Хотят окружить два города: россияне готовятся к масштабному прорыву на фронте

Ключевые тезисы:

Армия страны-агрессора России готовит масштабный прорыв на Донбассе и перебрасывает бригады с трех участков фронта. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, военное командование РФ передислоцировало подразделения 68-го армейского корпуса и 58-й общевойсковой армии на Торецкое направление из района Курахово и оккупированных районов на западе Запорожской области.

По данным геолокационных карт, российские войска недавно осуществили механизированную атаку в количестве взвода и продвинулись в восточной и южной частях населенного пункта Мирное (к юго-западу от Торецка).

Аналитики добавили, что российский блогер 4 мая отметил, что подразделения 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ (58-я общевойсковая армия, Южный военный округ) ведут боевые действия в районах Старой Николаевки и Александрополя, а также проводят зачистки возле Калинового (все населенные пункты расположены к юго-западу от Торецка).

В ISW также обратили внимание на сообщения о том, что подразделения этой дивизии по состоянию на 4 мая все еще находились на Запорожском направлении, и что, вероятно, дивизия сейчас распределена между Запорожским и Торецким направлениями.

По мнению аналитиков, российские силы могут попытаться использовать недавние передислокации на Торецком и Покровском направлениях в рамках взаимосвязанной операции, направленной на ликвидацию украинского выступления на юго-запад от Торецка для дальнейшего продвижения на Константиновку с юга и окружения Покровска и Мирнограда.

Как сообщал Главред, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупанты заняли некоторые позиции на территории Сумской области. Однако операция ВСУ в Курской области еще не завершена, там до сих пор находятся наши военные.

Военный обозреватель Василий Пехньо заявил, что по городу Лиман, что в Донецкой области, оккупационная армия страны-агрессора России в последнее время наносит огромное количество авиационных ударов. Это является частью стратегии врага по продвижению через Лиманский фронт на агломерацию Краматорск - Славянск - Дружковка - Константиновка.

В то же время, аналитики проекта DeepState сообщили, что украинские защитники восстановили свои позиции в поселке Лисовка Покровского района Донецкой области.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.