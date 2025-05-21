Более 90% родителей в ступоре: ошеломляющий школьный математический вопрос

Главное:
- Эксперты SaveMyExams предложили задачу по алгебре
- Задание включает фигуру с размерами в сантиметрах
Согласно исследованию SaveMyExams, более 42% детей считают, что их родители не смогли бы сдать школьные экзамены.
Кроме того, почти треть подростков (30%) отмечает, что мама или папа часто не могут помочь с учебными вопросами, пишет Daily Record.
Это значит, что родителям, испытывающим затруднения при помощи детям с уроками, не стоит чувствовать себя неловко — они не одни.
Чтобы проверить родительские знания, эксперты SaveMyExams предложили задачу по алгебре, которую попробовали решить тысячи взрослых.
Однако, как оказалось, справились с ней лишь 8% — 92% родителей дали неправильный ответ на этот алгебраический вопрос с геометрическим контекстом.
Задание включает фигуру с размерами в сантиметрах и уравнение для вычисления её площади. Несмотря на сложность, математик Люси Киркхэм дала полезные советы: не пугаться алгебраических выражений и начать с разбиения фигуры на простые части.
Она подчеркнула: "Такие задачи могут показаться пугающими, но если разделить их на этапы, становится гораздо проще".
Эксперты платформы также предлагают пошаговые, цветные объяснения, чтобы помочь пользователям дойти до верного ответа.
Люси добавила: "Даже если вы не решите всё задание, вы можете получить баллы за отдельные шаги. Главное — начать".
Если вы думаете, что сможете войти в те 8% родителей, которые справятся — попробуйте сами, добавляет издание.
Ранее сообщалось, что только "гений головоломок" догадается за 5 секунд. Непросто будет заметить, где именно лежит спичка среди книг - только самые внимательные люди смогут ее на йти.
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Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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