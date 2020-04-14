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Укрпочта огласила график работы на Пасху 2020 – весь список отделений

14 апреля 2020, 17:24

Главред узнал полный список отделений Укрпочты, которые работают на Пасху 2020 – 19 и 20 апреля – и график их работы.

Укрпочта – график работы на Пасху 2020 – какие отделения работают
Укрпочта – график работы на Пасху 2020 – какие отделения работают / flickr

Укрпочта определила график работы на Пасху 2020 года: почтовый оператор составил список отделений, которые будут работать в сам праздник и последующий за ним понедельник, который официально является выходным.

Как уточнили представители компании, график работы Укрпочты предусматривает, что Воскресение Господне 2020 будет выходным не для всей компании.

Так, Укрпочта на Пасху 2020 – 19 апреля – оставляет работать 12 отделений по всей Украине. В частности, будут функционировать отделения в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Киевской областях – преимущественно до 15:00 (подробнее смотри в галерее ниже).

В выходной 20 апреля работать будут уже 46 отделений Укрпочты – некоторые даже до 19:00-20:00.

  • Укрпочта – график работы на 19 апреля 2020
  • Укрпочта – график работы на 20 апреля 2020
  • Укрпочта – график работы на 20 апреля 2020
  • Укрпочта – график работы на 20 апреля 2020

Отметим, что по субботам отделения Укрпочты работают преимущественно до 15:00.

Ранее Главред сообщал, что график работы Новая Почта меняет с этой субботы. Детальнее читайте в нашем материале График работы Новой Почты на Пасху изменен – как работают отделения.

Также Главред выяснил, как отдыхаем на майские праздники в 2020 году в Украине: будет ли выходной на 9 Мая и День труда.

Укрпочта Пасха 2020
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