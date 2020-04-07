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В Украине разработали мобильное приложение для контроля людей на карантине

7 апреля 2020, 18:29

Его создало Министерство цифровой трансформации.

Логотип приложений
Логотип приложений "Дій вдома"

Министерство цифровой трансформации Украины разработало особое приложение, которое поможет следить за людьми на карантине или в обсервации. Оно получило название "Дій вдома" и уже доступно для Android-смартфонов.

Работает приложение следующим образом. В ходе 14 дней оно в случайном порядке будет присылать до 10 push-уведомлений. В ответ на них нужно сделать фотографию, во время съемки ваша геолокация также будет отправляться на серверы приложения. Это поможет проверить, дейсвительно ли вы соблюдаете режим изоляции.

Читайте такжеThe Last of Us Part II явно не выйдет в ближайшее времяПриложение предназначено для людей, которые только вернулись из карантина, а также для тех, у кого есть подозрения на коронавирус. Самостоятельно установить "Дій вдома" не выйдет, его создатели будут рассылать sms-сообщения с ссылкой на скачиванием всем, кто оказался в группе риска.

В Минцифре отметили, что приложение не будет постоянно следить за людьми. Никто не посягает на частную информацию и личную жизнь граждан Украины.

Возможности приложения
Возможности приложения "Дій вдома"

Пользователю необходимо будет самостоятельно заполнить информацию о месте самоизоляции. Также необходимо сделать фотографию места. Все сделанные во время push-уведомлений фото будет проверять на соответствие особый искусственный интеллект.

Если человек нарушит режим карантина, то ему будет выписан штраф.

О запуске приложения сообщил министр цифровой информации Михаил Федоров у себя в Telegram-канале. Пока приложение есть только на Android-смартфонах. В App Store от Apple она пока проходит модерацию.

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