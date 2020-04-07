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Выходные в мае 2020 – Украина готовит подарок

7 апреля 2020, 20:11

Как отдыхаем на майские праздники в 2020 году в Украине: будет ли выходной на 9 Мая и День труда – выяснил Главред.

Выходные на майские праздники 2020 в Украине - как отдыхаем
Выходные на майские праздники 2020 в Украине - как отдыхаем / 1zoom.ru

Выходные на майские праздники 2020 порадуют любителей поездок и отдыха. Если, конечно, Украина к тому времени снимет карантин.

Какие выходные на майские праздники будут в Украине в 2020 году? Как и сколько дней отдыхаем на майские 2020? Будет ли 1 Мая выходным – или его декоммунизировали? Какие еще официальные праздники и важные даты отмечаем в мае 2020? К примеру, когда отмечаем День матери 2020 и День семьи, когда будет Вознесение Господне 2020? Подробнее – в материале Главреда.

Читайте такжеКакие нас ждут выходные на Пасху в Украине в 2020 годуДля начала про выходные на майские праздники 2020 – Украина оставила выходными днями и 1 Мая, и День Победы 9 Мая. В обоих случаях украинцев ждут длинные выходные:

  • 1 мая – это Международный день солидарности трудящихся – выпал на пятницу, так что отдыхаем с 1 по 3 мая;
  • 9 мая – это День Победы – в 2020 году он пришелся на субботу, так что выходным будет понедельник, 11 мая.

Кроме того, рабочий день накануне победоносного праздника, 8 мая, официально сокращен на 1 час.

В итоге, в Украине будет 19 рабочих дней – против 12 выходных в мае 2020.

Помимо этого, в мае мы отпразднуем:

  • 7 мая – День радио;
  • 10 мая – День матери 2020 в Украине;
  • 15 мая – Международный день семьи, а еще Международный день защиты климата;
  • 18 мая – Международный день музеев;
  • 20 мая – День банковских работников Украины;
  • 21 мая – День вышиванки;
  • 22 мая – начинаются последние звонки в школах Украины;
  • 23 мая – День морской пехоты Украины.
  • 24 мая – День славянской письменности и культуры;
  • 28 мая – Вознесение Господне;
  • 30 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины;
  • 31 мая – Всемирный день блондинок.

Но на эти праздники дополнительные выходные уже не предусмотрены.

Ранее мы писали про праздники 2020 – как распределила календарь выходных 2020 Украина. Праздники 2020 Украина в календарь внесла щедро – но и отработать за большинство из них тоже придется.

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