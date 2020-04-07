Выходные в мае 2020 – Украина готовит подарок

Выходные на майские праздники 2020 в Украине - как отдыхаем / 1zoom.ru

Выходные на майские праздники 2020 порадуют любителей поездок и отдыха. Если, конечно, Украина к тому времени снимет карантин.

Какие выходные на майские праздники будут в Украине в 2020 году? Как и сколько дней отдыхаем на майские 2020? Будет ли 1 Мая выходным – или его декоммунизировали? Какие еще официальные праздники и важные даты отмечаем в мае 2020? К примеру, когда отмечаем День матери 2020 и День семьи, когда будет Вознесение Господне 2020? Подробнее – в материале Главреда.

Читайте такжеКакие нас ждут выходные на Пасху в Украине в 2020 годуДля начала про выходные на майские праздники 2020 – Украина оставила выходными днями и 1 Мая, и День Победы 9 Мая. В обоих случаях украинцев ждут длинные выходные:

1 мая – это Международный день солидарности трудящихся – выпал на пятницу, так что отдыхаем с 1 по 3 мая;

– это Международный день солидарности трудящихся – выпал на пятницу, так что отдыхаем с 1 по 3 мая; 9 мая – это День Победы – в 2020 году он пришелся на субботу, так что выходным будет понедельник, 11 мая.

Кроме того, рабочий день накануне победоносного праздника, 8 мая, официально сокращен на 1 час.

В итоге, в Украине будет 19 рабочих дней – против 12 выходных в мае 2020.

Помимо этого, в мае мы отпразднуем:

7 мая – День радио;

10 мая – День матери 2020 в Украине;

в Украине; 15 мая – Международный день семьи , а еще Международный день защиты климата;

, а еще Международный день защиты климата; 18 мая – Международный день музеев;

20 мая – День банковских работников Украины ;

; 21 мая – День вышиванки ;

; 22 мая – начинаются последние звонки в школах Украины;

23 мая – День морской пехоты Украины.

24 мая – День славянской письменности и культуры;

28 мая – Вознесение Господне ;

; 30 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины;

31 мая – Всемирный день блондинок.

Но на эти праздники дополнительные выходные уже не предусмотрены.

Ранее мы писали про праздники 2020 – как распределила календарь выходных 2020 Украина. Праздники 2020 Украина в календарь внесла щедро – но и отработать за большинство из них тоже придется.