Массированные удары по России и угрозы Орешником: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 7 мая по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 7 мая / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, Генштаб ВСУ

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

В Киеве прогремели взрывы: вспыхнули пожары, есть жертвы и пострадавшие

В ночь на 7 мая в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики и атаки вражеских дронов.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, падение обломков привело к возгоранию в Соломенском районе.

видео дня

"Пожар в нежилом здании, информация о пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении в 01:14.

У Трампа раскрыли план заморозки войны и разведения войск в Украине

США предложили идею создания демилитаризованной зоны, которую контролировали бы как Украина, так и Россия.

Такое заявление сделал специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью Fox News.

Он говорит о том, что Киев готов обсуждать замораживание конфликта на основе текущей линии фронта. В рамках этой инициативы рассматривается возможность создания 30-километровой демилитаризованной полосы вдоль линии боевого соприкосновения.

Производят Грады, Ураганы и Смерчи: дроны атаковали важные предприятия ВПК в РФ

В ночь на 7 мая в России были атакованы важные предприятия ВПК. Детали раскрыл руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, в Саранске был поражен завод оптоволоконных систем - ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне.

РФ ударила ракетами и дронами по Украине, есть погибшие - Зеленский

За ночь страна-агрессор Россия выпустила по Украине 4 баллистические ракеты и 142 дрона, половина из них - "Шахеды". Еще десятки беспилотников в нашем небе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, дважды под ударами был Киев.

БпЛА ударили по аэродромам базирования истребителей и ядерных ракетоносцев РФ

В ночь на 7 мая были атакованы два российских военных аэродрома - Шайковка и Кубинка, расположенные в Калужской и Московской областях соответственно.

Об этом говорится в сообщении в Telegram главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Американская сторона предложила Украине и стране-агрессору России перемирие и пока только Киев согласился на всеобъемлющее прекращение огня. Об этом в эфире Fox News сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог.

Перемирия может не быть: Путин хочет найти цели в Киеве для удара "Орешником" - СМИ

Российский диктатор Владимир Путин поручил Минобороны определить цели в Киеве для удара "Орешником" в ответ на атаки ВСУ в "День победы". Об этом сообщает российский телеграм-канал Mash.

Пропагандисты утверждают, что по данным их источников, ВСУ в Москве якобы готовят "провокации, серьезнее ударов дронами". Отмечается, что ответ на них будет серьезным и, вероятно, непосредственно коснется Киева.

"Как стало известно Mash, Владимир Путин дал указание МО РФ определить цели в Киеве для удара "Орешником". Похоже, перемирия не будет", - говорится в сообщении.

Мокрый снег и заморозки: названа точная дата, когда изменится погода в Украине

Погода в Украине в четверг, 8 мая, порадует временным прекращением дождей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 8 мая в большинстве областей будет кратковременное прекращение осадков и даже солнечно.

Доллар и евро снова летят в пропасть: новые курсы валют на 7 мая

Национальная валюта Украины демонстрирует определенное укрепление: в обменниках уменьшаются курсы как доллара, так и евро.

Согласно информации на основе мониторинга валютного рынка, по состоянию на утро 7 мая 2025 года средний курс продажи доллара в обменных пунктах повысился на 3 копейки и составляет 41,38 гривны. В то же время курс евро снизился на 12 копеек, остановившись на отметке 47,33 гривны.

В Еврокомиссии хотят ускорить процесс вступления Украины в ЕС - детали

В Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому Союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году. Об этом во время выступления в Европарламенте заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал новые удары РФ по Украине на фоне фальшивых призывов Москвы к "перемирию".

Он напомнил о том, что страна-агрессор РФ атакует города Украины дронами, а также угрожает применить более мощное оружие (вероятно, речь идет об угрозах применения ракеты Орешник, - ред.)

Кто может стать преемником Путина: названы потенциальные кандидаты

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов в интервью Главреду предположил, кого российский диктатор Владимир Путин мог бы выбрать своим преемником.

Прибытие лидеров под вопросом: в аэропортах РФ хаос, тысячи пассажиров застряли

Система российской гражданской авиации накануне праздничных мероприятий в Москве столкнулась с проблемами и перебоями. Как пишет The Moscow Times, из-за атаки БпЛА и введенных ограничений множество рейсов либо отменили, либо перенесли.

Что интересно, массовые сбои выпали на подготовку к прибытию в Москву иностранных делегаций, в частности председателя КНР Си Цзиньпина.

В РФ заявили о новом ударе по Орешнику, ищут цели в Киеве - что задумал Кремль

Российские медиа активно распространяют сообщения о новой потенциальной угрозе удара ракетой Орешник по Украине. По данным пропагандистских источников, оккупанты рассматривают варианты удара по Киеву и якобы уже определяют цели для боевого применения стратегического вооружения.

Главред выяснил, для чего в РФ снова заговорили об Орешнике и действительно ли Путин готовит удар стратегическим вооружением по Киеву.

РФ хочет создать еще один плацдарм на фронте: какие города под угрозой

Сейчас в Украине есть два участка фронта, где ситуация развивается в наиболее кризисном формате для Сил обороны. Об этом заявил военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV.

По его словам, первый участок - это стык между двумя украинскими группировками. Одна из них защищает Покровско-Мирноградскую агломерацию, а другая - воюет в районе Торецка.

Неожиданный нож в спину от Китая: какой "сюрприз" нанес Пекин по экономике РФ

Китайская горнодобывающая корпорация "Лунсин" временно сворачивает свою деятельность на территории Российской Федерации. Причиной такого шага стали санкционные ограничения, а также растущее давление со стороны банковских учреждений, пишет ДиалогUA.

Гривна резко обвалилась по отношению к евро: курс валют на четверг, 8 мая

Национальный банк Украины повысил официальный курс евро на 8 мая 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

"Россияне просят слишком много": у Трампа раскрыли детали переговоров по войне в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской встречи лидеров в США заявил, что Вашингтон стремится инициировать диалог между Украиной и Россией. По его словам, США ведут переговоры с обеими сторонами, чтобы выяснить их позиции относительно возможного завершения войны, в частности понять требования России.

"Мы хотим, чтобы Украина и Россия согласились на общие принципы для того, чтобы они начали диалог между собой. Это важно. Россия имеет много требований для того, чтобы начать переговоры. Мы считаем, что они хотят слишком много", - сообщил Джей Ди Вэнс.

В ночь на 7 мая дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Такой информацией поделился Укринформ со ссылкой на источник в СБУ.

Украину накроет снег и мороз: синоптики назвали регионы

Погода в Украине 8 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в южных, некоторых центральных, восточных и северных областях.

Отменит ли Путин парад в Москве из-за ударов дронов - в СНБО дали ответ

В Министерстве обороны России заявили, что в ночь на 7 мая страну атаковало рекордное количество беспилотников, было якобы сбито 524 дрона. Массированные удары продолжаются уже вторые сутки подряд. Несмотря на это, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин не планирует отменять парад в Москве. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Утечка информации о якобы приказе Путина выбрать цели в Киеве для ударов Орешником является целенаправленным и санкционированным шагом. Об этом в эксклюзивном комментарии Главреду сообщил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

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