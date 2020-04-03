Шмыгаль срочно обратился к украинцам из-за ужесточения карантина: главное

Денис Шмыгаль / УНИАН

Кабинет министров при снижении динамики заболеваемости коронавирусом планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине, заявил в видеообращении премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное послабление карантинных мер. Этот процесс будет происходить в несколько этапов", - сказал он.

По его словам, сначала на работу пойдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта, чтобы в начале мая начать "рестарт экономики".

"Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мероприятий. После долгого обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение Кабинета Министров Украины в ближайшее время будет официально опубликовано", - рассказал Шмыгаль.

Читайте такжеУжесточение карантина: в Кабмине рассказали, что ждет украинцевПо его словам, останется работать только 21 пункт пропуска на государственной границе, вводится обязательная обсервация граждан, которые прибывают в страну, сроком на 14 дней.

"Правительство также призывает вас, украинцев, воздержаться, хотя погода призывает быть на природе, но воздержаться от шашлыков, прогулок парками, от массовых мест отдыха на ближайшие 3, может 4, недели", - заявил он.

Кроме того, правительство запретило передвижение по улицам более 2 людей, кроме случая сопровождения детей.

Шмыгаль добавил, что правительство пытается удержать баланс между карантинными мероприятиями и сохранением экономики.

Напомним, в Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, в их числе 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.