банкомат "выдал ошибку".

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"В воскресенье осуществляла обмен валют в терминале самообслуживания ПриватБанка. Надо было рассчитаться за услуги и отдать средства, положила последние средства. Банкомат выдал ошибку. И деньги не выдал. Как так можно? На горячей линии девушка оператор посмеялась, сказала что средства поступят примерно через 3-5 дней. Средства поступили, но аж через двое суток, очень неприятно", - поделилась клиентка банка.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

В комментариях пользователи отметили, что это не редкость, а связано это с защитой от мошенников.

"Типичный сбой. Если есть хоть малейшие сомнения в качестве купюр терминал выдаёт ошибку и зачисление после инкассаторов", - отметили пользователи.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Ранее недовольный клиент ПриватБанка рассказал, что для активации новой карты требуют внести на нее 350 грн.

Также пользователи жалуются, что банкоматы ПриватБанка не выдают средства. Пострадал военный, которые не смог снять свои последние деньги с карты. На портале Минфин недовольный пользователь сообщил, что при выдаче налички банкомат посчитал деньги, но их не выдал.

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