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Пасха в Украине – как работают Приват, Ощадбанк, Новая почта и Укрпочта

16 апреля 2020, 05:45

График работы на Пасху 2020 меняют подавляющее большинство организаций в Украине, включая банки и почтовых операторов Новая почта и Укрпочта.

Пасха 2020 - как работает ПриватБанк, Ощабанк, Новая почта и Укрпочта
Пасха 2020 - как работает ПриватБанк, Ощабанк, Новая почта и Укрпочта / 1zoom.ru

Приближается Пасха 2020 – и впереди нас ждут сразу три выходных на пасхальные праздники.

Если кто-то решил воспользоваться свободным временем и решить какие-то финансовые вопросы или заказать себе посылку – спешим разочаровать: график работы на Пасху в 2020 году меняют не только государственные банки Приват и Ощадбанк, но и Новая почта и Укрпочта.

В частности, Нацбанк уже огласил, что в этом году банковская система будет работать по общему расписанию праздничных и выходных дней в Украине. То есть банки будут закрыты 18, 19 и 20 апреля.

ПриватБанк – график работы на праздники 2020

Отделения ПриватБанка вообще не работают с субботы, 18 апреля, по понедельник, 20 апреля, включительно.

В остальные дни отделения работают с 10:00 – но не дольше 16:00.

"У нас на сайте в разделе Отделения можно найти нужное отделение и уточнить его работу. Но если там вдруг указано время закрытия 18:00, к примеру – то не актуальная информация, которую еще просто не успели исправить. По всей Украине нет ни одного отделения, которое закрывалось бы позже 16:00", – уточнили Главреду в колл-центре ПриватБанка.

К тому же отделения еще и закрываются на дополнительный санитарный час – с 12:30 до 13:30.

Контакт-центр банка – 3700.

Ощадбанк – график работы на праздники 2020

В Ощадбанке нам предложили уточнять работу каждого отделения, звоня туда по стационарному телефону. Сам телефон каждого отделения предоставляется в контакт-центре банка – 0 800 210800.

При этом большинство отделений, которые не закрыли на карантин, работают до 16:00. Пасхальные дни с субботы по понедельник у них – выходные.

Как работают банки на праздники 2020 в Украине
Как работают банки на праздники 2020 в Украине / Нацбанк

Новая почта – график работы на праздники 2020

Новая Почта график работы меняет с этой субботы:

  • 18 апреля все отделения и курьерская служба доставки работают по обычному графику выходного дня – с 09:00 и до 18:00;
  • 19 апреля Новая Почта не работает;
  • 20 апреля все службы Новой Почты действуют по субботнему графику – с 09:00 до 18:00.

Укрпочта – график работы на праздники 2020

Укрпочта 19 апреля оставляет работать 12 отделений по всей Украине. 

20 апреля работать будут уже 46 отделений Укрпочты – некоторые даже до 19:00-20:00.

Полный список с адресами всех работающих отделений можно найти в нашем материале Укрпочта огласила график работы на Пасху 2020 – весь список отделений.

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