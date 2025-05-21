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Более 90% родителей в ступоре: ошеломляющий школьный математический вопрос

Алексей Тесля
21 мая 2025, 23:26
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Чтобы проверить родительские знания, эксперты SaveMyExams предложили задачу по алгебре.
головоломка, загадка
Задание включает фигуру с размерами в сантиметрах / Коллаж: Главред, фото: Pexels/cottonbro, Pixabay/studio solomia2016shoping

Главное:

  • Эксперты SaveMyExams предложили задачу по алгебре
  • Задание включает фигуру с размерами в сантиметрах

Согласно исследованию SaveMyExams, более 42% детей считают, что их родители не смогли бы сдать школьные экзамены.

Кроме того, почти треть подростков (30%) отмечает, что мама или папа часто не могут помочь с учебными вопросами, пишет Daily Record.

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Это значит, что родителям, испытывающим затруднения при помощи детям с уроками, не стоит чувствовать себя неловко — они не одни.

Чтобы проверить родительские знания, эксперты SaveMyExams предложили задачу по алгебре, которую попробовали решить тысячи взрослых.

Однако, как оказалось, справились с ней лишь 8% — 92% родителей дали неправильный ответ на этот алгебраический вопрос с геометрическим контекстом.

Задание включает фигуру с размерами в сантиметрах и уравнение для вычисления её площади. Несмотря на сложность, математик Люси Киркхэм дала полезные советы: не пугаться алгебраических выражений и начать с разбиения фигуры на простые части.

Она подчеркнула: "Такие задачи могут показаться пугающими, но если разделить их на этапы, становится гораздо проще".

Эксперты платформы также предлагают пошаговые, цветные объяснения, чтобы помочь пользователям дойти до верного ответа.

Люси добавила: "Даже если вы не решите всё задание, вы можете получить баллы за отдельные шаги. Главное — начать".

Если вы думаете, что сможете войти в те 8% родителей, которые справятся — попробуйте сами, добавляет издание.

Screenshot
/ SaveMyExams

Ранее сообщалось, что только "гений головоломок" догадается за 5 секунд. Непросто будет заметить, где именно лежит спичка среди книг - только самые внимательные люди смогут ее на йти.

Ранее Главред рассказывал о загадке, где спрятана лампочка. Непросто будет заметить, где именно на картинке спрятана лампочка. Придется очень хорошо постараться.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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