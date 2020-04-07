Обнародован план смягчения карантина в Украине уже с апреля

Карантин могут начать ослаблять уже через неделю / УНИАН

В высших эшелонах власти уже обсуждают варианты поэтапного смягчения в Украине карантина по коронавирусу.

Как сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники, некоторым магазинам разрешат открыться уже с 14 апреля.

По сведениям данного плана, в середине апреля откроются небольшие магазины площадью до 400 кв. м, позволят работать садовым и строительным торговым точка вне зависимости от площади.

Власти убеждены, что с 1 мая уже могут открыться торговые центры, парикмахерские, салоны красоты и прочие оптовые и розничные магазины. В школах учебный процесс намерены возобновить с середины мая. В этот же период планируют разрешить принимать посетителей ресторанам и кафе, а также косметическим салонам.

Читайте такжеБольшинство украинцев не запаслись продуктами на черный день - опросОднако границы открывать пока в Украине не собираются. Предположительно, они останутся на замке до конца июня и, соответственно, будут закрыты аэропорты. Впрочем, этот вопрос еще окончательно не решен и будет зависеть от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации.

Празднование Пасхи строго запрещать не планируют. Украинцам рекомендуют не ходить в гости и не устраивать массовых мероприятий, однако проверять по домам полиция не будет, поэтому все под ответственность граждан.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отдельные карантинные ограничения могут оставаться в силе до сентября 2020 года.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.