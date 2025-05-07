Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Массированные удары по России и угрозы Орешником: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
7 мая 2025, 22:00
181
Новости Украины 7 мая по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Массированные удары по России и угрозы Орешником: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 22:00 7 мая / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, Генштаб ВСУ

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

В Киеве прогремели взрывы: вспыхнули пожары, есть жертвы и пострадавшие

В ночь на 7 мая в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики и атаки вражеских дронов.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, падение обломков привело к возгоранию в Соломенском районе.

видео дня

"Пожар в нежилом здании, информация о пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении в 01:14.

У Трампа раскрыли план заморозки войны и разведения войск в Украине

США предложили идею создания демилитаризованной зоны, которую контролировали бы как Украина, так и Россия.

Такое заявление сделал специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью Fox News.

Он говорит о том, что Киев готов обсуждать замораживание конфликта на основе текущей линии фронта. В рамках этой инициативы рассматривается возможность создания 30-километровой демилитаризованной полосы вдоль линии боевого соприкосновения.

Производят Грады, Ураганы и Смерчи: дроны атаковали важные предприятия ВПК в РФ

В ночь на 7 мая в России были атакованы важные предприятия ВПК. Детали раскрыл руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, в Саранске был поражен завод оптоволоконных систем - ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне.

РФ ударила ракетами и дронами по Украине, есть погибшие - Зеленский

За ночь страна-агрессор Россия выпустила по Украине 4 баллистические ракеты и 142 дрона, половина из них - "Шахеды". Еще десятки беспилотников в нашем небе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, дважды под ударами был Киев.

БпЛА ударили по аэродромам базирования истребителей и ядерных ракетоносцев РФ

В ночь на 7 мая были атакованы два российских военных аэродрома - Шайковка и Кубинка, расположенные в Калужской и Московской областях соответственно.

Об этом говорится в сообщении в Telegram главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Американская сторона предложила Украине и стране-агрессору России перемирие и пока только Киев согласился на всеобъемлющее прекращение огня. Об этом в эфире Fox News сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог.

Перемирия может не быть: Путин хочет найти цели в Киеве для удара "Орешником" - СМИ

Российский диктатор Владимир Путин поручил Минобороны определить цели в Киеве для удара "Орешником" в ответ на атаки ВСУ в "День победы". Об этом сообщает российский телеграм-канал Mash.

Пропагандисты утверждают, что по данным их источников, ВСУ в Москве якобы готовят "провокации, серьезнее ударов дронами". Отмечается, что ответ на них будет серьезным и, вероятно, непосредственно коснется Киева.

"Как стало известно Mash, Владимир Путин дал указание МО РФ определить цели в Киеве для удара "Орешником". Похоже, перемирия не будет", - говорится в сообщении.

Мокрый снег и заморозки: названа точная дата, когда изменится погода в Украине

Погода в Украине в четверг, 8 мая, порадует временным прекращением дождей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 8 мая в большинстве областей будет кратковременное прекращение осадков и даже солнечно.

Доллар и евро снова летят в пропасть: новые курсы валют на 7 мая

Национальная валюта Украины демонстрирует определенное укрепление: в обменниках уменьшаются курсы как доллара, так и евро.

Согласно информации на основе мониторинга валютного рынка, по состоянию на утро 7 мая 2025 года средний курс продажи доллара в обменных пунктах повысился на 3 копейки и составляет 41,38 гривны. В то же время курс евро снизился на 12 копеек, остановившись на отметке 47,33 гривны.

В Еврокомиссии хотят ускорить процесс вступления Украины в ЕС - детали

В Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому Союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году. Об этом во время выступления в Европарламенте заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Угрожают вундервафлей": Ермак ответил на истерику РФ после атаки дронов

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал новые удары РФ по Украине на фоне фальшивых призывов Москвы к "перемирию".

Он напомнил о том, что страна-агрессор РФ атакует города Украины дронами, а также угрожает применить более мощное оружие (вероятно, речь идет об угрозах применения ракеты Орешник, - ред.)

Кто может стать преемником Путина: названы потенциальные кандидаты

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов в интервью Главреду предположил, кого российский диктатор Владимир Путин мог бы выбрать своим преемником.

Прибытие лидеров под вопросом: в аэропортах РФ хаос, тысячи пассажиров застряли

Система российской гражданской авиации накануне праздничных мероприятий в Москве столкнулась с проблемами и перебоями. Как пишет The Moscow Times, из-за атаки БпЛА и введенных ограничений множество рейсов либо отменили, либо перенесли.

Что интересно, массовые сбои выпали на подготовку к прибытию в Москву иностранных делегаций, в частности председателя КНР Си Цзиньпина.

В РФ заявили о новом ударе по Орешнику, ищут цели в Киеве - что задумал Кремль

Российские медиа активно распространяют сообщения о новой потенциальной угрозе удара ракетой Орешник по Украине. По данным пропагандистских источников, оккупанты рассматривают варианты удара по Киеву и якобы уже определяют цели для боевого применения стратегического вооружения.

Главред выяснил, для чего в РФ снова заговорили об Орешнике и действительно ли Путин готовит удар стратегическим вооружением по Киеву.

РФ хочет создать еще один плацдарм на фронте: какие города под угрозой

Сейчас в Украине есть два участка фронта, где ситуация развивается в наиболее кризисном формате для Сил обороны. Об этом заявил военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV.

По его словам, первый участок - это стык между двумя украинскими группировками. Одна из них защищает Покровско-Мирноградскую агломерацию, а другая - воюет в районе Торецка.

Неожиданный нож в спину от Китая: какой "сюрприз" нанес Пекин по экономике РФ

Китайская горнодобывающая корпорация "Лунсин" временно сворачивает свою деятельность на территории Российской Федерации. Причиной такого шага стали санкционные ограничения, а также растущее давление со стороны банковских учреждений, пишет ДиалогUA.

Гривна резко обвалилась по отношению к евро: курс валют на четверг, 8 мая

Национальный банк Украины повысил официальный курс евро на 8 мая 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

"Россияне просят слишком много": у Трампа раскрыли детали переговоров по войне в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской встречи лидеров в США заявил, что Вашингтон стремится инициировать диалог между Украиной и Россией. По его словам, США ведут переговоры с обеими сторонами, чтобы выяснить их позиции относительно возможного завершения войны, в частности понять требования России.

"Мы хотим, чтобы Украина и Россия согласились на общие принципы для того, чтобы они начали диалог между собой. Это важно. Россия имеет много требований для того, чтобы начать переговоры. Мы считаем, что они хотят слишком много", - сообщил Джей Ди Вэнс.

Возник сильный пожар: дроны СБУ поразили заводы "Базальт" и "Сплав" в РФ

В ночь на 7 мая дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Такой информацией поделился Укринформ со ссылкой на источник в СБУ.

Украину накроет снег и мороз: синоптики назвали регионы

Погода в Украине 8 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в южных, некоторых центральных, восточных и северных областях.

Отменит ли Путин парад в Москве из-за ударов дронов - в СНБО дали ответ

В Министерстве обороны России заявили, что в ночь на 7 мая страну атаковало рекордное количество беспилотников, было якобы сбито 524 дрона. Массированные удары продолжаются уже вторые сутки подряд. Несмотря на это, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин не планирует отменять парад в Москве. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Кремль не блефует": что может стать целью удара Орешника по Киеву, назван нюанс

Утечка информации о якобы приказе Путина выбрать цели в Киеве для ударов Орешником является целенаправленным и санкционированным шагом. Об этом в эксклюзивном комментарии Главреду сообщил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование мирные переговоры Удары вглубь РФ
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Я не рад": Трамп заявил, что пришло время "принимать решение" по войне в Украине

"Я не рад": Трамп заявил, что пришло время "принимать решение" по войне в Украине

22:39Мир
Зеленский отреагировал на массированные удары по РФ и выдвинул предложение Путину

Зеленский отреагировал на массированные удары по РФ и выдвинул предложение Путину

22:06Война
Массированные удары по России и угрозы Орешником: главные новости Украины (дайджест)

Массированные удары по России и угрозы Орешником: главные новости Украины (дайджест)

22:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Путинист Басков пострадал от украинских беспилотников

Путинист Басков пострадал от украинских беспилотников

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с пирогом за 27 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с пирогом за 27 секунд

Китайский гороскоп на завтра 8 мая: Лошадям - агрессия, Драконам - искушение

Китайский гороскоп на завтра 8 мая: Лошадям - агрессия, Драконам - искушение

Доллар на пороге скачка: эксперт рассказал, каким будет курс до 9 мая

Доллар на пороге скачка: эксперт рассказал, каким будет курс до 9 мая

Последние новости

23:03

"Ты следующая": Барак Обама жестко подшутил над своей женой о смерти

22:48

Обвалились цены на популярный продукт: самая низкая стоимость за последние годы

22:39

"Я не рад": Трамп заявил, что пришло время "принимать решение" по войне в Украине

22:22

Скандал на Евровидении: Ziferblat жестко отреагировали на вопрос о войнеВидео

22:08

Победитель среди шашлыков: рецепт покорит даже самых привередливых гурманов

Война в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - МорозовВойна в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - Морозов
22:06

Зеленский отреагировал на массированные удары по РФ и выдвинул предложение Путину

22:02

"Победители" в сауне и Маленький принц из Украины: какой была первая репетиция Евровидения-2025

22:00

Массированные удары по России и угрозы Орешником: главные новости Украины (дайджест)

21:36

Сгорели заживо в собственной квартире: в Киеве погибла волонтер вместе с сыномФото

Реклама
21:32

"Мы хотим мира": Ермак сказал, когда Украина сможет начать переговоры с РФ

21:18

"Кремль не блефует": что может стать целью удара Орешника по Киеву, назван нюанс

20:59

Садоводы призвали не выбрасывать пластиковые бутылки: зачем они нужны

20:49

В Украине начнут проверять объявления о вакансиях: за что накажут работодателей

20:32

Принц Луи смешно скопировал старшего брата во время официальной церемонии

20:23

Дороже, чем в европейских странах: в Украине подорожает стоимость обучения в вузах

20:07

Зелень будет свежей неделями: найдено секретное место для хранения

20:01

Что увидели первым: оптическая иллюзия, которая расскажет о вас больше психолога

19:49

"НАТО нам поможет": гендерная советница ВСУ выступает за срочную службу для женщин

19:47

Отменит ли Путин парад в Москве из-за ударов дронов - в СНБО дали ответ

19:39

Можно ли ложиться спать голодным: эндокринолог дал четкий ответ

Реклама
19:36

Украину накроет снег и мороз: синоптики назвали регионы

19:13

Когда появилось название Украина и украинская нация - неожиданное открытие историковВидео

19:00

Больница Охматдет Россию не остановила: по каким целям Путин может жахнуть "Орешником"мнение

18:45

Почему нельзя пьянствовать и переедать 8 мая: какой праздник и день ангела

18:34

Возник сильный пожар: дроны СБУ поразили заводы "Базальт" и "Сплав" в РФ

18:29

Шашлык будет таять во рту: кулинар раскрыла секрет идеального маринада для мяса

18:26

"Побрила усы и уменьшила нос": дочь Лорак уличили в пластике из-за нового видеоВидео

18:07

В Украине ликвидируют банк: скоро прекратятся выплаты вкладчикам

17:46

Прорыв к карьерному Олимпу: 4 знака зодиака, которым повезет в 2025 году

17:43

"РФ просит слишком много": у Трампа раскрыли детали переговоров по войне в Украине

17:40

Россияне приблизились к Покровску: в ОВА рассказали, как изменилась ситуация

17:29

"Ситуация пойдет иначе": о чем будут говорить Си Цзиньпин и Путин насчет Украины

17:18

О муравьях можно забыть: два простых продукта навсегда отпугнут насекомых

17:03

Украина достала козырь и ударила по слабому месту РФ, в Москве коллапс - СМИ

16:57

Гривня резко обвалилась по отношению к евро: курс валют на четверг, 8 мая

16:49

"Живу с болью": Виктор Павлик обратился к покойному сыну

16:41

Неожиданный нож в спину от Китая: какой "сюрприз" нанес Пекин по экономике РФ

16:37

РФ хочет создать еще один плацдарм на фронте: какие города под угрозой

16:31

Можно ли убирать в доме 8 мая: строгие приметы в праздник

16:19

ЗАЭС потеряла питание: РФ обстреляла линии электропередачи, ситуация угрожающая

Реклама
16:18

В РФ заявили о новом ударе Орешником, ищут цели в Киеве - что задумал Кремль

16:11

Как в Украине появилась гречка: историк удивил ответом

15:42

Путину осталось 10-12 лет: появился прогноз о преемнике диктатора РФВидео

15:39

Жена Виталия Козловского высказалась об его "освобождении" от Игоря Кондратюка

15:32

От сорняка не останется и следа: как бороться с вьюнком в садуВидео

15:28

У Путина прокомментировали угрозы новых ударов Орешником по Украине

15:24

Прибытие лидеров под вопросом: в аэропортах РФ хаос, тысячи пассажиров застряли

15:11

Все испортите: эксперт сказала, о чем не стоит спрашивать на первом свидании

14:57

Гости будут в восторге: рецепт домашней красной икры не за все деньги мира

14:35

Где спрятана женщина: лишь единицы ее заметят за 7 секунд

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять